BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit St. Petersburg heute im Free-TV sehen - geht das?

Am Abend trifft der BVB auf Zenit und viele Fans fragen sich, ob das Spiel heute auch im Free-TV übertragen wird. Hier gibt's die Antwort.

Heute Abend trifft der BVB in der auf Zenit St. Petersburg. Anpfiff der Partie im Dortmunder Signal-Iduna-Park ist heute um 21.00 Uhr.

Ihr fragt Euch, wie Ihr die vollen 90 Minuten zwischen dem BVB und St. Petersburg heute live im deutschen Fernsehen sehen könnt? Dann liefern wir in diesem Artikel die Auskunft darüber, wo das Spiel im TV gezeigt / übertragen wird. Wer wissen will, wo die anderne CL-Spiele heute live übertragen werden, findet alle Informationen dazu in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

BVB ( ) vs. Zenit St. Petersburg heute live: Die Spielübersicht

Wettbewerb: UEFA Champions League

UEFA Champions League Runde: 2. Spieltag der Gruppenphase

2. Spieltag der Gruppenphase Datum: 28. Oktober 2020

28. Oktober 2020 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Dortmund

Die deutschen Free-TV-Sender sind in aller Regel nicht live mit von der Partie, wenn Partien der UEFA Champions League auf dem Plan stehen. Eine Ausnahme bildete das Finale der Champions League im vergangenen Jahr. Weil mit dem ein deutsches Team im Endspiel der Königsklasse stand, durfte gemäß des Rundfunkstaatsvertrages das ZDF als Free-TV-Sender die Partie übertragen. Doch wie sieht es heute aus, wenn der BVB den russischen Vertreter aus St. Petersburg empfängt?

Leider wird das Spiel heute nicht live im Free-TV zu sehen sein - weder in der ARD, dem ZDF, RTL oder sonst einem Sender. Warum das so ist, erfahrt Ihr im folgenden Abschnitt.

Darum zeigt das Free-TV BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit St. Petersburg heute nicht

Das Free-TV zeigt BVB gegen Zenit St. Petersburg heute nicht live, da die exklusiven Übertragungsrechte an der Partie in für die kompletten 90 Minuten bei Sky, und somit bei einem Pay-TV-Sender liegen. Für diese Rechteperiode hat das Free-TV keine Übertragungsrechte an der UEFA Champions League bekommen, sodass auch keine einzige Partie live im deutschen Fernsehen zu sehen sein wird.

Bei der Rechtevergabe der UEFA im Jahr 2017 für die Spielzeiten von 2018/19 bis inklusive 2020/21 ging das ZDF leer aus. Die Rechte in Deutschland liegen aktuell beim Ismaninger Streamingdienst DAZN und beim Unterföhringer TV-Sender Sky (Pay-TV).

Einzige Ausnahme: Sollte ein deutsches Team - wie in der letzten Saison der FC Bayern München - das Finale erreichen, dann wird auch das Free-TV Fußball der UEFA Champions League live zeigen.

BVB vs. Zenit St. Petersburg heute live im ... Free-TV keine Übertragung Pay-TV Sky Sport 2 / Sky Sport 2 HD (Voraussetzung ist ein Sky-Abo) LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket

BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit St. Petersburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die CL übertragen

Auch wenn das Spiel heute nicht live im Free-TV zu sehen sein wird, können alle Fans dennoch live dabei sein. In separaten Artikeln auf unserer Seite findet Ihr alle Informationen zur Übertragung der Partie BVB vs. Zenit St. Petersburg - und vieles mehr.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit St. Petersburg: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Borussia Dortmund

Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Witsel - Sancho, Reus, Reyna - Haaland

Dortmund mit 2 Änderungen im Vergleich zum letzten Pflichtspiel (3-0 gegen Schalke): Reus und Witsel spielen für Delaney und Brandt.

Im Vergleich zum 1-3 bei Lazio ist die BVB-Startelf auf 4 Positionen verändert: Bürki, Akanji, Dahoud und Reyna spielen für Hitz, Delaney, Bellingham und Piszczek.

Gio Reyna (17 Jahre, 11 Monate, 15 Tage) ist der zweitjüngste Spieler, der je in einer CL-Startelf des BVB stand, nach Jude Bellingham vor einer Woche.

Zenit St. Petersburg setzt auf folgende Aufstellung

Kerzhakov - Karavaev , Lovren , Rakytskyy , Douglas Santos - Barrios , Wendel , Kuzyaev , Erokhin , Driussi - Dzyuba