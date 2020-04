BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Can kritisiert Ex-Trainer Sarri, Haaland-Transfer sorgt bei Figo für Verärgerung

Can hätte sich gewünscht, von Juve-Trainer Sarri eine faire Chance zu erhalten. Figo kritisiert wegen Haaland Real Madrids Scouting. Alle BVB-News.

Wegen der Corona-Pandemie ruht in der aktuell der Ball. BVB-Neuzugang Emre Can hat die Pause dafür genutzt, um auf seine Station bei Juventus zurückzublicken. Der Mittelfeldspieler, der erst im Winter vom italienischen Rekordmeister zu gewechselt war, bedauert, von Trainer Maurizio Sarri keine faire Chance bekommen zu haben.

Auch der Transfer von Erling Haaland zum Jahreswechsel sollte sich für den BVB als Glücksgriff herausstellen. Der frühere Weltfußballer Luis Figo hat die Entwicklung des 19-Jährigen zum Anlass genommen, die Scouting-Abteilung seines Ex-Vereins zu kritisieren. Man hätte Haaland vor Borussia Dortmund verpflichten müssen.

Außerdem: Ex-BVB-Spieler Ilkay Gündogan hat ManCity-Coach Pep Guardiola mit seinem ehemaligen Trainer bei Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, verglichen und einen entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Übungsleitern ausgemacht.

Ilkay Gündogan: Pep Guardiola "variabler bei seiner Philosophie" als Jürgen Klopp

Nationalspieler Ilkay Gündogan hat seinen aktuellen Trainer bei Manchester City, Pep Guardiola, mit seinem ehemaligen Trainer bei Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, verglichen. "Jürgen steht für eine Idee, während Pep ein wenig variabler bei seiner Philosophie und seinen Systemen ist", erklärte Gündogan in einem Videochat-Interview mit ESPN .

Klopps Ziel beim BVB sei es nicht gewesen, "den schönsten Fußball zu spielen und den Ball zu haben", führte der Mittelfeldspieler aus. Bei ihm sei es immer "ein Mix aus Mentaliät und individueller Klasse gewesen, der den Erfolg brachte. "So war das in Dortmund und nun auch in Liverpool, wo er noch mal bessere Spieler zur Verfügung hat."

BVB - Emre Can kritisiert Juventus-Trainer Maurizio Sarri: "Hat mir keine faire Chance gegeben"

Emre Can hat in einem Interview bemängelt, dass ihm Juventus-Trainer Maurizio Sarri in der Hinrunde keine Beachtung geschenkt habe. "Der neue Trainer hat mir gar keine faire Chance gegeben", sagte der 26-Jährige, der im Winter-Transferfenster von Juve zu Borussia Dortmund gewechselt war, im Gespräch mit der Bild -Zeitung.

"Letzte Saison war ich ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Wir haben die Meisterschaft verdient gewonnen und ich habe auch in der sehr gute Spiele gemacht", erklärte Can, für den der Amtsantritt von Sarri eine Belastung gewesen sei: "Das war in den letzten Monaten eine sehr schwere Zeit für mich."

In der hatte Can nur selten das Vertrauen des italienischen Trainers erhalten. Bis zur Winterpause kam er nur auf acht Einsätze im italienischen Oberhaus, in denen er jedoch nie über die komplette Distanz auf dem Platz gestanden hatte. Im gemeldeten Kader für die Champions League hatte Sarri sogar gänzlich auf den Mittelfeldspieler verzichtet.

Luis Figo kritisiert Scouting von Real Madrid: Hätten Haaland vor dem BVB verpflichten müssen

Der frühere Weltfußballer Luis Figo hat die Scouting-Abteilung seines ehemaligen Vereins Real Madrid scharf kritisiert. Die Königlichen hätten sich bei Erling Haaland von Borussia Dortmund die Butter vom Brot nehmen lassen.

Der BVB hatte den 19 Jahre alte Norweger im Winter von RB Salzburg loseisen können, die Ablösesumme von 20 Millionen Euro hat sich längst als Schnäppchen herausgestellt. Andere Topklubs, die Haaland ebenfalls auf dem Zettel hatten, schauten in die Röhre.

"Real Madrid hätte ihn unter Vertrag nehmen müssen, bevor er nach Dortmund ging", sagte der 47-Jährige im Interview mit Movistar+ . Nun sei Haaland deutlich teurer, sollte man ihn doch noch verpflichten wollen: "Er hat sehr viele Tore gemacht und ist für Großes bestimmt." Figos Fazit: "Das ist Scouting."