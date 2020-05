BVB - Fabio Capello: Erling Haaland würde "ideal" zum FC Liverpool passen

Für Ex-Trainer Capello würde BVB-Stürmer Haaland "ideal" zum FC Liverpool passen. Dennoch rät er ihm zunächst zu einem Verbleib in der Bundesliga.

Der wäre für BVB-Stürmer Erling Haaland die "ideale" nächste Station, sollte sich der 19-Jährige für einen Abschied von entscheiden. Das jedenfalls meint der ehemalige Startrainer Fabio Capello.

Für ihn passt Haaland perfekt zu den Anforderungen der Premier League und insbesondere zum Spielstil Jürgen Klopps: "Er hat großes Potenzial, aber immer noch Zeit. Ich möchte mit meinen Aussagen keinen Druck auf ihn ausüben", so der 73-Jährige bei Sky Sport Italia.

Capello rät BVB-Stürmer Haaland zu Verbleib in der

Im Sommer 2022 besitzt Haaland beim BVB eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro. Ohnehin rät Capello dem Angreifer, der erst im Winter für 20 Millionen Euro Ablöse von RB Salzburg zu Borussia Dortmund gewechselt war, noch einige Jahre in der Bundesliga zu bleiben.

"Wenn er hart arbeitet, kann er ein besserer Spieler werden und schließlich das Top-Level erreichen", fügte Italiens Trainer-Legende hinzu und betonte: "Daher könnte es gut für ihn sein, wenn er länger in der Bundesliga bleibt, bevor er den nächsten Schritt macht."

In der aktuellen Bundesliga-Saison kommt Haaland in neun Spielen für Borussia Dortmund auf zehn Tore und drei Vorlagen. Am Wochenende hatte der Stürmer im Revierderby gegen Schalke 04 einen Treffer selbst erzielt und einen weiteren vorbereitet.