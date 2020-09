Hertha BSC: Arne Friedrich bestätigt Interesse an Mario Götze

Wohin zieht es Mario Götze? Bei Hertha BSC steht er jedenfalls auf der Liste, wie Sportdirektor Arne Friedrich nun bei DAZN verriet.

Der zurzeit vereinslose Weltmeister Mario Götze ist bei Bundesligist Thema für einen möglichen Transfer. Das bestätigte der Berliner Sportdirektor Arne Friedrich am Freitagabend.

"Er ist natürlich ein Name, mit dem wir uns beschäftigt haben", sagte Friedrich in der Halbzeitpause von Herthas Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt bei DAZN. Neben Götze stünden aber noch "viele weitere Namen" auf der Liste der Alten Dame, so der frühere deutsche Nationalspieler weiter.

Doch zur Hertha? Mario Götze beim FC Bayern "aktuell keine Option"

Götze ist seit seinem Vertragsende bei im Juli ohne Klub. In den vergangenen Wochen und Monaten wurde der 28-jährige Mittelfeldspieler neben einem Engagement in Berlin auch mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht. Dabei waren unter anderem der FC Sevilla oder der AC Florenz als mögliche neue Arbeitgeber im Gespräch.

Mehr Teams

Zuletzt kursierten auch Gerüchte über eine Rückkehr Götzes zum FC Bayern. FCB-Trainer Hansi Flick dementierte das jedoch, sein früherer Schützling beim DFB-Team sei "aktuell keine Option" beim Rekordmeister.

Götze war 2013 aus Dortmund nach München gewechselt und 2016 zum BVB zurückgekehrt. In der vergangenen Saison kam der 63-malige Nationalspieler auf lediglich 15 Einsätze in der (drei Tore).