BVB-Rückkehrer Wolf will sich unter Neu-Coach Rose beweisen. Zwei Vereine klagen gegen die BVB-Amateure. Alle News zu Borussia Dortmund heute.

Diese wissenswerten Nachrichten aus den letzten Tagen zu den Schwarz-Gelben könnt Ihr hier nachlesen:

BVB-Rückkehrer Marius Wolf: "Will mich unter Marco Rose durchsetzen"

Nachdem Lukasz Piszczek den BVB nach elf Jahren verlassen hat und Mateu Morey verletzungsbedingt noch einige Monate fehlt, ergibt sich beim BVB auf der Rechtsverteidiger-Position eine Lücke - diese will Leih-Rückkehrer Marius Wolf nun schließen.

"Ich will es noch einmal versuchen und mich unter dem neuen Coach Marco Rose durchsetzen", sagte der 26-Jährige im Gespräch mit dem Express.

Wolf hatte die abgelaufene Saison auf Leihbasis beim 1. FC Köln verbracht und dort zuletzt in der Relegation den Klassenerhalt perfekt gemacht. Nun kehrt er nach Dortmund zurück, wo er noch einen Vertrag bis 2023 besitzt.

Zuletzt hatte die Bild bereits berichtet, dass Neu-Coach Marco Rose dem Flügelspieler eine Chance geben wolle, nachdem dieser durch gute Leistungen bei den Geißböcken zu überzeugen wusste.

BVB II von RWE und Bergisch Gladbach angeklagt

Obwohl am kommenden Samstag der letzte Spieltag der Regionalliga West ansteht, kann Spitzenreiter Borussia Dortmund II noch nicht definitiv aufsteigen. Das gab der Westdeutsche Fußballverband bekannt.

Der Grund: Es liegen im Vorfeld des Saisonfinals "gegen die Spielwertungen einzelner beteiligter Vereine noch Einsprüche" vor. Hinter dem Einspruch stecken der Tabellenzweite Rot-Weiss Essen und der bereits feststehende Absteiger Bergisch Gladbach, wie die Vereine gegenüber RevierSport bestätigten.

Demnach wurde Einspruch gegen mehrere Spielwertungen der BVB-Amateure eingelegt. "Die Situation erschwert unsere Planung derart, dass wir nicht umhinkommen, die Ehrung zu verschieben", sagte der Vorsitzende des Fußballausschusses Manfred Schnieders.

Die Corona-Fälle bei den Borussen und die Spielberechtigungsliste vor dem Match gegen den SV Rödinghausen sollen der Auslöser für die Einsprüche sein. Nach zwei positiven Tests im Spielerkreis hatte der BVB II den Spielbetrieb nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt am 6. Mai 2021 ruhen lassen, da angeblich nicht mehr die erforderlichen 16 Akteure (inklusive zwei Torhüter) im Kader zur Verfügung standen. Gleich zwölf Spieler mussten sich für 14 Tage in Quarantäne begeben.

Die Corona-Fälle wurden nach Informationen von RevierSport nach einer mehrtägigen Trainingspause festgestellt, später soll noch ein dritter Fall hinzugekommen sein. Aufgrund der Maßnahmen sollen sich Dortmunds Amateure immer in drei unterschiedlichen Kabinen mit je knapp zehn Spielern vorbereiten, in jedem dieser Räume habe es jeweils einen positiven Test gegeben.

Dass der BVB II aber nicht genügend Spieler zur Verfügung hatte, um anzutreten, bezweifeln RWE und Bergisch Gladbach neben der Entstehung der Corona-Fälle ebenfalls. Denn auf der Spielberechtigungsliste sollen 28 Namen stehen, hinzu kommt der von Felix Passlack, der in der laufenden Saison schon in der Regionalliga zum Einsatz gekommen war. Vor dem Rödinghausen-Spiel hätten jener Passlack und die Nachwuchstalente Ansgar Knauff sowie Steffen Tigges aber gefehlt. Einen Tag vor der Partie habe der Verein zudem eine Spielberechtigungsliste mit 22 Akteuren gemeldet.

BVB: Das könnte mit den Leihspielern passieren

Gleich vier Leihspieler kehren nach der Europameisterschaft zum BVB zurück. Der fünfte, Jeremy Toljan, wurde bereits an US Sassuolo verkauft. Auch für die restlichen Spieler könnte es einem Bericht der Bild zufolge keine Zukunft in Dortmund geben.

Leonardo Balerdi avancierte bei Olympique Marseille unter Trainer Jorge Sampaoli beim Saisonfinale zum Stammspieler und würde gerne bleiben. Berichten zufolge könne sich OM aber die Kaufoption in Höhe von 14 Millionen Euro nicht leisten, weshalb eine weitere Leihe als denkbar gilt.

Marius Wolf war bereits das zweite Mal ausgeliehen, zuletzt an den 1. FC Köln. Bei seinem dritten Anlauf könnte er eine neue Chancen bekommen, sich auf der rechten Abwehrseite zu beweisen. Denn Lukasz Piszczek hat den Verein verlassen und Mateu Morey fehlt vorerst verletzt. Bei einem passenden Angebot würde ihm aber keiner Steine in den Weg legen.

Sergio Gomez sollte für zwei Spielzeiten bei Huesca in Spanien Spielpraxis sammeln, konnte sich aber nie durchsetzen. Aufgrund seiner fehlenden Physis soll er keine Zukunft in Dortmund haben.

Immanuel Pherai verpasste ebenfalls den Durchbruch. Bei PEC Zwolle in der Eredivisie kam er nur sporadisch zum Einsatz. Für ihn würde es zu Beginn wahrscheinlich nur für einen Platz in der U23 reichen.

