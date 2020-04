BVB - Emre Can kritisiert Juventus-Trainer Maurizio Sarri: "Hat mir keine faire Chance gegeben"

BVB-Neuzugang Emre Can bedauert, von Juventus-Trainer Sarri nicht beachtet worden zu sein. Für seinen Mitspieler Jadon Sancho findet er lobende Worte.

Emre Can hat in einem Interview bemängelt, dass ihm Juventus-Trainer Maurizio Sarri in der Hinrunde keine Beachtung geschenkt habe. "Der neue Trainer hat mir gar keine faire Chance gegeben", sagte der 26-Jährige, der im Winter-Transferfenster von Juve zu gewechselt war, im Gespräch mit der Bild-Zeitung.

"Letzte Saison war ich ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Wir haben die Meisterschaft verdient gewonnen und ich habe auch in der sehr gute Spiele gemacht", erklärte Can, für den der Amtsantritt von Sarri eine Belastung gewesen sei: "Das war in den letzten Monaten eine sehr schwere Zeit für mich."

In der hatte Can nur selten das Vertrauen des italienischen Trainers erhalten. Bis zur Winterpause kam er nur auf acht Einsätze im italienischen Oberhaus, in denen er jedoch nie über die komplette Distanz auf dem Platz gestanden hatte. Im gemeldeten Kader für die Champions League hatte Sarri sogar gänzlich auf den Mittelfeldspieler verzichtet.

BVB - Emre Can über Teamkollege Jadon Sancho: "Vielleicht der beste Spieler überhaupt in seinem Alter"

Zwar zeigte sich Can enttäuscht darüber, wie seine Zeit bei Juventus geendet ist, einen Groll gegen den Verein hege er deshalb aber nicht: "Es war überwiegend trotzdem eine schöne Zeit in Turin, für die ich dankbar bin", so der deutsche Nationalspieler, der betonte: "Dieses Kapitel ist jetzt auch definitiv beendet!"

Can äußerte sich zudem auch zu seinem aktuellen Teamkollegen Jadon Sancho: "Ich wusste schon bevor ich zum BVB kam, dass er ein sehr guter Spieler ist. Aber seitdem ich hier bin, weiß ich, dass er weltklasse ist. Vielleicht der beste Spieler überhaupt in seinem Alter. Er hat alles, was ein Top-Fußballer braucht und hat eine große Zukunft vor sich", betonte Can.