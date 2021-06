Real Sociedad möchte den Vertrag von Alexander Isak nachbessern, um eine mögliche BVB-Rückkehr zu verhindern. Alle News zu Borussia Dortmund heute.

Borussia Dortmund heute. Alle wichtigen News, Informationen und Gerüchte zu Transfers und anderen Themen beim BVB am Samstag.

Diese wissenswerten Nachrichten aus den letzten Tagen zu den Schwarz-Gelben könnt Ihr hier nachlesen:

BVB, News - Real Sociedad will Vertrag von Alexander Isak nachbessern: "Arbeiten daran, dass die Borussia keine Gefahr darstellt"

Real Sociedad arbeitet an einem neuen Vertrag für den ehemaligen BVB-Stürmer Alexander Isak. Das bestätigte Sportdirektor Roberto Olabe in einem Interview mit der spanischen Sportzeitung Marca . So sehen die Basken vor allem in der Rückkaufoption der Dortmunder in Höhe von 30 Millionen Euro eine mögliche Bedrohung.

"Wir arbeiten daran, dass die Borussia keine Gefahr darstellt", erklärte Olabe: "Die Stimme des Spielers hat immer Gewicht. Er entscheidet, wo er unterschreibt. Bei Alex sind wir entspannt, Borussia hat eine Rückkaufoption, aber es ist er, der sie akzeptieren muss."

Um eine mögliche BVB-Rückkehr zu verhindern, möchte La Real Isaks bis 2024 datierten Vertrag offenbar vorzeitig verlängern. Dem Schweden winkt dabei eine Gehaltserhöhung. "Wir sind in Gesprächen mit seinen Beratern und wir würden die Konditionen des Vertrags ändern. Wir glauben, dass wir auf dem richtigen Weg sind", führte Olabe aus.

Im Jahr 2017 wechselte Isak für 8,6 Millionen Euro vom AIK Solna nach Dortmund, konnte sich dort jedoch nicht durchsetzen. Nach einer Leihe bei Willem II zog es den 21-Jährigen 2019 für 6,5 Millionen Euro nach San Sebastian, wo er in der abgelaufenen Spielzeit auf 17 Tore in 34 LaLiga-Partien kommt.

BVB, News: Ex-Dortmund-Coach Peter Stöger übernimmt Traineramt bei Ferencvaros

Der frühere BVB-Trainer Peter Stöger ist neuer Chefcoach des ungarischen Meisters Ferencvaros Budapest. Die Magyaren gaben die Verpflichtung des 55-Jährigen am Samstag bekannt. Stöger hatte zuletzt seinen Abschied vom österreichischen Spitzenteam Austria Wien verkündet, allerdings waren Verhandlungen mit dem Bundesligisten 1. FC Köln über eine Rückkehr an den Rhein gescheitert.

In Budapest übernimmt Stöger die Nachfolge von Sergej Rebrow. Unter der Regie des Ukrainers hatte Ferencvaros zuletzt dreimal in Serie die Meisterschaft gewonnen.

In Deutschland war Stöger bisher an zwei Stationen tätig. Außer in Köln saß der Ex-Profi auch bei Borussia Dortmund auf der Bank.

Jadon Sancho: BVB und Manchester United starten angeblich Verhandlungen

Manchester United und Borussia Dortmund haben angeblich Verhandlungen wegen eines Transfers von Jadon Sancho gestartet . Das berichtet das Online-Portal The Athletic .

Demnach würde United bereit sein, rund 93 Millionen Euro für den Flügelspieler zu bezahlen. Der BVB soll allerdings noch mehr als 20 Millionen Euro an Bonuszahlungen fordern.

Laut dem Bericht soll es aber auf beiden Seiten eine gewisse "Kompromissbereitschaft" geben, die United positiv stimmen würde. Der Wunsch des Klubs sei, den Transfer noch vor Beginn der Europameisterschaft über die Bühne zu bringen. Sanchos Leistungen für das Team von Gareth Southgate während des Turniers könnten nämlich seinen Transferwert erhöhen.

BVB, News: Mats Hummels zurück im DFB-Training

Mats Hummels ist zwei Tage vor der EM-Generalprobe gegen Lettland ins Training der deutschen Nationalmannschaft zurückgekehrt. Der Abwehrchef des Pokalsiegers Borussia Dortmund nahm am Samstagvormittag an der Einheit in Seefeld teil. Am Freitag hatte Hummels aufgrund von Patellasehnenproblemen pausiert.

Der Leipziger Lukas Klostermann (Kniegelenkprobleme) war ebenfalls wieder dabei. Leon Goretzka vom deutschen Rekordmeister Bayern München trainierte nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel erneut individuell.

Am Sonntag endet das Trainingslager der DFB-Auswahl in Tirol. Am Montag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) steht in Düsseldorf der letzte EM-Test gegen die nicht für das Turnier qualifizierten Letten an.

