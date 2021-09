BVB (Borussia Dortmund) gewinnt bei Besiktas Istanbul - der LIVE-TICKER der Champions League zum Nachlesen

Borussia Dortmund bestreitet seinen Auftakt in die Champions-League-Saison bei Besiktas Istanbul. Den LIVE-TICKER gibt es hier zum Nachlesen

Bundesligist Borussia Dortmund ist erfolgreich in die Gruppenphase der Champions League gestartet. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose gewann beim türkischen Meister Besiktas Istanbul mit 2:1 (2:0). Weitere Gegner des BVB in der lösbaren Gruppe C sind Ajax Amsterdam und Sporting Lissabon. Der DFB-Pokalsieger peilt zunächst den achten Einzug ins Achtelfinale aus den letzten neun Teilnahmen in der Königsklasse an.

Jude Bellingham (20.) und Erling Haaland (45.+3) trafen im Istanbuler Hexenkessel für den BVB. Besiktas verkürzte in der Nachspielzeit durch Francisco Montero (90.+4).

Besiktas Istanbul - Borussia Dortmund Endstand: 1:2 Tore 0:1 Bellingham (20.), 0:2 Haaland (45.+3), 1:2 Montero (90.+4) Aufstellung Besiktas Ersin - Rosier, Welinton, Montero, Nsakala - Josef, Atiba (K., 78. Ucan), Pjanic - Ghezzal (90. Töre), Batshuayi, Larin (61. Karaman) Aufstellung BVB Kobel - Meunier, Akanji, Hummels (70. Pongracic), Guerreiro - Dahoud, Bellingham (70. Wolf) - Brandt (46. Witsel), Reus (K.) - Malen (70. Moukoko), Haaland (85. Knauff) Gelbe Karten Welinton (42.), Montero (45.), Meunier (55.), Atiba (76.)

nach Abpfiff | Für heute verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche noch einen angenehmen Restabend.

nach Abpfiff | Am 2. Spieltag geht es für Besiktas weiter mit einem Auswärtsspiel bei Ajax Amsterdam, der BVB empfängt Sporting zum Duell im Signal Iduna Park. Das ganze findet am 28. September um 21:00 Uhr statt.

nach Abpfiff | In der Tabelle der Gruppe C setzt sich der BVB damit zunächst an die Tabellenspitze. Am Abend treffen noch Sporting Lissabon und Ajax Amsterdam in Portugal aufeinander. Natürlich haben wir auch diese Partie, genau wie alle anderen Begegnungen der Champions League, für Sie im Liveticker. Seien Sie dabei.

nach Abpfiff | 15 Minuten Anlaufzeit nahm sich Borussia Dortmund, ehe es die Kontrolle übernahm. Besiktas wirkte nur in der Anfangsviertelstunde ebenbürtig, ließ durch Batshuayi aber die beste Chance der Anfangsphase ungenutzt. So übernahm der BVB und ging vor der Pause durch Tore von Bellingham und Haaland mit 2:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel dominierte erneut der BVB, ließ im Umschaltspiel aber zu viel liegen. So wurde es noch einmal eng, nachdem Montero in der vierten Minute der Nachspielzeit den Anschlusstreffer erzielte. Letztlich rettete der BVB die drei Punkte ins Ziel.

90.+7 | Das wars. Das Spiel ist aus.

Besiktas Istanbul vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Abpfiff! Endstand - 1:2

90.+4 | Tooooooor! BESIKTAS ISTANBUL - Borussia Dortmund 1:2. Die Chancenverwertung des BVB rächt sich. Pjanic bringt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld scharf in die Box, wo Montero am höchsten steigt und die Kugel in die Maschen köpft. Jetzt wird es noch einmal hitzig.

Besiktas Istanbul vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Tor für Besiktas!

90.+2 | Das muss das 3:0 für den BVB sein. Wolf ist in der rechten Strafraumhälfte frei durch und legt perfekt ans linke Fünfereck, wo Knauff nur noch in die leere Ecke schieben muss. Der Youngster gerät allerdings in Rücklage und lagt die Kugel über das Tor.

90. | Sieben Minuten werden nachgespielt. Das ist happig.

89. | Die Hausherren wechseln noch einmal. Der ehemalige Bundesligaprofi Töre kommt für Ghezzal.

Besiktas Istanbul vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Spielerwechsel bei Besiktas!

88. | Bei Besiktas häufen sich die Krämpfe. Es wirkt nicht so, als könnten die Türken noch einmal zurückkommen.

86. | Der BVB wechselt erneut. Knauff ersetzt Haaland für die Schlussminuten.

Besiktas Istanbul vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Spielerwechsel beim BVB!

83. | Wildes Spiel jetzt. Auf der einen Seite wird Akanji mit angelegtem Arm angeschossen, sodass das ganze Stadion Elfmeter fordert. Dann geht es in den schnellen Gegenangriff, wo Haaland auf dem linken Flügel vorbei an zwei Türken geht und den Eckball rausholt. Im Mittelfeld liegen Batshuayi und ein weiterer Besiktas-Spieler auf dem Boden.

81. | Das Spiel trudelt ein wenig aus, beide Mannschaften wirken müde. Für den BVB wäre es jetzt wichtig, einfach mal die Null zu halten.

79. | Moukoko bekommt den Ball im gegnerischen Strafraum und geht dann zu Boden. Da war nichts, sagt auch Lahoz, der dem jungen Dortmunder die Gelbe Karte für eine Schwalbe zeigt.

Besiktas Istanbul vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE für Youssoufa Moukoko (BVB)

78. | Nächster Wechsel bei Besiktas. Hutchinson geht runter, Ucan kommt neu ins Spiel.

Besiktas Istanbul vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Spielerwechsel bei Besiktas!

76. | Hutchinson kommt gegen Dahoud viel zu spät und tritt dem Dortmunder in die Hacken. Das gibt folgerichtig die Gelbe Karte.

Besiktas Istanbul vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE für Atiba Hutchinson (Besiktas Istanbul)

75. | Im Stadion ist es mittlerweile etwas ruhiger geworden. Fast so, als wäre den Heimfans beim Pfeifen in Dortmunder Ballbesitz die Luft ausgegangen.

73. | Es bleibt dabei: Dortmund geht zu fahrlässig mit den Umschaltmomenten um. Besiktas ist drauf und dran, dies zu bestrafen, nähert sich immer weiter dem Dortmunder Tor, wird aber noch nicht zwingend.

70. | Frischer Wind beim BVB: Für Jude Bellingham, Mats Hummels und Donyell Malen kommen Marius Wolf, Marin Pogracic und Youssoufa Moukoko ins Spiel!

Besiktas Istanbul vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Dreifachwechsel beim BVB!

69. | Für Hummels wird es nicht weitergehen. Der Innenverteidiger zeigt bereits an, dass er raus will. Auch Bellingham wirkt plötzlich angeschlagen.

67. | Was für eine Szene! Erst scheitert Bellingham nach sensationellem Solo an Destanoglu, dann taucht im Gegenangrifff Batshuayi frei vor Kobel auf. Der Keeper bleibt lange stehen, macht sich groß und bleibt letztlich Sieger im Eins-gegen-Eins.

66. | Im Umschaltspiel liegt die Chance für den BVB, das Spiel zu entscheiden. Besiktas wirft alles nach vorne und ist hinten oft unsortiert.

64. | Aktuell fehlt es der Borussia an Zielstrebigkeit im Spiel nach vorne. Gute Kontergelegenheiten werden zu leichtfertig schon im Ansatz verspielt. Ein Tor für Besiktas und es wird wieder laut im Vodafone Park.

61. | Der Ex-Düsseldorfer Kenan Karaman betritt das Feld, Larin hat dafür vorzeitig Feierabend.

Besiktas Istanbul vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Spielerwechsel bei Besiktas Istanbul!

60. | Beste Chance der Hausherren im zweiten Durchgang. Batshuayi kommt nach Flanke von N'Sakala am Fünfer zum Kopfball, bringt ihn aber ohne viel Wucht aufs Dortmunder Gehäude. Kein Problem für Kobel in der Tormitte.

59. | Gute Chance aufs dritte Tor. Malen ist auf dem linken Flügel frei und flankt unbedrängt nach innen. Am Fünfer kommt Haaland dem Ball entgegen, setzt seinen Kopfball aber zu hoch an. Da war mehr drin, denn auch der Norweger sah sich ohne Gegenspieler.

57. | Hutchinson hat den ersten Abschluss der Hausherren in der zweiten Hälfte. Sein Volley aus 18 Metern halbrechter Position wird dem Tor des BVB aber nicht gefährlich, weil er weit oben rechts vorbei geht.

55. | Jetzt sieht auch der erste Dortmunder Gelb. N'Sakala will auf dem linken Flügel vorbei am Belgier, der versucht den Ball zu treffen, den Besiktas-Verteidiger aber an der Brust trifft.

Besiktas Istanbul vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE für Meunier (BVB)

54. | Der nächste Versuch kommt von Dahoud. Reus spielt auf Guerreiro, der in 17 Meter halblinker Position per Absatzkick für den Deutsch-Syrer abtropfen lässt, dessen Versuch dann aber deutlich unten links vorbeigeht.

52. | Erster Abschluss des BVB nach der Pause. Meunier flankt von der rechten Seite in den Rückraum, wo Guerreiro den Ball einmal springen lässt und dann direkt abzieht. Die Kugel fliegt gut zwei Meter am linken Winkel vorbei.

50. | Der BVB scheint auch systematisch etwas geändert zu haben. Mit Witsel und Dahoud setzt Rose nun auf ein 4-4-2 in flacher Ausführung als wie noch im ersten Durchgang mit Raute. Das stabilisiert das Zentrum.

48. | Guter Beginn der Borussia, die sofort wieder nach vorne spielt. BEsiktas gibt die Bälle erneut sehr früh wieder her.

46. | Zum zweiten Durchgang wechselt der BVB zum ersten Mal. Witsel kommt als etwas defensivere Variante für Brandt.

Besiktas Istanbul vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Spielerwechsel beim BVB (Borussia Dortmund)!

46. | Weiter geht's in Halbzeit zwei!

Besiktas Istanbul vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Anpfiff der 2. Halbzeit in der Champions League!

Halbzeit | Der BVB brauchte gut eine Viertelstunde, um ins Spiel zu kommen. Besiktas startete mit Spielfreude und durch die frenetischen Heimfans im Rücken. Eine gute Chance durch Batshuayi war das Ergebnis der ordentlichen Anfangsphase der Hausherren. Wesentlich besser machten es dann aber die Schwarz-Gelben. Zunächst vollendete Bellingham einen starken Angriff über Dahoud und Meunier zur Führung (20.), kurz vor der Pause legte der junge Engländer sensationell für Haaland auf (45.+3). Der BVB ist auf Kurs.

45.+3 | Kurz darauf pfeift Lahoz zur Pause.

Besiktas Istanbul vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Halbzeit in der Champions League!

45.+3 | Tooooooor! Besiktas Istanbul - BORUSSIA DORTMUND 0:2. Kurz vor dem Pausenpfiff stellt der BVB auf 2:0. Ein Einwurf von der linken Seite landet bei Bellingham, der Welinton mit einem Haken im Strafraum aussehen lässt wie einen Schuljungen und dann von der Grundlinie an den Fünfer zu Haaland legt. Der Norweger hat keine Probleme, den Ball über die Linie zu drücken.

Besiktas Istanbul vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Tor für den BVB (Borussia Dortmund)!

45.+2 | Drei Minuten Nachspielzeit sind übrigens angezeigt.

45.+1 | Reus zirketl den anschließenden Freistoß wuchtig über die Mauer, Destanoglu ist jedoch zur Stelle und klärt zum Eckball.

45. | Jetzt ist auch der zweite Innenverteidiger gelbverwarnt. Montero stoppt den ihn überholenden Haaland an der rechten Strafraumecke und wird zu Recht verwarnt.

Besiktas Istanbul vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE für Montero (Besitkas)

42. | Gute Kontersituation für den BVB. Haaland tribt die Kugel über die Zentrale mit großen Schritten in Richtung gegnerisches Tor und wird 25 Meter vor dem gegnerischen Tor von Welinton unsanft gestoppt. Das gibt die erste Gelbe Karte.

Besiktas Istanbul vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE für Welinton (Besitkas)

39. | Akanji bekommt den Fuß von Larin in die Hacken und bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden liegen. Lahoz unterbricht das Spiel, zeigt aber erneut keine Karte.

37. | Lahoz ermahnt Montero, der zum wiederholten Male ordentlich hinlangt. Noch ein Mal, dann gibt es wohl die Gelbe Karte.

35. | Besiktas macht zu viele Fehler, gibt die Bälle in dieser Phase deutlich zu früh her. Dieses Mal ist es Rosier, der ohne Gegnerdruck an der rechten Außenfehler den Stockfehler einbaut und die Kugel so verliert.

33. | Werfen wir einen ersten Blick in die Statistik nach etwas mehr als einer halben Stunde. Besiktas führt nach Torschüssen mit 4:3, die wirklichen Topchancen gab es aber auf Seiten des BVB.

30. | Bei der Abwehraktion verletzt sich der Keeper, weil er mit seinem Knie gegen das seines Kollegen Welinton knallt. Nach kurzer Behandlungsphase können beide aber weiterspielen.

28. | Und direkt der nächste Hochkaräter. Dieses Mal eingeleitet von Haaland selbst, der Brandt in der rechten Strafraumhälft in Richtung Grundlinie schickt. Der ehemalige Leverkusener legt am Fünfer stark zurück zu Reus am Elferpunkt, der mit seinem Versuch dann an Destanoglus Fußabwehr scheitert.

26. | Die Riesenchance aufs 2:0 für den BVB. Guerreiro schickt Malen auf dem linken Flügel in den Strafraum, wo der Niederländer von Abstimmungsproblemen von Rosier und Welinton profitiert und plötzlich allein vor Destanoglu steht. Malen legt ab für Haaland, der die Kugel jedoch weit über den leeren Kasten feuert. Untypisch.

24. | Dortmund kommt nun deutlich besser rein, attackiert früher und zwingt Besiktas zu Fehlern. Allerdings sind die Zuspiele der Borussen hier und da zu ungenau.

22. | Das Tor zeigt Wirkung. Die Pfiffe der Heimfans sind bei Ballbesitz Dortmund nicht mehr ganz so laut. Passend dazu stellte sich Bellingham bei seinem Torjubel mit dem Finger vor den Mund vor die Fankurve der Hausherren.

20. | Tooooooor! Besiktas Istanbul - BORUSSIA DORTMUND 0:1. Der BVB führt! Dahoud öffnet das Spiel mit einem starken Diagonalball aus der Zentrale auf den rechten Flügel, wo Meunier direkt per volley in den Lauf von Bellingham im Strafraum leitet. Der junge Engländer nimmt die Kugel mit der Brust an, stellt den Körper zwischen Ball und Gegner und schließt dann aus sieben Metern halbrechter Position ab. Keine Chance für Destanoglu.

Besiktas Istanbul vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Tor für den BVB (Borussia Dortmund)!

18. | Gute Kontersituation für den BVB. Über Reus kommt der Ball zu Brandt, der halblinks im Strafraum scharf nach innen spielt, wo Reus mit der Hacke auf Haaland weiterleitet, ehe der Norweger vertendelt. In der Theorie ein starker Angriff, aber die Pässe kamen zu ungenau.

16. | Besiktas hat das Kommando übernommen, das Gegenpressing funktioniert. Der Bundesligist tut sich aktuell schwer, aus der eigenen Hälfte zu kommen.

14. | Die Dortmunder Hintermannschaft wirkt doch noch etwas löchrig. Besiktas findet immer wieder Lücken und spielt mit viel Risiko in diese hinein. Die Abstände beim BVB stimmen noch nicht.

12. | Auch der BVB fühlt sich wohl damit, an der Mittellinie auf den Gegner zu warten. Es geht klar darum, Sicherheit in der Arbeit gegen den Ball zu bekommen.

10. | Besiktas verzichtet in der Anfangsphase auf hohes Pressing. Die Türken empfangen den BVB auf Höhe der Mittellinie.

8. | Hummels scheint besonders beliebt zu sein bei den türkischen Fans. Bei jedem Ballkontakt wird der deutsche Nationalspieler lautstark ausgepfiffen.

6. | Was für eine Gelegenheit für Besiktas. Pjanic schlägt einen punktgenauen hohen Ball auf Batshuayi, der im Strafraum Hummels mit einem Haken alt aussehen lässt und dann aus zehn Metern halbrechter Position sofort aus der Drehung abzieht. Der Ball wäre links oben im Winkel eingeschlagen, wenn Kobel nicht in Weltklassemanier pariert hätte.

5. | Guter Start der Borussia, die aggressiv in den Zweikämpfen ist und in Ballbesitz kontrolliert nach vorne spielt. Besiktas wirkt noch etwas konfus.

3. | Das Stadion ist nur halbvoll und dennoch machen die knapp 20.000 Zuschauer auf den Rängen einen Mordslärm. Genaus so, wie sich das bei einem Besiktas-Spiel gehört.

1. | Der Ball rollt! Der BVB in ungewohntem Neongelb von rechts nach links stößt an, Besiktas darf komplett in weiß spielen.

Besiktas Istanbul vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: ANPFIFF in der Champions League!

vor Beginn | Werfen wir einen Blick auf das Schiedsrichtergespann - und das kommt heute aus Spanien. Leitender Unparteiischer ist Antonio Mateu Lahoz, ihm assistieren Pau Cebrian Devis und Roberto Diaz Perez del Palomar. Vierter Offizieller ist Javier Alberola Rojas, Juan Martinez Munuera verfolgt das Geschehen in Funktion des VAR an den Monitoren.

vor Beginn | Die Stärke der Türken, ist derzeit die Problemzone der Dortmunder. Hielt sich Besiktas in der Liga noch schadlos und blieb gänzlich ohne Gegentreffer, musste der BVB in vier Bundesligaspielen bereits zehn Gegentreffer hinnehmen - und das trotz des Upgrades auf der Torwartposition mit Kobel. In der Champions League muss die Defensivschwäche nun abgestellt werden.

vor Beginn | Genau wie Besiktas ist aber auch der BVB bereits früh in der Saison in Form. Das Team von Trainer Marco Rose erlaubte sich bislang nur einen Ausrutscher am 2. Spieltag in Freiburg (1:2), gewann die anderen drei Bundesligaspiele allesamt, was Platz 3 in der Tabelle zur Folge hat.

vor Beginn | Besiktas Istanbul legte in der türkischen Süper Lig einen mehr als ordentlichen Start hin. Mit zehn Punkten nach vier Spielen und einem Torverhältnis von 7:0 steht der Traditionsklub in der frühen Saisonphase an der Spitze der Tabelle - allerdings punktgleich mit Trabzonspor, Fenerbahce und Konyaspor. Der Schwung aus der heimischen Liga soll nun natürlich mit in die Königsklasse transportiert werden.

vor Beginn | Besiktas stellt im Vergleich zum letzten Liga-Spiel gleich fünf Mal um: Montero, Hutchinson, Larin, N'Sakala und Welinton ersetzen Vida, Yilmaz, Uysal, Nkoudou und Alex Teixeira.

vor Beginn | Beim BVB gibt es nach dem 4:3-Sieg in Leverkusen also zwei Wechsel in der Startformation: Hummels und Malen ersetzen Pongracic und Witsel.

vor Beginn | So geht Besiktas Istanbul ins Duell mit Borussia Dortmund: Destanoglu - Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala - de Souza - Ghezzal, Pjanic, Hutchinson, Larin - Batshuayi.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zur Begegnung des 1. Spieltages der Champions League zwischen Besiktas Istanbul und Borussia Dortmund

Besiktas Istanbul vs. BVB: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Besiktas:

Ersin - Rosier, Welinton, Montero, Nsakala - Josef, Atiba (K.), Pjanic - Ghezzal, Batshuayi, Larin

Dortmund setzt auf folgende Aufstellung:

Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Bellingham - Brandt, Reus (K.) - Malen, Haaland

Besiktas Istanbul vs. Borussia Dortmund im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Besiktas verlor beide bisherigen Spiele gegen Borussia Dortmund in europäischen Wettbewerben, beide in der ersten Runde des Europapokals der Pokalsieger 1989/90 - 0-1 zu Hause und 1-2 auswärts.

Borussia Dortmund hat eine 100-prozentige Siegquote gegen türkische Gegner in der UEFA Champions League (4 von 4), wobei alle vier Siege gegen Galatasaray kamen. Das ist Dortmunds zweite 100%-Bilanz gegen Mannschaften aus einer bestimmten Nation in diesem Wettbewerb, da die Borussen auch vier von vier Spielen gegen tschechische Gegner gewannen.

Besiktas gewann nur zwei seiner elf Begegnungen mit deutschen Mannschaften in europäischen Wettbewerben (U1, N8). Beide Siege kamen jedoch im letzten Turnier zustande, in dem die Türken in einer Gruppe mit einer deutschen Mannschaft waren - zwei Siege gegen RB Leipzig in der UEFA Champions League 2017-18.

In der vergangenen Saison verlor Borussia Dortmund sein Auftaktspiel in der UEFA Champions League (1-3 gegen Lazio), blieb dann aber in der restlichen Gruppenphase ungeschlagen (S4, U1). Die aktuelle Serie von fünf ungeschlagenen Spielen in der Gruppenphase ist die längste seit einer Serie von sieben Spielen zwischen Dezember 2014 und Dezember 2016 (S4, U3).

Besiktas gewann nur eines der letzten 10 Heimspiele in der UEFA Champions League (U5, N4). Zwei der vier Niederlagen in diesem Zeitraum kamen gegen deutsche Teams: 0-3 gegen Wolfsburg im November 2009 und 1-3 gegen Bayern München im bislang letzten Heimspiel in der Königsklasse (März 2018).

Borussia Dortmund erzielte nur in einem der letzten 15 UEFA-Champions-League-Spiele kein Tor (0:2 gegen PSG im März 2020) und schoss in diesen Spielen im Schnitt knapp zwei Tore pro Spiel (27 Tore, 1.8 pro Spiel).

Michy Batshuayi von Besiktas schoss in seiner UEFA-Champions-League-Karriere im Durchschnitt alle 138 Minuten ein Tor (vier Tore in 553 Minuten); das ist der beste Torschnitt aller belgischen Spieler, die in der Geschichte des Wettbewerbs 10 oder mehr Einsätze hatten.

Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland hat das beste Verhältnis von Minuten pro Tor (63 Minuten/Tor) in der Geschichte der UEFA Champions League von allen Spielern, die mehr als 500 Minuten gespielt haben. In der Gruppenphase erzielte er in 10 Einsätzen 14 Tore (eines alle 51 Minuten) und nur in einem dieser Spiele traf er nicht (gegen Liverpool im Dezember 2019 für Salzburg).

Alex Teixeira von Besiktas bestritt zwischen September 2010 und Dezember 2015 41 Spiele in der UEFA Champions League für Schachtar Donezk und erzielte dabei 11 Tore. Allerdings traf der Brasilianer häufiger als auf jede andere Nation auf deutsche Vereine, ohne ein Tor zu erzielen (sechs Spiele), und blieb in der Saison 2012/13 in beiden Spielen gegen Borussia Dortmund ohne Torerfolg.

Seit seinem Debüt in der UEFA Champions League im September 2019 war nur Robert Lewandowski (25) an mehr Toren in der Königsklasse direkt beteiligt als Borussia Dortmunds Erling Haaland (23 - 20 Tore, drei Assists).

Besiktas Istanbul vs. Borussia Dortmund im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Der Schrecken der Strafräume will diesmal ein Bankräuber sein. Mit einer der ikonischen Salvador-Dali-Masken aus dem Netflix-Welthit "Das Haus des Geldes" posierte Erling Haaland vor dem Abflug zum Champions-League-Auftakt bei Besiktas Istanbul, und er hielt im Training einen angeregten Schwatz mit dem Schauspieler Luka Peros. Im türkischen Hexenkessel sind für Haaland und Borussia Dortmund am Mittwochabend (18.45 Uhr/DAZN) drei äußerst wertvolle Punkte zu stehlen.

Dabei soll es allerdings deutlich planvoller zugehen als beim vogelwilden 4:3 bei Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende. "Wir müssen wieder unsere Leistung auf den Platz bringen - und zwar aus einer guten Ordnung heraus", forderte Sportdirektor Michael Zorc. Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl erwartet "erneut ein sehr emotionales Spiel. Die türkischen Fans werden dafür schon sorgen. Aber wir haben die Mittel, gegen Besiktas zu bestehen."

Bei der Gruppenauslosung sind den Dortmundern die ganz großen Klubs der europäischen Fußball-Elite erspart geblieben. Gegen den türkischen Doublegewinner Besiktas, den portugiesischen Meister Sporting Lissabon und Ajax Amsterdam wird der BVB sechsmal favorisiert sein. "Wir können uns nicht beklagen, das ist sehr ausgewogen", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. "Wir haben eine ordentliche Chance, einmal mehr ins Achtelfinale einzuziehen."

Im Vodafone Park am Europa-Ufer des Bosporus, das Marco Rose am Dienstag als "eines der lautesten Stadien Europas" bezeichnete, wäre die Unterstützung der reisefreudigen BVB-Fans wünschenswert gewesen - doch diesmal sind nur einheimische Zuschauerinnen und Zuschauer erlaubt. Ein Sieg sollte dennoch möglich sein: Schließlich hat allein Haaland in seinen zehn Champions-League-Einsätzen für den BVB insgesamt zwölfmal getroffen.

Die schwarzgelbe Defensive wird beim Wiedersehen mit dem früheren Borussen-Stürmer Michy Batshuayi aber stabiler stehen müssen als zuletzt. "Fehler werden in der Champions League in der Regel bestraft", mahnte Zorc. Seine offensive Ausrichtung wird das Team von Trainer Marco Rose jedoch nicht verleugnen: "Wir können uns natürlich auch alle hinten reinstellen und mauern, dann gibt's auch kein Spektakel", sagte Zorc: "Aber ich habe es lieber so."

Mats Hummels, der sich Sport1-Informationen zufolge fit meldete, könnte der Abwehr mehr Halt geben und den "Sorglosigkeiten" (Kehl) entgegentreten. Thorgan Hazard hingegen fehlte am Dienstagmorgen an Bord des Sonderfluges EW1909. Emre Can und Giovanni Reyna fallen ohnehin noch länger aus, der Brasilianer Reinier verpasste beinahe den Abflug, weil er sich beim Blick in den Zeitplan im Tag geirrt hatte.

Rose liegen besonders die neun Gegentore in den ersten vier Bundesligaspielen noch schwer im Magen. "Das macht dich als Trainer sauer", sagte er. "Das müssen wir aufarbeiten und besser werden." Am besten bereits am Mittwoch beim türkischen Tabellenführer.

Auch Besiktas hat selbstbewusst das Achtelfinale als Ziel ausgerufen. "Wir sind hier, um uns mit den Besten zu messen", betonte Trainer Sergen Yalcin: "Und Dortmund ist offensiv erstklassig besetzt." Mit einem Torphänomen als Panzerknacker.

Besiktas Istanbul vs. Borussia Dortmund im LIVE-TICKER: Das Champions-League-Duell im Überblick