FC Bayern München vs. PSG: DAZN, Sky, ZDF - alle Informationen zur Übertragung

Am Sonntag findet das CL-Finale zwischen Bayern und PSG statt. Goal erklärt alles Wissenswerte zur Übertragung auf DAZN, Sky und ZDF.

Im Finale der spielt der gegen . Die Partie wird am Sonntag um 21 Uhr angestoßen.

Welch ein Endspiel! Nachdem beide Teams Ihre Halbfinalgegner jeweils mit 3:0 besiegt haben, trifft nun der Deutsche Meister auf den Titelträger der . Bayern gewann in der Vorschlussrunde nach Toren von Serge Gnabry (2x) und Robert Lewandowski gegen Lyon, PSG konnte ausschalten. Für die Pariser netzten Marquinhos, Angel Di Maria und Juan Bernat.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles zur Übertragung des Finals auf DAZN, Sky und dem ZDF.

FC Bayern München vs. PSG: DAZN, Sky, ZDF, alle Informationen zur Übertragung – die Details

Wettbewerb UEFA Champions League (Finale) Datum Sonntag, 23. August 2020 Anstoß 21 Uhr Ort

FC Bayern München vs. PSG: DAZN, Sky, ZDF, alle Informationen zur Übertragung – die Übertragungsrechte

Für diese Saison hat die UEFA die Rechte eigentlich nur an den Pay-TV-Sender Sky und den Streamingdienst DAZN verkauft. Da mit dem FC Bayern ein deutscher Verein im Finale steht, greift eine Sonderregel, durch welche das ZDF das Finale live im Free-TV zeigen darf.

FC Bayern München vs. PSG: DAZN, Sky, ZDF, alle Informationen zur Übertragung im Free-TV

Das ZDF hatte in den letzten Jahren die Champions League übertragen, allerdings verlor man die Rechte vor dieser Saison an Sky und DAZN. Immerhin darf das Zweite nun das Finale im Free-TV übertragen. Jochen Breyer wird zusammen mit Experte Sandro Wagner die Vorberichte moderieren. Das Spiel wird von Bela Rethy live aus Lissabon kommentiert.

FC Bayern München vs. PSG: DAZN, Sky, ZDF, alle Informationen zur Übertragung im Pay-TV

Wie gewohnt überträgt auch Sky die Champions League. Zum Finaltag wird auf Sky Sport 1 HD ab 19.30 Uhr aus Unterföhring gesendet. Die Moderation übernimmt Sebastian Hellmann, als Experten kommen Lothar Matthäus und Erik Meijer zum Einsatz. Wolf Fuss wird die Partie für Euch kommentieren. Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen Sky-Receiver besitzen. Aktuell könnt Ihr das Sport-Paket für 17,50 Euro im Monat abonnieren. Alle weiteren Infos dazu findet Ihr auf der Webseite von Sky.

FC Bayern München vs. PSG: DAZN, Sky, ZDF, alle Informationen zur Übertragung im LIVE-STREAM

Für das Finale zwischen Bayern und PSG gibt es vier Möglichkeiten, um die Partie im LIVE-STREAM sehen zu können: DAZN, Sky Go, Sky Ticket und ZDF. Der Stream von DAZN (als Neukunde) und der des ZDF sind kostenlos. Worin der Unterschied zwischen Sky Go und Sky Ticket liegt, erklären wir Euch in den nächsten Absätzen.

FC Bayern München vs. PSG: DAZN, Sky, ZDF, alle Informationen zur Übertragung im LIVE-STREAM auf DAZN

Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning geht am Sonntag ab 20.30 Uhr online. Die Show wird von Alex Schlüter moderiert, das Spiel von Jan Platte kommentiert. Per Mertesacker ist der Experte für DAZN, er kommt sowohl in den Vorberichten als auch während des Spiels zum Einsatz. Als Neukunde ist der Stream für Euch kostenlos, da DAZN einen Probemonat für das Abonnement anbietet.

FC Bayern München vs. PSG: DAZN, Sky, ZDF, alle Informationen zur Übertragung auf DAZN – die App

Ihr könnt das Finale ganz bequem über die DAZN-App verfolgen. Die App gibt es als kostenlosen Download für diverse Endgeräte, wie zum Beispiel den Laptop, das Smartphone, das Tablet, die PS4 oder den Smart-TV.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App für Euch:

DAZN-App für Android

DAZN-App für Apple

DAZN-App für die PS4

DAZN-App für den Amazon Fire-TV-Stick

Wenn Ihr Euch jetzt den Gratismonat gönnt, könnt Ihr bis in den September hinein die , , Ligue 1, La Liga, NFL, NHL und NBA kostenlos schauen. Nach dem Ablauf des Probemonats kostet das Portal 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.



Quelle: Imago Images / Poolfoto

FC Bayern München vs. PSG: DAZN, Sky, ZDF, alle Informationen zur Übertragung im LIVE-STREAM des ZDF

Das ZDF streamt wie gewohnt sein TV-Programm auch online und kostenlos. Um zum Stream zu gelangen, müsst Ihr nur auf diesen Link klicken, der Euch direkt zur Mediathek weiterleitet. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

FC Bayern München vs. PSG: DAZN, Sky, ZDF, alle Informationen zur Übertragung im LIVE-STREAM auf Sky Go / Sky Ticket

Sky bietet sein Programm ebenso im LIVE-STREAM an, über Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr die Champions League live sehen. Wer bereits Sky-Kunde ist, der hat automatisch Zugriff auf Sky Go. Ihr müsst die App nur herunterladen, Euch einloggen - und schon kann's losgehen.

Wer kein Sky-Kunde ist, der kann Bayern gegen PSG über Sky Ticket verfolgen. Für 29,99 Euro im Monat bekommt Ihr Zugriff auf das Ticket. Im Preis sind auch andere Sportevents, wie die Formel 1, Tennis, und die Premier League enthalten. Der Vorteil: Ihr müsst Euch nicht langfristig an Sky binden und könnt das Ticket jederzeit abbestellen. Alles genauere dazu findet Ihr hier.

FC Bayern München vs. PSG: DAZN, Sky, ZDF, alle Übertragungen im Überblick