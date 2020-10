Sky oder DAZN - so läuft BVB vs. Zenit St. Petersburg heute live im TV und LIVE-STREAM

Borussia Dortmund hat heute Abend Zenit St. Petersburg zu Gast. Doch wo werden die 90 Minuten live im TV und LIVE-STREAM gezeigt: Sky oder DAZN?

Zweiter Spieltag in der Champions-League-Gruppenphase: Der BVB ( ) hat in Gruppe F Zenit St. Petersburg zu Gast. Die Partie wird heute Abend um 21 Uhr im Dortmunder Signal iduna Park angepfiffen.

Der BVB verpatzte den CL-Auftakt bei (1:3), ebenso wie Zenit gegen den eine Heimniederlage einstecken musste (1:2). Wer holt sich nun den ersten Sieg in der Gruppenphase?

Für Axel Witsel, den Dortmunder Mittelfeldstrategen, ist es heute ein ganz besonderes Spiel. Schließlich geht es für den belgischen Nationalspieler gegen den Klub, für den er sich seinerzeit gegen entschied.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, ob Sky oder DAZN das Spiel zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und Zenit St. Petersburg heute live im TV und LIVE-STREAM überträgt. Wer wissen will, wo alle anderen Spiele übertragen werden, dem haben wir hier einen separaten Artikel verlinkt.

BVB vs. Zenit St. Petersburg in der : Das Spiel auf einen Blick

Wettbewerb UEFA Champions League, Gruppenphase (2. Spieltag) Datum 28. Oktober 2020 Uhrzeit 21 Uhr Ort Dortmund Gruppe F (BVB, Zenit, Brügge, Lazio)

Sky oder DAZN? Wer überträgt BVB vs. Zenit St. Petersburg live im TV?

Die UEFA Champions League hat an diesem Mittwoch bereits den zweiten Spieltag der Saison 2020/21 zu bieten. Dabei trifft der BVB (Borussia Dortmund) um 21 Uhr auf Zenit St. Petersburg und will dann den ersten CL-Sieg der Gruppenphase einfahren. Doch wo werden die vollen 90 Minuten heute live im TV übertragen?

Wie Ihr sicherlich wisst, haben der Pay-TV-Sender Sky und der Ismaninger Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte für alle Spiele der Königsklasse. Deswegen stellt sich die Frage, welcher der beiden Sender heute BVB gegen Zenit live ausstrahlt? So oder so: Alle Spiele des Wettbewerbs werden in irgendeiner Form live und in voller Länge deutschsprachig entweder im Pay-TV oder im LIVE-STREAM gezeigt.

😔 Der #BVB muss im ersten Heimspiel der diesjährigen #UCL-Saison heute Abend ohne Unterstützung von den Tribünen auskommen.



ℹ️ https://t.co/ghaQ6Wjxhg — Borussia Dortmund (@BVB) October 28, 2020

Heute Abend hat sich Sky die Übertragungsrechte für BVB (Borussia Dortmund) vs. Zenit St. Petersburg gesichert. Das heißt im Klartext, dass Ihr nur dort heute Live-Bilder aus dem Signal Iduna Park empfangen könnt.

BVB vs. Zenit St. Petersburg heute live im TV bei Sky sehen: So geht's

Sky zeigt / überträgt BVB vs. Zenit St. Petersburg heute live im Fernsehen - und das sowohl im Einzelspiel als auch als Teil der Konferenzschaltung. Hier gibt es ein paar Details zum Einzelspiel und in der Folge alle Infos rund um die Übertragung der Konferenz auf Sky.

Übertragungsart : Einzelspiel

: Einzelspiel Sender : Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD

: Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Beginn der Übertragung : 20.50 Uhr, Vorberichte ab 19.30 Uhr

: 20.50 Uhr, Vorberichte ab 19.30 Uhr Kommentator: Martin Groß

Auf Sky Sport 1 läuft indes die Konferenz, wo auch andere Spiele der Champions League übertragen werden. Unter anderem spielen heute: vs. und gegen . Allerdings braucht Ihr ein Sky-Abonnement, um Fußball heute live anschauen zu können. Die genauen Infos zu den Preisen und zum Inhalt dieses Pakets findet Ihr hier.

DAZN oder Sky? BVB vs. Zenit St. Petersburg heute im LIVE-STREAM sehen

Falls Ihr unterwegs seid, könnt Ihr die Champions League und damit auch BVB vs. Zenit St. Petersburg auch im LIVE-STREAM verfolgen. Hier gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten abhängig davon, ob Ihr Sky-Kunde seid oder nicht. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung beim Pay-TV-Sender Sky.

BVB vs. Zenit St. Petersburg heute im LIVE-STREAM bei Sky Go

Die erste Option ist eine Übertragung von BVB vs. Zenit St. Petersburg heute im LIVE-STREAM bei Sky Go. Als Sky-Kunde habt Ihr jederzeit Zugriff auf Sky Go. Die App gibt es als kostenlosen Download in den Stores und sie ist für alle mobilen Endgeräte kompatibel. Um die Übertragung sehen zu können, müsst Ihr nach dem Download nur noch die Zugangsdaten eingeben – und schon kann’s losgehen.

BVB vs. Zenit St. Petersburg heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Eine Alternative ist die Übertragung von BVB gegen Zenit heute live im Stream von Sky Ticket. Für Zuschauer ohne Sky-Konto ist dieses Sky Ticket die einzige Möglichkeit, BVB gegen Zenit sehen zu können. Auch Sky Ticket gibt es als kostenlosen Download für das Gerät Eurer Wahl. Hier folgen Details zu den verschiedenen Abonnements. Sky Ticket ist jederzeit kündbar.

Nur bei Sky! BVB vs. Zenit St. Petersburg heute nicht im LIVE-STREAM bei DAZN

Wenn Ihr bei Sky kein Abonnement besitzt und deswegen BVB vs. Zenit St. Petersburg heute live verpasst, dann könnt Ihr alternativ auch auf die besten Szenen bei DAZN warten. Denn der Streamingsender zeigt diese bereits kurz nach Abpfiff auf seiner Plattform. Die vollen 90 Minuten werden dagegen nicht im LIVE-STREAM auf DAZN übertragen.

DAZN ist ein Streamingdienst, der sieben von acht Spielen am Mittwoch live überträgt. Wenn der Probemonat (30 Tage kostenlos) abgelaufen ist, kostet das Portal 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

BVB vs. Zenit St. Petersburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Der kostenlose LIVE-TICKER

Hier erscheint um 19.30 Uhr der LIVE-TICKER von Goal zur Champions-League-Partie zwischen dem BVB und Zenit St. Petersburg. Hier bei Goal verpasst Ihr keine Sekunde der Königsklasse.

DAZN oder Sky? BVB vs. Zenit St. Petersburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick