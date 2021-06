BVB: Manchester United gibt Sancho-Angebot ab, Noni Madueke soll Nachfolger werden

Die Dortmunder beschäftigen sich mit Uniteds Offerte für Jadon Sancho. Ein Teil der Ablöse könnte in einen jungen Eredivisie-Star investiert werden.

In einen möglichen Transfer von Borussia Dortmunds Offensivstar Jadon Sancho zu Manchester United kommt Bewegung. Die Ruhr Nachrichten schreiben, der englische Rekordmeister habe ein erstes offizielles Angebot für den Rechtsaußen abgegeben. Über die Höhe der Offerte macht das Blatt keine Angaben. Uniteds Offerte werde von den BVB-Verantwortlichen nun geprüft.

Die Dortmunder pochen im Poker um ihren Flügelflitzer auf eine Ablöse in Höhe von 95 Millionen Euro. Diese Summe, plus Boni, sei nicht verhandelbar, heißt es. Die Red Devils und Sancho sollen sich derweil finanziell längst einig sein, in England würde er wohl rund 15 Millionen Euro jährlich verdienen.

BVB: Ersetzt Noni Madueke Jadon Sancho?

Sancho stand schon im vergangenen Sommer kurz vor einem Wechsel zu United, der Deal platzte aber aufgrund der hohen Ablöseforderungen der Borussia. "Die Voraussetzungen waren im letzten Sommer am Ende nicht erfüllt", erklärte BVB-Sportdirektor Michael Zorc zuletzt in der ARD, bestätigte aber, dass der BVB mit Sancho "ein Gentlemen's agreement" habe, wonach er bei einem passenden Angebot wechseln dürfe.

Für die Sancho-Nachfolge gibt es beim DFB-Pokalsieger auch schon einen Kandidaten. Gemäß Ruhr Nachrichten steht der Name von PSV-Juwel Noni Madueke auf der Liste von Michael Zorc und Co. Der 19-Jährige wechselte 2018 aus der Tottenham-Jugend nach Eindhoven und gilt als herausragendes Talent.

Gerüchte um ein Interesse der Dortmunder an Madueke sind nicht neu. Darauf angesprochen sagte dieser im Mai bei ESPN: "Es ist eine Ehre, als Nachfolger von Jadon Sancho genannt zu werden. Ich habe das auch gehört, das werde ich nicht bestreiten."

In der vergangenen Saison absolvierte der englische U21-Nationalspieler 32 Pflichtspiele und lieferte dabei neun Tore und acht Assists. Sein Vertrag bei der PSV läuft noch bis 2024.