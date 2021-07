BVB: Youssoufa Moukoko schwärmt von Erling Haaland

Youssoufa Moukoko hat ein Loblieb auf seinen Mannschaftskameraden Erling Haaland gesungen und ambitionierte Ziele formuliert.

Borussia Dortmunds Jungstar Youssoufa Moukoko hat in den höchsten Tönen von seinem Sturmkollegen Erling Haaland geschwärmt. Der Norweger sei "der Stürmer der Stürmer", sagte der 16-jährige Moukoko im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Er schießt Tore, er kämpft, er rackert. Er will immer gewinnen, selbst im Training. Mit dieser Einstellung hilft er der Mannschaft."

Bei sich selbst sieht Moukoko, der im November 2020 16 wurde und kurz darauf sein Debüt bei den Profis gab, in vielen Bereichen noch Verbesserungspotenzial. "Ich möchte mehr Spielminuten sammeln als in meiner ersten Saison, mehr Tore schießen, mehr Vorlagen geben. Ich will immer da sein, wenn die Mannschaft mich braucht", sagte er.

Youssoufa Moukoko will mit dem BVB die Bundesliga gewinnen

In der hochkarätigen Offensive werde das "natürlich schwierig", betonte Moukoko: "Aber ich muss meinen Fähigkeiten vertrauen. Ich brauche Spielzeit. Und ich bin mir sicher, dass ich mehr Spielzeit bekommen werde."

Good preseason! 💪🏼 now it’s time for 21/22! pic.twitter.com/yr5OW9yKo1 — Erling Haaland (@ErlingHaaland) July 30, 2021

Mit guten Leistungen könnte er dazu beitragen, dass der BVB seine eigenen hochgesteckten Ziele erreicht. Es sei sein Wunsch, "deutscher Meister zu werden und den Pokal zu gewinnen", sagte der Stürmer: "Und wenn wir an uns glauben, dann können wir auch in der Champions League viel erreichen. Warum auch nicht? Der BVB stand schon einmal im Finale."