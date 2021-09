In der Bundesliga empfängt der BVB Union Berlin im Signal Iduna Park. Goal verrät, wer das ganze Spiel live im TV und auch im LIVE-STREAM zeigt.

Fünfter Spieltag in der Bundesliga und der BVB bestreitet das nächste Heimspiel. Am Sonntag kommt Union Berlin in den Signal Iduna Park, um 17.30 Uhr wird angestoßen.

Beide Teams waren im Laufe der letzten Woche im Europapokal im Einsatz. Der BVB siegte bei Besiktas mit 2:1, während die Eisernen Slavia Prag zum Conference-League-Start unterlagen.

An diesem Wochenende geht es allerdings wieder in der Liga um Punkte. Der BVB will auch in dieser Saison wieder die Bayern ärgern, Union würde nur zu gerne die starke letzte Spielzeit wiederholen.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin live? Die Infos zur Übertragung findet Ihr hier in diesem Artikel.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin: Die Bundesliga am Sonntag

Spiel BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin Wettbewerb Bundesliga, 5. Spieltag Datum 19. September 2021, 17.30 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin live im TV?

Wie sieht es mit der Übertragung an diesem Wochenende aus? Die Bundesliga am Samstag ist auf Sky zu sehen, am Sonntag hält dann ein anderer Sender die Übertragungsrechte.

Wie genau die Spiele aufgeteilt wurden, lest Ihr genau jetzt.

Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragungsrechte abseits von BVB vs. Union Berlin

DAZN, der Ismaninger Streamingsender, zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin live im TV und LIVE-STREAM. Neben Sky hält auch der Streamingdienstleister mittlerweile Übertragungsrechte an der Bundesliga - das Duell zwischen Schwarz-Gelb und Eisern Union kommt entsprechend auf DAZN.

Um bei DAZN Fußball und andere Sportarten schauen zu können, braucht Ihr ein Abonnement. Dieses gibt es für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr. Bis Ende September gibt es noch den kostenlosen Probemonat, mit dem jeder Neukunde Live-Sport 30 Tage lang umsonst anschauen kann.

Hier aber nochmal eine kleine Übersicht über die Übertragungsrechte an der Bundesliga.

SKY DAZN Samstag Bundesliga-Spiele um 15.30 Uhr (Einzelspiel und Konferenz)

Bundesliga-Topspiel um 18.30 Uhr Freitag Bundesliga-Freitagsspiel um 20.30 Uhr Sonntag Bundesliga-Spiele um 15.30 Uhr, 17.30 Uhr und 19.30 Uhr

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin live im STREAM? Die Bundesliga sehen

Wir sprechen hier von einem Sonntagsspiel, also wandern unsere Blicke auf die Übertragung vom Ismaninger Streamingsender DAZN: Dieser zeigt BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin live im STREAM.

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin im LIVE-STREAM

Um 17.30 Uhr wird das Spiel angepfiffen, DAZN startet aber schon eine Stunde vorher mit der Berichterstattung. Hier alle wichtigen Infos zur Übertragung:

Moderatorin: Laura Wontorra

Kommentator: Jan Platte

Experte: Sandro Wagner

Vorberichte ab 16.30 Uhr

Anpfiff um 17.30 Uhr

Bei DAZN könnt Ihr Fußball aus der Bundesliga im LIVE-STREAM anschauen, zudem bietet der Kanal auch zwei analoge TV-Sender an - DAZN 1 und DAZN 2.

Noch kostenlos: DAZN überträgt BVB vs. Union Berlin im LIVE-STREAM per Probemonat

Oben haben wir es bereits angeschnitten: Es gibt bei DAZN noch bis Ende des Monats September einen Gratismonat. Diesen könnt Ihr als Neukunde bekommen, wenn Ihr Euch eben neu anmeldet.

Danach gibt es den Probemonat nicht mehr und Ihr zahlt ganz regulär 14,99 Euro oder 149,99 Euro (für 1 Jahr).

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin? Der LIVE-TICKER auf Goal

Wenn Ihr auf den LIVE-STREAM oder die TV-Sender von DAZN nicht zurückgreifen könnt und dennoch alles rund um das Spiel BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin erfahren wollt, dann legen wir Euch unseren LIVE-TICKER ans Herz.

🤗 Einstimmung auf #BVBFCU läuft! Und vor dem Heimspiel gegen die Eisernen funktioniert das natürlich am allerbesten mit: @NSubotic4! 😍



Das komplette #Feiertagsmagazin

👉https://t.co/yszwt09HZX — Borussia Dortmund (@BVB) September 18, 2021

Bei Goal wird BVB gegen Union hautnah und live begleitet, Ihr verpasst im LIVE-TICKER keine Sekunde.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Union Berlin live? Die Übertragung der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM