FC Barcelona: Koeman wohl scharf auf Depay, Deulofeu kritisiert Barca scharf - alle News und Gerüchte

Ronald Koeman hat wohl ein Auge auf Memphis Depay geworfen und Gerard Deulofeu kritisiert Barca scharf. Alle News und Gerüchte zum FC Barcelona.

Nach dem 2:8-Debakel gegen Bayern München im Viertelfinale der steckt der mitten im Umbruch. So mussten Sportdirektor Eric Abidal und Trainer Quique Setien den Klub verlassen. Als neuer Teamchef wurde dafür Ronald Koeman installiert.

Der ehemalige niederländische Nationaltrainer ist erst zwei Tage für die Katalanen zuständig, doch bereits jetzt wird über seine Wunschkandidaten spekuliert. Während eine Verpflichtung von Giorginio Wijnaldum unrealistisch ist, soll Koeman ein Auge auf seinen Ex-Schützling Memphis Depay geworfen haben. Darüber hinaus werden die Katalanen mit Bayern-Shootingstar Serge Gnabry in Verbindung gebracht.

Außerdem soll Lionel Messi weiterhin mit einem Wechsel liebäugeln. Und: Gerard Deulofeu kritisiert Barca scharf.

Der FC Barcelona am heutigen Freitag: Hier bekommt Ihr alle News und Gerüchte zu Barca.

FC Barcelona: Ronald Koeman wohl scharf auf Memphis Depay von

Der neue Barca-Trainer Ronald Koeman möchte offenbar Stürmer Memphis Depay von CL-Halbfinalist Olympique Lyon zum FC Barcelona locken. Das berichtet der Radiosender RAC 1. Der niederländische Angreifer steht bei OL noch bis 2021 unter Vertrag.

Depay könnte eine günstigere Alternative zu den Dauerkandidaten Neymar und Lautaro Martinez darstellen und strebt nach dreieinhalb Jahren in Lyon offenbar nach einer neuen Herausforderung. Koeman kennt der 26-Jährige bereits aus der Nationalmannschaft, die der neue Coach bis zu seinem Amtsantritt bei den Katalanen trainierte.

FC Barcelona: Alfred Schreuder und Henrik Larsson werden Koeman-Assistenten

Ex-Hoffenheim-Trainer Alfred Schreuder und der ehemalige Barca-Stürmer Henrik Larsson vervollständigen beim FC Barcelona das Trainerteam Ronald Koemans. Das bestätigte der Klub am Freitag.

Schreuder übernahm im vergangenen Jahr als Nachfolger von Julian Nagelsmann das Traineramt bei der TSG Hoffenheim, wo er im Juni vier Spieltage vor Schluss entlassen wurde. Zuvor war er unter anderem als Co-Trainer unter Erik ten Hag bei tätig.

Larsson stand als Aktiver bereits zwischen 2004 und 2006 bei Barca unter Vertrag und gewann mit den Katalanen zwei spanische Meisterschaften sowie die Champions League. Zuletzt war der 48-Jährige als Cheftrainer für den schwedischen Erstligisten Helsingborg zuständig.

Gerard Deulofeu attackiert FC Barcelona und Koeman: "Im Moment ist mir der Verein völlig egal"

Ex-Barca-Talent Gerard Deulofeu hat in einem Interview über die aktuelle Situation beim FC Barcelona gesprochen und die Katalanen dabei scharf kritisiert. "Die Wahrheit ist, dass die Situation bei Barca mich nicht juckt. Im Moment ist mir der Verein völlig egal", sagte der Offensivmann in einem Interview mit Radio Onda Cero.

So habe es Barca in den letzten Jahren vor allem die eigene Jugendakademie La Masia vernachlässigt. "In Barcelona hatten sie jahrelang keine Geduld mit den Spielern aus der eigenen Jugend. Wenn sie ihnen Zeit geben, dann verinnerlichen sie auch die Spielweise der ersten Mannschaft. Jetzt wird es Veränderungen geben, damit hängen sie aber Jahre hinterher", erklärte Deulofeu.

Einen neuen Tiefpunkt erreichte der Klub zuletzt mit der 8:2-Blamage im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern. Auch Deulofeu war von dem Debakel überrascht: "Die Niederlage gegen Bayern war schrecklich, auch weil sie in der Höhe unerwartet war. [...] Die Champions League ist so: wenn du nicht alles gibt, wirst du zerstört."

In der Folge trennten sich die Blaugrana von Trainer Quique Setien und installierten den niederländischen Nationaltrainer Ronald Koeman als neuen Teamchef. Deulofeu, der beim mit dem 57-Jährigen zusammenarbeitete, hält jedoch wenig von der Wahl.

"Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung berichten – ich habe sehr wenig über ihn zu sagen. Er konnte mir überhaupt nichts bieten. Ich war nicht glücklich unter ihm. Daher bat ich ihn, den Klub verlassen zu dürfen", sagte der 26-Jährige.

FC Barcelona: Lionel Messi tendiert bei erstem Gespräch mit Ronald Koeman weiter zum Wechsel

Weltfußballer Lionel Messi hat seine Zukunft beim spanischen Fußballklub FC Barcelona laut eines Medienberichts offengelassen. Wie der katalanische Radiosender RAC 1 berichtet, soll der argentinische Superstar dem neuem Barca-Trainer Ronald Koeman bei einem Treffen am Donnerstag mitgeteilt haben, dass er sich eher einen Wechsel als einen Verbleib in Barcelona vorstellen könne.

Knapp eine Woche nach dem 2:8-Debakel gegen Bayern München im Champions-League-Viertelfinale soll Messi seinen Urlaub für das Gespräch mit dem Niederländer unterbrochen haben. Darin habe der 33-Jährige, dessen Vertrag noch bis zum kommenden Sommer läuft, seinen Unmut über die aktuelle Situation kundgetan, berichtet RAC 1. Barcelona hatte bereits den Meistertitel in der spanischen Liga verspielt.

Der Klub verwies auf Anfrage des Radiosenders auf den Vertrag des Angreifers und teilte mit, dass es keine Stellungnahme zum Treffen geben werde. Schon zuvor hatte der umstrittene Klubpräsident Josep Bartomeu den laufenden Kontrakt angeführt: "Messi steht bis 2021 bei Barca unter Vertrag, das weiß er und wir alles wissen es", sagte er. Laut RAC 1 sei sich Messi dieser Schwierigkeit bewusst.

FC Barcelona: Wijnaldum-Transfer trotz Koeman-Interesse unwahrscheinlich

Die niederländische Zeitung Algemeen Dagblad hat den FC Barcelona mit einer Verpflichtung von Liverpools Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum in Verbindung gebracht, doch nach Informationen von Goal und SPOX ist dieser Transfer derzeit unwahrscheinlich.

Wijnaldums Vertrag beim englischen Meister läuft noch bis 2021, das Algemeen Daglad berichtet davon, dass Barcas neuer Trainer Ronald Koeman dem 29-Jährigen, den er bestens aus seiner Zeit als Bondscoach kennt, geraten haben soll, seinen Vertrag bei den Reds nicht zu verlängern.

Solange Liverpool nicht einen Transfer von Bayerns Mittelfeldspieler Thiago (29) zu den gewünschten Konditionen abschließt, sind Veränderungen im Mittelfeld von Trainer Jürgen Klopp allerdings nicht geplant - also auch kein Verkauf Wijnaldums.

FC Barcelona und Premier-League-Klubs fragen angeblich wegen Serge Gnabry vom an

Spaniens Vizemeister FC Barcelona zeigt offenbar Interesse an einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers Serge Gnabry vom FC Bayern München. Das berichtet Sport1.

Demnach soll sich Barca beim deutschen Rekordmeister bereits bezüglich eines etwaigen Transfers des 25-Jährigen erkundigt haben. Schlagzeilen um Gnabry und Barcelona gab es bereits Ende März, als Ex-Barca-Star Xavi erklärte, der Angreifer wäre bei einem Engagement als Trainer im Camp Nou einer seiner Wunschspieler.

Weiter heißt es in dem Sport1 -Bericht nun, dass der FC Bayern darüber hinaus diverse Anfragen aus der Premier League erhalten habe. Um welche Klubs es sich dabei handeln soll, geht aus dem Bericht allerdings nicht hervor.



