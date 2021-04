BVB-Kandidat Mike Maignan vom OSC Lille wohl vor Wechsel zum AC Mailand

Beim BVB galt Mike Maignan zuletzt als potenzielle künftige Nummer eins. Nun heißt es, der Franzose solle sich mit Milan geeinigt haben.

BVB-Kandidat Mike Maignan vom OSC Lille steht angeblich vor einem Wechsel zum italienischen Erstligisten AC Mailand. Das berichtet Sport1. Demnach soll der 25-jährige Torhüter bei Milan einen bis 2026 datierten Vertrag unterschreiben.

Die Ablösesumme für Maignan, der in Lille noch über ein Arbeitspapier bis 2022 verfügt, soll bei rund 15 Millionen Euro liegen. In der laufenden Saison stand der Schlussmann in 37 Partien für den LOSC auf dem Platz und hielt dabei 13-mal die weiße Weste. Im Oktober feierte er zudem sein Debüt für die Equipe Tricolore.

BVB auf Torhütersuche: Mike Maignan ist ein Kandidat

Nach Informationen von Goal und SPOX ist die Entscheidung über einen Maignan-Wechsel zu Milan allerdings noch nicht gefallen. Die Rossoneri versuchen nach wie vor, den auslaufenden Vertrag mit ihrem Stammtorwart Gianluigi Donnarumma zu verlängern. Die Verhandlungen ziehen sich bereits seit Monaten hin. Milan möchte sein Eigengewächs unbedingt halten, kann aber erst ein neues, verbessertes Angebot vorlegen, falls die Qualifikation für die Champions League fix ist.

Donnarumma, der von Starberater Mino Raiola betreut wird, soll sich zudem in Gesprächen mit Italiens Rekordmeister Juventus Turin befinden. Laut Corriere dello Sport lockt die Alte Dame mit einem Jahresgehalt von zehn Millionen Euro. Verlässt der 22-Jährige Mailand, ist Maignan nach Informationen von Goal und SPOX tatsächlich der Wunschkandidat Nummer eins für die Nachfolge.

Auch Borussia Dortmund wurde in den vergangenen Wochen mit Maignan in Verbindung gebracht. Der BVB soll die Verpflichtung eines neuen Torhüters für den Fall planen, dass Roman Bürki den Verein verlässt.

Seit seiner Schulterverletzung im Januar muss sich der Schweizer hinter seinem Landsmann Marwin Hitz anstellen. Bei den Schwarz-Gelben steht Bürki noch bis 2023 unter Vertrag.