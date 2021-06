Mit seinen Leistungen beim BVB hat Raphael Guerreiro angeblich das Interesse von Real Madrid geweckt. Alle News zu Borussia Dortmund heute.

DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund heute. Alle wichtigen News, Informationen und Gerüchte zu Transfers und anderen Themen beim BVB am Samstag gibt es hier.

Diese wissenswerten Nachrichten aus den letzten Tagen zu den Schwarz-Gelben könnt Ihr hier nachlesen:

BVB, Gerücht: Real-Interesse an Guerreiro

Real Madrid will angeblich Dortmunds Raphael Guerreiro verpflichten. Das berichtet die Bild. Demnach soll der Portugiese der Wunschspieler von Carlo Ancelotti sein, der im Sommer bei den Königlichen übernimmt. Diesen soll insbesondere die Variabilität des BVB-Stars beeindrucken. Neben verschiedenen Positionen auf der linken Seite ist er auch im zentralen Mittelfeld einsetzbar.

Guerreiro steht in Dortmund allerdings noch bis Sommer 2023 unter Vertrag, die BVB-Bosse würden wohl mindestens 60 Millionen Euro für den Linksaußen aufrufen. 2016 war der 27-Jährige für zwölf Millionen Euro aus Lorient gekommen und wurde in der Vergangenheit schon mit zahlreichen Schwergewichten wie dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht.

Guerreiro, der für den BVB in der abgelaufenen Saison an 17 Treffern beteiligt war, weilt aktuell mit der portugiesischen Nationalmannschaft bei der EM. Im ersten Spiel gegen Ungarn traf er zum wichtigen 1:0.

BVB, News: Ferdinand kritisiert EM-Nebenrolle für Sancho

Der englische Ex-Nationalspieler Rio Ferdinand kann nicht verstehen, dass Jadon Sancho bei der EM bislang noch keine Minute gespielt hat. Sowohl beim 1:0 der Three Lions gegen Kroatien als auch beim 0:0 gegen Schottland durfte der BVB-Flügelspieler nur zuschauen. Gegen Kroatien hatte er nicht einmal im 23-Mann-Kader der Engländer gestanden.

"Was hat er getan?", fragte Ferdinand bei Five und ergänzte: "Er muss hinter den Kulissen irgendetwas gemacht haben."

Besonders angesichts der harmlosen Vorstellung gegen Schottland am Freitag konnte Ferdinand kein Verständnis für die Entscheidung von Trainer Gareth Southgate aufbringen: "Jetzt hast du dieses Talent da rumsitzen und auf dem Platz ein Team, das sich zurückzieht und wartet, besiegt zu werden", schüttelt der ehemalige Weltklasse-Verteidiger den Kopf.

BVB, Transfers: Die bisherigen Zu- und Abgänge zur Saison 2021/22

Zugänge Abgänge Gregor Kobel (VfB Stuttgart, 15 Millionen Euro) Lukasz Piszczek (Goczalkowice) Soumaila Coulibaly (PSG, ablösefrei) Jeremy Toljan (US Sassuolo, war zuletzt ausgeliehen, 3,5 Millionen Euro) Sergio Gomez (SD Huesca, Rückkehr nach Leihe) Marcel Schmelzer (Ziel unbekannt) Marius Wolf (1. FC Köln, Rückkehr nach Leihe) Leonardo Balerdi (Olympique Marseille, Rückkehr nach Leihe) Immanuel Pherai (PEC Zwolle, Rückkehr nach Leihe)

BVB, News: Haaland-Karriere "sehr schnell vorangegangen"

BVB-Star Erling Haaland ist mit seinem bisherigen Karriereweg äußerst zufrieden: "Meine Laufbahn ist schon sehr schnell vorangegangen, aber mir gefällt das Tempo", sagte der Norweger im Interview mit dem Telegraph.

Durch seinen Abschied aus der Heimat - aus Molde ging es nach Salzburg und dann nach Dortmund - sei er aus seiner "Komfortzone herausgekommen" und habe sich "sogar noch mehr weiterentwickelt. Ich will mich in allem, was ich mache, herausfordern."

Einen besonderen Stellenwert nimmt für ihn die Champions League ein, für die sich der BVB auf den letzten Drücker noch qualifizierte: "Seit ich mich erinnern kann, gucke ich die Champions League, habe großartige Mannschaften mit großen Torjäger-Legenden gesehen. Das ist der Ort, wo die besten Spieler sind und wo sie hingehören."

Der BVB scheiterte im Viertelfinale der Königsklasse an City, Haaland traf in acht Spielen zehnmal - keiner erzielte mehr Treffer. Beim Blick auf seine unglaublichen 41 Pflichtspieltreffer (in 41 Spielen) in der abgelaufenen Saison stellte er scherzhaft fest: "Ich habe in der letzten Saison (Saison 2019/20, Anm. d. Red.) 44 Tore geschossen, also liege ich unter dem Schnitt."

BVB, Gerücht: Erstes United-Angebot für Sancho

In einen möglichen Transfer von Borussia Dortmunds Offensivstar Jadon Sancho zu Manchester United kommt Bewegung. Die Ruhr Nachrichten schreiben, der englische Rekordmeister habe ein erstes offizielles Angebot für den Rechtsaußen abgegeben. Über die Höhe der Offerte macht das Blatt keine Angaben. Uniteds Offerte werde von den BVB-Verantwortlichen nun geprüft.

Die Dortmunder pochen im Poker um ihren Flügelflitzer auf eine Ablöse in Höhe von 95 Millionen Euro. Diese Summe, plus Boni, sei nicht verhandelbar, heißt es. Die Red Devils und Sancho sollen sich derweil finanziell längst einig sein, in England würde er wohl rund 15 Millionen Euro jährlich verdienen.

Sancho stand schon im vergangenen Sommer kurz vor einem Wechsel zu United, der Deal platzte aber aufgrund der hohen Ablöseforderungen der Borussia. "Die Voraussetzungen waren im letzten Sommer am Ende nicht erfüllt", erklärte BVB-Sportdirektor Michael Zorc zuletzt in der ARD, bestätigte aber, dass der BVB mit Sancho "ein Gentlemen's agreement" habe, wonach er bei einem passenden Angebot wechseln dürfe.