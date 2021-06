BVB, News und Gerüchte: U23 kurz vor Aufstieg, Frankfurt wirbt Scout ab - Borussia Dortmund heute

Die U23 des BVB steht kurz vor dem Aufstieg in die 3. Liga, ein Scout wechselt zu Eintracht Frankfurt. Alle News zu Borussia Dortmund heute.

Borussia Dortmund heute. Alle wichtigen News, Informationen und Gerüchte zu Transfers und anderen Themen beim BVB am Mittwoch.

Diese wissenswerten Nachrichten aus den letzten Tagen zu den Schwarz-Gelben könnt Ihr hier nachlesen:

BVB heute: U23 von Borussia Dortmund kurz vor Aufstieg in die 3. Liga

Nach einem 3:1-Sieg gegen Bergisch Gladbach am Dienstagabend steht die U23 von Borussia Dortmund ganz dicht vor dem Aufstieg in die 3. Liga. Die kleinen Borussen behaupteten damit ihren Drei-Punkte-Vorsprung an der Spitze der Regionalliga West vor Rot-Weiss Essen.

Am letzten Spieltag am Samstag würde dem BVB II damit ein Punkt beim Tabellenzwölften aus Wuppertal also sicher für den Aufstieg reichen.

😍 SIIIEEEG! Mit 3:1 gewinnt die #BVBU23 gegen Bergisch Gladbach und geht so mit drei Punkten Vorsprung am Samstag ins Liga-Finale in Wuppertal! 👏 pic.twitter.com/tqPCjmgkv2 — POKALSIEGER 2021 (@BVB) June 1, 2021

Gegen Bergisch Gladbach hatten Richmond Tachie, Dominik Wanner und Kapitän Steffen Tigges die Tore für das Team von Trainer Enrico Maaßen erzielt.

Borussia Dortmund, News: BVB-Neuzugang Gregor Kobel nicht im EM-Kader der Schweiz

Torhüter Gregor Kobel, der zur kommenden Saison vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund wechselt, steht wohl aus einem ganz bestimmten Grund nicht im EM-Kader der Schweiz.

Einem Bericht der Bild zufolge fürchtete Nationaltrainer Vladimir Petkovic, dass der als sehr ehrgeizig geltende Kobel als Nummer drei die Harmonie in der Mannschaft stören würde.

Statt Kobel, der bis 2026 beim BVB unterschrieben hat, wurden Yvon Mvogo (Eindhoven) und Jonas Omlin (Montpellier) als Ersatzmänner für die Nummer eins Yann Sommer (Gladbach) berufen.

BVB heute: Scout von Borussia Dortmund wechselt zu Eintracht Frankfurt

Sebastian Frank aus der Scouting-Abteilung von Borussia Dortmund wechselt zum Bundesliga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt.

Bei den Hessen soll er eine Stelle als "Koordinator Scouting" übernehmen. Frank hatte seit 2018 als Scout für den BVB gearbeitet, zuvor war er beim FC Liverpool Teil des Scouting-Teams von Jürgen Klopp gewesen.

BVB, News: Matthias Sammer wird TV-Experte bei Amazon

Matthias Sammer, aktuell als Berater des Managements bei Borussia Dortmund tätig, kehrt für die Champions League als Fußball-Experte ins TV zurück. Der Europameister von 1996 verstärkt das Team des Streaminganbieters Amazon Prime, der ab der kommenden Saison jeweils dienstags das Top-Spiel der Königsklasse zeigt. Sammer hatte bereits von 2017 bis 2019 für Eurosport gemeinsam mit Moderator Jan Henkel Bundesligaspiele analysiert und war dafür hochgelobt worden.

Zuvor hatte Amazon bereits die Ex-Nationalspieler Mario Gomez, Benedikt Höwedes und Kim Kulig als Experten gewinnen können. "Fußball-Fans können gespannt sein: Weitere namhafte Star-Gäste aus der deutschen Fußballwelt werden unser Experten-Team noch ergänzen", sagte Alex Green, Geschäftsführer Prime Video Sports, der Sport Bild.

