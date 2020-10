Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit St. Petersburg live im TV und LIVE-STREAM?

Nach der Niederlage im ersten Gruppenspiel will Dortmund gegen Zenit gewinnen. Goal erklärt, wie die Champions League heute gezeigt / übertragen wird.

Nach der ist vor der Champions League: Gerade einmal acht Tage nach dem Spiel gegen empfängt Zenit St. Petersburg. Anpfiff am Mittwoch im Signal Iduna Park ist um 21:00 Uhr.

Der Start in die Königsklasse lief für den BVB alles andere als erfolgreich: Bei der 1:3-Niederlage gegen Lazio ließ Dortmund Entschlossenheit und Torgefahr vermissen. Immerhin konnten die Schwarz-Gelben das Revierderby gegen den am Wochenende problemlos für sich entscheiden (3:0).

Mit Zenit St. Petersburg kommt der nächste starke Gegner in der Champions League: Der russische Meister war in Lostopf 1 platziert, im ersten Spiel setzte es allerdings eine bittere Niederlage gegen den . Absolut sehenswert: Innenverteidiger Dejan Lovren erzielte bei dem Spiel ein fulminantes Tor aus beachtlicher Entfernung - mithilfe des Rückens des Torhüters.

Der BVB (Borussia Dortmund) sollte also gewarnt sein - schließlich soll jetzt der erste Sieg in der Champions League her. Goal fasst zusammen, wer die Champions League zeigt / überträgt.

BVB (Borussia Dortmund) empfängt Zenit Sankt Petersburg: Die Champions League in der Übersicht

BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit Sankt Petersburg: Wer zeigt / überträgt die Champions League LIVE im TV?

Die gute Nachricht für alle Fans vorweg: Ja, das Spiel wird im TV übertragen! Der Sender Sky hält die Rechte an einem Spiel pro Abend in der Gruppenphase - heute hat sich der Sender aus Unterföhring für die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Zenit Sankt Petersburg entschieden. Im Free-TV läuft die Champions League leider nicht.

Es ist die letzte Saison von Sky in der Champions League, ab der kommenden Saison werden DAZN und Amazon Prime Video den Elitewettbewerb übertragen. Bis dahin kann man aber weiterhin eine kleine Auswahl an CL-Partien bei Sky verfolgen.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Zenit Sankt Petersburg auf Sky Sport 2 (HD) kostenpflichtig sehen

Das Spiel zwischen dem BVB und Sankt Petersburg wird bei Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD übertragen, Kommentator ist Martin Groß. Da Sky ein Pay-TV-Sender ist, muss man für das Angebot bezahlen - wie das funktioniert erklären wir in diesem Artikel.

Sender: Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD

Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD Anpfiff : 21:00 Uhr

: 21:00 Uhr Beginn der Übertragung : 20:50 Uhr

: 20:50 Uhr Kommentator: Martin Groß

Die Champions League LIVE bei Sky: So teuer ist es, BVB - Zenit zu verfolgen

Der BVB empfängt Zenit Sankt Petersburg, als Fußballfan ist es eigentlich Pflicht, das Spiel zu verfolgen. Da die Partie allerdings bei Sky läuft, muss man ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Hier gibt es mehrere Möglichkeiten: Um ein Abo abzuschließen, muss man ein Paket buchen - und hier trifft einen die Qual der Wahl. Schließlich bietet Sky nicht nur die Champions League an, der Sender überträgt unter anderem auch die und .

Zusätzlich gibt es noch Optionen wie das Entertainment-, Kino- oder Kinder-Paket. Die Preise der Pakete variieren, je nachdem welches man bucht. Einen Überblick findet ihr auf sky.de.

Nicht nur BVB - Zenit: Die Konferenz der Champions League LIVE bei Sky

Sky überträgt zwar nur ein Spiel pro Tag in der Champions League, allerdings besteht trotzdem die Möglichkeit, alle Spiele zu verfolgen: Der Sender zeigt nämlich in der Konferenz jede Begegnung - je nachdem, wo gerade am meisten los ist, findet die Übertragung statt.

Neben BVB (Borussia Dortmund) - Zenit Sankt Petersburg gibt es eine Menge weitere hochklassige Partien: Unter anderem treffen und der oder und aufeinander - da ist Spitzenfußball garantiert!

Sender: Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD Beginn der Übertragung : 20:55 Uhr

: 20:55 Uhr Anpfiff : 21:00 Uhr

: 21:00 Uhr Moderator : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Experten : Erik Meijer und Dieter Hamann

: Erik Meijer und Dieter Hamann Begegnungen mit Kommentator : BVB (Borussia Dortmund) - Zenit Sankt Petersburg | Frank Buschmann Manchester United - RB Leipzig | Kai Dittmann Juventus Turin - FC Barcelona | Michael Born - | Jörg Dahlmann Club Brügge - Lazio Rom | Holger Pfandt Ferencvaros Budapest - | Klaus Veltman

:

BVB (Borussia Dortmund) - Zenit Sankt Petersburg in der Champions League: Wer zeigt / überträgt das Spiel im LIVE-STREAM

Immer mehr Fans entscheiden sich für ein Leben ohne Fernseher, schließlich finden viele Übertragungen mittlerweile ja im Internet und nicht mehr im TV statt. Sky lässt diese Fans nicht im Regen stehen, man kann das Angebot des Senders auch im LIVE-STREAM sehen! Dafür gibt es gleich zwei Möglichkeiten: Das Sky Ticket und Sky Go.

Für alle Sky-Kunden: Mit Sky Go problemlos mobil streamen

Ihr seid bereits Sky-Kunde und habt ein Paket gebucht, aber könnt das Spiel heute leider nicht im TV verfolgen? Genau für solche Situationen gibt es Sky Go.

Mit der App könnt ihr überall streamen, alles was ich braucht sind eure Anmeldedaten und die kostenlose Sky-Go-App. Diese gibt es im Play Store oder App Store. Einfach herunterladen und anmelden, schon könnt ihr Borussia Dortmund gegen Zenit Sankt Petersburg oder die Konferenz sehen - sofern ihr das richtige Paket gebucht habt.

BVB - Zenit Sankt Petersburg mit Sky Ticket verfolgen

Ihr habt kein Sky-Paket gebucht und möchtet kein langfristiges Abonnement eingehen, wollt aber unbedingt die Begegnung zwischen dem BVB und Zenit Sankt Petersburg LIVE sehen? Mit dem Sky Ticket könnt ihr für kürzere Zeiträume auf das Sky-Programm zugreifen, dafür ist es ein wenig teurer. Auch hier gibt es einzelne Optionen, wie das "Supersport Ticket" oder das "Sport Ticket".

Alles weitere rund um Sky Ticket findet ihr hier. Um Sky Ticket benutzen zu können, braucht ihr die Sky-Ticket-App, auch diese gibt es kostenlos im Play Store und App Store.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Zenit Sankt Petersburg im kostenlosen Stream bei DAZN

Sky ist nicht der einzige Sender, der die Begegnung zwischen dem BVB und Sankt Petersburg überträgt - allerdings ist er der einzige, des es LIVE tut.

Konkurrent DAZN darf das Spiel zwar nicht LIVE zeigen, dafür überträgt der Streamingdienst aus Ismaning bei München das Spiel im "delayed Stream": Die "verschobene Übertragung" beginnt um 0:00 Uhr des Folgetages, also am Donnerstag, alles rund um den Stream ist so aufgebaut, als wäre es LIVE.

Quelle: imago images / Revierfoto

LIVE, Re-Live oder Highlights: Die Übertragungen von BVB (Borussia Dortmund) - Zenit Sankt Petersburg

Schon um 23:30 gibt es auf DAZN die Highlights der Champions League, wer es aber schafft, sich bis Mitternacht nicht spoilern zu lassen, der kann das Spiel dann in voller Länge sehen.

Anstoß : 21:00 Uhr

: 21:00 Uhr Highlights bei DAZN : 23:30 Uhr

: 23:30 Uhr Beginn der Übertragung des "delayed Streams" auf DAZN: Donnerstag, 29.10., 0:00 Uhr

Donnerstag, 29.10., 0:00 Uhr Kommentator des "delayed Streams" auf DAZN: Marcel Seufert

Highlights und "delayed Stream" kostenlos verfolgen: BVB - Zenit auf DAZN

DAZN ist ein junger Streamingdienst aus der Nähe von München, der sich in wenigen Jahren an die Spitze des deutschen Streamingangebots katapultiert hat. Besonders an DAZN sind gleich zwei Details: Zum einen das riesige Angebot, welches weit über die zahlreichen Top-Ligen des Fußballs hinausgeht, und der kostenlose Probemonat, mit dem man 30 Tage lang ohne einen Cent zu bezahlen unverbindlich auf das gesamte Angebot zugreifen kann.

Die Journalisten von DAZN News haben alles rund um DAZN zusammengefasst, hier findet ihr die wichtigsten Informationen:

BVB (Borussia Dortmund) gegen Zenit Sankt Petersburg: Die Übertragung der Champions League

BVB ( Borussia Dortmund ) vs. Zenit Sankt Petersburg in der Champions League heute LIVE im ... LIVE-STREAM Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD via Sky Go und Sky Ticket delayed LIVE-STREAM DAZN TV Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD LIVE-TICKER Goal.com

BVB - Zenit, Leipzig - United und Juventus - Barcelona: Die Übertragung der Konferenz der Champions League