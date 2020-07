BVB: Scholes rät Manchester United zu Haaland-Transfer, Marco Reus bringt sich in Form - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Paul Scholes rät United zum zweiten Anlauf bei Erling Haaland und Marco Reus schuftet im Urlaub. Alle BVB-News.

Bei drehen sich die Schlagzeilen auch nach dem Saisonende weiter um Jadon Sancho und Erling Haaland. Beide werden mit Transfers in Verbindung gebracht, vor allem soll Interesse zeigen.

Während der BVB den Red Devils die Konditionen eines möglichen Sancho-Transfers mitgeteilt haben soll, rät Paul Scholes seinem Ex-Verein, nochmal um Haaland zu werben.

Marco Reus versucht sich im Urlaub für die kommende Saison fit zu machen und Gerüchte gibt es um ein Interesse am jungen englischen Verteidiger Ben Godfrey.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB am Montag findet Ihr hier.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

Paul Scholes: Manchester United sollte BVB-Star Erling Haaland verpflichten

Der englische Ex-Nationalspieler Paul Scholes ist der Meinung, dass sich Manchester United stärker um eine Verpflichtung von BVB-Stürmer Erling Haaland hätte bemühen sollen. Die Red Devils galten lange als einer der Interessenten, ehe der Norweger im Januar für 20 Millionen Euro Ablöse von Salzburg nach Dortmund wechselte.

Im Interview mit dem Radiosender BBC Live 5 sagte Scholes: "Als es das ganze Gerede über ihn (Haaland, Anm. d. Red.) gab, hatte ich nicht viel von ihm gesehen. Aber als der deutsche Fußball zurückkam und ich ihn richtig beobachtete, dachte ich: 'Warum hat Manchester United nicht bezahlt, was auch immer man für ihn verlangte? '"

Die United-Legende führte aus: "Er macht einen sehr guten Eindruck. Er ist noch jung und er ist ein vollkommener Torjäger. Er ist auch schnell, er hat echtes Tempo. Er ist ein großer Bursche, er ist präsent und er schießt Tore - und das ist unbezahlbar."

Scholes hofft dabei, dass Haaland womöglich in Zukunft doch noch für die Red Devils auflaufen könnte. Dabei würde er an Stelle der Verantwortlichen auch eine hohe Ablösesumme in Kauf nehmen. "United wird viel, viel Geld für ihn bezahlen müssen. Aber na und? Er ist der Real Deal", betonte der ehemalige Mittelfeldspieler.

BVB-Kapitän Marco Reus arbeitet mit Privat-Physio auf Ibiza

Anfang Februar erlitt BVB-Kapitän Marco Reus beim 2:3 gegen einen Sehnenanriss im Adduktorenbereich. Seitdem kämpft der 31-Jährige mit der Verletzung, musste zudem in der Reha mehrfach Rückschläge wegstecken.

Nun weilt er nach Informationen der Bild-Zeitung im Beisein seiner Familie auf Ibiza - allerdings nicht nur, um dort Urlaub zu machen, sondern gleichzeitig intensiv an seinem Comeback zu schuften. Dem Bericht zufolge nahm sich Reus mit Thomas Zetzmann einen privaten Physiotherapeuten mit auf die balearische Insel. Zum Start der neuen Saison dürfte mit einer Rückkehr des Nationalspielers zu rechnen sein.

BVB nennt Manchester United den Preis und die Deadline für möglichen Sancho-Transfer

Borussia Dortmund drängt in der Causa Jadon Sancho offenbar auf eine zeitnahe Entscheidung. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, habe der BVB die Rahmenbedingungen für einen möglichen Transfer des englischen Nationalspielers festgelegt und diese an den angeblich einzig ernsthaften Interessenten Manchester United übermittelt.

Demnach müsse die Ablösesumme etwa bei 120 Millionen Euro liegen und der Transfer müsse innerhalb der kommenden fünf Wochen abgewickelt werden. Sollte Sancho mit der BVB-Delegation am 10. August ins Trainingslager nach Bad Ragaz reisen, sei ein Wechsel vom Tisch, heißt es in dem betreffenden Bericht.

BVB und buhlen offenbar um Ben Godfrey von

Borussia Dortmund und RB Leipzig haben offenbar ein Auge auf Innenverteidiger Ben Godfrey vom englischen Erstligisten Norwich City geworfen. Wie The Sun berichtet, beobachtet das -Duo den 22-Jährigen bereits seit einigen Monaten und möchte ihn in diesem Sommer nach locken.

Godfrey steht bei den Canaries noch bis 2023 unter Vertrag und wäre angeblich für eine Ablöse in Höhe von umgerechnet rund 28 Millionen Euro zu haben. Neben dem BVB und Leipzig sollen auch mehrere Klubs aus der Premier League, darunter , ihr Interesse an dem englischen U21-Nationalspieler bekundet haben.

In seinen Transferbemühungen kann der BVB auf gute Beziehungen bauen. So trainierte Norwich-Coach Daniel Farke zwischen 2015 und 2017 die zweite Mannschaft der Schwarz-Gelben.

2016 war Godfrey von seinem Jugendklub York City nach Norwich gewechselt, wo er in der laufenden Saison in 25 von 33 möglichen Premier-League-Partien in der Startelf stand.

Neues Torwarttrikot des BVB: Waben-Look für Roman Bürki

Nach dem neuen Heimtrikot hat Borussia Dortmund auch seine Torwart-Shirt für die Spielzeit 2020/21 vorgestellt. In der kommenden Saison laufen die Schlussmänner Roman Bürki, Marwin Hitz und Luca Unbehaun in grün, rot und schwarz auf.