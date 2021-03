BVB: Transfergerücht um Maxence Lacroix, Wolfsburg fordert wohl happige Ablöse

Borussia Dortmund soll scharf auf Wolfsburgs Shootingstar sein. Eine Verpflichtung wäre aber wohl ein kostspieliges Unterfangen.

Schon länger kursieren Spekulationen, dass Borussia Dortmund Maxence Lacroix vom VfL Wolfsburg auf dem Zettel hat. Nun berichtet France Football, dass die Wölfe angeblich bereit sind, den 20-jährigen Verteidiger für eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro ziehen zu lassen.

Bereits Mitte Februar hatte Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke in Bezug auf die Lacroix-Gerüchte angekündigt, dass der VfL bei einer gewissen Summe gesprächsbereit wäre: "Wenn der Geldkoffer groß genug ist, kannst du nicht von Vornherein sagen: Da geht nichts. Aber das gilt ja für alle Vereine, sogar für die Bayern."

BVB: Maxence Lacroix wechselte aus Sochaux nach Wolfsburg

Ob der BVB bereit ist, die kolportierte Summe zu zahlen, ist allerdings nicht bekannt. Der Franzose soll sich dank einer überragenden Debütsaison in der Bundesliga auf den Zettel der Schwarz-Gelben gespielt haben. In Wolfsburg hat er großen Anteil an der gemeinsam mit Leipzig besten Defensive der Liga (21 Gegentore).

Lacroix wechselte erst im Sommer 2020 für fünf Millionen Euro vom FC Sochaux nach Deutschland und könnte Wolfsburg nach nur einem Jahr bereits wieder verlassen. Dem Bericht aus Frankreich zufolge könnte sich sein Wechselwunsch verstärken, sollte Trainer Oliver Glasner das Team im Sommer verlassen. Der Coach wird altuell als Nachfolger Marco Roses beim Bundesligarivalen Borussia Mönchengladbach gehandelt.