So wird der FC Bayern München heute Deutscher Meister

Der FC Bayern München ist in der Bundesliga auf Meisterkurs. Goal schreibt Euch zusammen, wie die Münchner heute Deutscher Meister werden.

Aus dem Traum vom erneuten Triple wurde nichts , dennoch ist der FC Bayern München in der Bundesliga auf Kurs Titelverteidigung. Am heutigen Samstag spielt der deutsche Rekordmeister gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr im LIVE-TICKER).

In der Tabelle thronen die Münchner ganz oben an der Spitze, dahinter ist RB Leipzig der erste Verfolger des Teams von Hansi Flick. Wie sieht die Konstellation allerdings genau aus und in welchem Szenario darf der FC Bayern schon heute den Gewinn der Meisterschaft bejubeln?

Goal hat sich die Bundesliga-Tabelle etwas genauer angeschaut und verrät, wie der FC Bayern München heute seinen Titel erfolgreich verteidigt.

Wird der FC Bayern München heute Deutscher Meister? Die Bundesliga-Tabelle vor dem 32. Spieltag

Tabellenplatz Team Spiele Tordifferenz Punkte 1. FC Bayern München 31 86:40 71 2. RB Leipzig 31 55:25 64 3. VfL Wolfsburg 31 54:32 57 4. Eintracht Frankfurt 31 62:47 56 5. BVB (Borussia Dortmund) 31 66:42 55 6. Bayer Leverkusen 31 51:35 50

Der FCB hat heute schon die Chance, den nächsten deutschen Meistertitel einzufahren. Dagegen hätte man das bereits am letzten Spieltag vor zwei Wochen unter Dach und Fach bringen können, allerdings setzte es eine überraschende 1:2-Niederlage bei FSV Mainz 05 . Doch dieser kleine Dämpfer ist verdaut, die Mannschaft um Star-Angreifer Robert Lewandowski hat den vollen Fokus auf Borussia Mönchengladbach gerichtet. Zuvor spielt noch Leipzig gegen den BVB.

Für den FC Bayern München wäre es die bereits 30. Meisterschaft in der Bundesliga, wird dies Realität, dann gewinnen die Münchner auch einen weiteren Stern auf dem Trikot dazu.

Doch unter welchen Szenarien kommt es überhaupt zu einer Meisterfete in der Münchner Allianz Arena? Wir stellen Euch die Optionen für diesen Samstag vor.

Szenario 1: FC Bayern München besiegt Borussia Mönchengladbach

Aktuell trennen RB und Bayern sieben Punkte in der Tabelle . Das bedeutet, dass bei einem Sieg gegen Gladbach mindestens sieben Punkte zwischen den beiden Klubs bleiben (sofern RB in Dortmund gewinnt). Dies wäre an nur zwei verbleibenden Spieltagen nicht mehr aufzuholen und würde bedeuten, dass der FC Bayern München erneut Deutscher Meister ist.

Szenario 2: FC Bayern München und Gladbach teilen die Punkte

Da die Bayern sich gegen Borussia Mönchengladbach in der Vergangenheit aber ein ums andere Mal schwergetan haben, könnte am Ende des Spiels in München auch ein Remis zu Buche stehen. Dann aber könnte der FCB dennoch Meister werden - wenn Leipzig in Dortmund verliert oder auch nur Unentschieden spielt.

Dann würden sieben bzw. acht Zähler zwischen beiden Mannschaften stehen, erneut wäre dies nicht einholbar. Falls RB das Duell mit den Schwarzgelben aber gewinnen sollte, dann würden die Sachsen den Abstand auf fünf Punkte verringern und eine Entscheidung wäre vertagt.

Leipzig könnte also am Samstagnachmittag etwas Druck auf den FCB ausüben, falls ein Sieg im Signal Iduna Park herausspringt.

Szenario 3: FC Bayern München kassiert Niederlage gegen Mönchengladbach

Da die Münchner vor dem Spieltag mit einem komfortablen Sieben-Punkte-Polster auf RB in die Partie gegen Gladbach gehen, können sich die Jungs um Thomas Müller auch eine Niederlage gegen Gladbach leisten und dennoch Meister werden. Dies geschieht allerdings nur, wenn Dortmund zuvor RB Leipzig besiegt.

Heißt: Verliert RB in Dortmund, ist schon vor Spielbeginn in der Allianz Arena klar, dass der FC Bayern München neuer, alter Deutscher Meister ist.

Bei einem Sieg der Leipziger und der Niederlage des FCB würde es weiterhin keine endgültige Entscheidung geben und wir müssten bei vier Punkten Differenz warten, wie es nächstes Wochenende aussieht. Bei einem Remis zwischen dem BVB und RB wären es sechs Punkte Differenz, die Münchner weisen allerdings eine deutlich bessere Tordifferenz auf (+46 zu +30). Demnach wäre das Titelrennen auch dann schon so gut wie entschieden.

