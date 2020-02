BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der Bundesliga

In der Bundesliga trifft Borussia Dortmund auf Union Berlin. Hier erfahrt Ihr, wie das Duell live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Der BVB gegen Union Berlin - so lautet das Spiel von Borussia Dortmund am 20. Spieltag der . Anpfiff der Partie zwischen den Schwarz-Gelben und den Eisernen im Signal Iduna Park ist am Samstag um 15.30 Uhr.

ist weiterhin auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe der Liga. Mit 36 Punkten aus 19 Spielen liegt das Team von Trainer Lucien Favre auf Platz vier und hat vier Zähler Rückstand auf Spitzenreiter . Mit einem Dreier gegen Union können Marco Reus und Co. auf jeden Fall den Anschluss halten. Union rangiert mit 23 Zählern auf Tabellenplatz elf und hat bereits acht Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

Eine spannende Frage der Partie wird auch sein: Geht die Show von Erling Haaland bei seinem neuen Arbeitgeber weiter? In insgesamt 57 gespielten Minuten erzielte der Youngster, der im Winter aus Salzburg kam, fünf Treffer.

Mehr Teams

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen dazu, wie BVB gegen heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem findet Ihr ab rund einer Stunde vor Anstoß die Aufstellungen für die Partie.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin: Alle Informationen zum Duell in der Bundesliga

DATUM: Samstag, 1. Februar 2020

Samstag, 1. Februar 2020 ANPFIFF: 15.30 Uhr

15.30 Uhr ORT: Signal Iduna Park, Dortmund

Signal Iduna Park, Dortmund TV: Sky

Sky LIVE-STREAM: Sky Go / Sky Ticket

Sky Go / Sky Ticket LIVE-TICKER: Goal.com

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin heute live im TV sehen - so geht's

Für alle an der Partie interessierten Fans gibt es eine gute Nachricht. BVB gegen Union Berlin wird am Samstag live im TV zu sehen sein. Denn mit Sky ist ein Pay-TV-Anbieter im Besitz der Übertragungsrechte für die Bundesliga und zeigt auch dieses Spiel live.

Der Sender aus Unterföhring aus München zeigt Dortmund gegen Eisern Union heute live auf seinem Kanal Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD. Beginn der Übertragung mit der Vorberichterstattung ist bereits um 14 Uhr - dann allerdings noch auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1, wo ab 15.30 Uhr auch die Konferenz aller Bundesliga-Spiele, die am Samstag um halb Vier stattfinden, gezeigt wird.

Sobald im Signal Iduna Park der Ball rollt, übernimmt Marcus Lindemann als Kommentator am Mikrofon und wird Euch das Geschehen auf dem Platz näher bringen. Welche Konditionen Sky seinen Kunden anbietet, findet Ihr auf der Homepage des Senders.

Die TV-Übertragung ist allerdings nicht die einzige Möglichkeit, das Duell zu sehen - es wird auch noch im LIVE-STREAM übertragen. Wie genau das Ganze funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin heute im LIVE-STREAM sehen

Sky, das sich im TV für die Übertragung verantwortlich zeigt, bietet allen Anhängern von Borussia Dortmund und Union Berlin auch einen LIVE-STREAM an. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten.

BVB gegen Union Berlin heute im LIVE-STREAM mit Sky Go

Sky hat die vollen 90 Minuten live im TV und auch im LIVE-STREAM im Angebot. Bei Sky Go kommt die ganze Begegnung im LIVE-STREAM. Sky Go ist der Online-Dienst des Bezahlsenders. Das Ganze setzt jedoch ein Sky-Abonnement voraus. Nur so könnt Ihr BVB vs. Berlin im LIVE-STREAM empfangen.

Die Übertragung ist inhaltlich deckungsgleich mit der aus dem TV - also Startzeit und Kommentator sind hier identisch.

Hier findet Ihr die kostenlose Sky-Go-App für Euer Handy, Tablet oder Euren Laptop/Computer:

Sky Ticket zeigt / überträgt BVB gegen Union Berlin heute im LIVE-STREAM

Ihr wollt kein langfristiges Abonnement bei Sky abschließen? Dann könnt Ihr alternativ die vollen 90 Minuten von BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin im LIVE-STREAM von Sky Ticket ansehen. So erspart Ihr Euch langfristige Verträge und könnt Sky über einen deutlich kürzeren Zeitraum nutzen.

Sky Ticket zeigt / überträgt das Spiel der Bundesliga zwischen dem BVB und Union Berlin in voller Länge im LIVE-STREAM.

Wenn Ihr die Bundesliga mit Sky Ticket erleben wollt, benötigt Ihr das Sportpaket. Mit diesem könnt Ihr sowohl das Bundesliga-Top-Spiel als auch den DFB-Pokal, die Champions League und die Premier League sowie weiteren Live-Sport verfolgen. Das Sportpaket bei Sky Ticket bietet zwei Optionen:

Monatsabo: im ersten Monat 9,99 Euro / danach 29,99 Euro monatlich / jederzeit monatlich kündbar.

im ersten Monat 9,99 Euro / danach 29,99 Euro monatlich / jederzeit monatlich kündbar. Tagesabo: einmalig 9,99 Euro / gilt für 24 Stunden

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin heute live: Die direkte Bilanz

BORUSSIA DORTMUND (wettbwerbsübergreifend 3 Duelle) UNION BERLIN 1 Siege 1 1 Unentschieden 1 1 Niederlage 1 5 Tore 6

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin live: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor dem Anpfiff werden die Aufstellungen beider Teams veröffentlicht. Sobald feststeht, wer auflaufen wird, findet Ihr die Startformationen an dieser Stelle.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin: Die Bundesliga-Highlights bei DAZN sehen

Solltet Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und Union Berlin verpasst haben, könnt Ihr Euch anschließend alle Highlights bei DAZN anschauen.

Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison nicht nur die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live, sondern hat auch die Highlights aller Bundesliga-Begegnungen im Programm. Bereits 40 Minuten nach dem Ende könnt Ihr somit eine ausführliche Zusammenfassung von Dortmund vs. Union Berlin auf der Online-Plattform finden.

Solltet Ihr bisher noch kein DAZN-Abo besitzen, könnt Ihr das Angebot des Streamingdienstes zunächst vier Wochen kostenlos testen. Sollte Euch das Angebot mit allen Bundesliga-Highlights, den Spielen der und sowie den Duellen in , und live überzeugt haben, zahlt Ihr anschließend 11,99 Euro im Monat.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN?

Hier gibt's die kostenlose DAZN-App:

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin im LIVE-TICKER bei Goal

Auch Fans, die Dortmund gegen Union heute nicht schauen können, haben mit den zahlreichen LIVE-TICKERN im Netz die Möglichkeit, während der 90 Minuten immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Auch Goal bietet einen solchen Ticker auf seiner Seite an . Neben blitzschnellen Aktualisierungen bei Toren, Großchancen und sonstigen Highlights, versorgt Euch der Ticker zusätzlich noch mit spannenden Fakten und Statistiken rund um beide Mannschaften. Hier geht's direkt zum TICKER für das Duell BVB gegen Union Berlin.

Das komplette LIVE-TICKER-Angebot auf Goal ist für Euch völlig kostenlos.