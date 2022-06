BVB heute, News und Gerüchte: So teuer wird wohl das Haller-Paket, Ex-Dortmund-Star nach Wolfsburg?

Zum bevorstehenden Deal des BVB mit Sebastien Haller wurden Zahlen veröffentlicht, während ein Ex-Dortmunder offenbar Interesse in Wolfsburg weckt.

Der BVB heute am Mittwoch in der Sommerpause. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 22. Juni.

BVB News: Ex-Dortmunder Toljan Thema in Wolfsburg?

Der VfL Wolfsburg hat offenbar Interesse an einer Verpflichtung des früheren Dortmunders Jeremy Toljan. Das berichtet die Bild.

Toljan spielt seit 2019 in der Serie A für Sassuolo, könnte nun in die Bundesliga zurückkehren. Laut Bild will Wolfsburg die von den Italienern geforderte Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro noch etwas drücken.

Toljan war 2019 vom BVB zunächst an Sassuolo verliehen worden, im Sommer 2021 verkaufte man den Außenverteidiger dann an die Italiener. In der vergangenen Saison kam der 27-Jährige auf 20 Serie-A-Einsätze.

Für Dortmund hatte Toljan zwischen 2017 und 2019 insgesamt 23 Pflichtspiele absolviert.

BVB heute, News: So teuer wird das Paket Sebastien Haller wohl

Borussia Dortmund steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Ajax-Stürmer Sebastien Haller als Nachfolger von Erling Haaland. Die Bild veröffentlichte nun Zahlen zu dem bevorstehenden Transfer.

Demnach werden für Haller 37 Millionen Euro an Ablöse fällig, neuer vereinsinterner Rekord in Dortmund. Bis dato ist Ousmane Dembele der teuerste Neuzugang der Klubgeschichte, der 2016 für 35 Millionen Euro aus Rennes kam.

Haller soll zudem ein Jahresgehalt in Höhe von elf Millionen Euro einstreichen. Bei einem Fünfjahresvertrag macht das 55 Millionen Euro, wodurch das Gesamtpaket Haller den BVB also 92 Millionen Euro kosten würde.

BVB (Borussia Dortmund), News: Fan-Liebling Kagawa bringt sich mit Augenzwinkern ins Gespräch

Der einstige Fan-Liebling Shinji Kagawa hat sich mit einem Augenzwinkern für eine Rückkehr zu Borussia Dortmund ins Gespräch gebracht.

Bei transfermarkt.de gefragt, ob er auch kommende Saison für den belgischen Erstligisten VV St. Truiden spielen werde, antwortete der 33-jährige Japaner spaßeshalber: "Also, wenn Dortmund mich möchte…" Gleich darauf stellte er aber klar: "Aber ja, ich werde in Belgien spielen."

Kagawa hatte von 2010 bis 2012 und dann noch einmal von 2014 bis 2019 für den BVB gespielt, war unter anderem Leistungsträger in den Meisterjahren 2011 und 2012 und avancierte zum Publikumsliebling.

Seit Anfang des Jahres spielt der Mittelfeldspieler nun für St. Truiden, wo er sich noch für Japans WM-Kader empfehlen will.