BVB, News: Marin Pongracic wechselt aus Wolfsburg nach Dortmund

DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund verstärkt sich kurz vor dem Ende der Transferperiode mit Innenverteidiger Marin Pongracic vom Bundesligarivalen VfL Wolfsburg. Das bestätigten beide Vereine am Montagmittag offiziell.

Pongracic wird zunächst für eine Spielzeit von Wolfsburg an den BVB ausgeliehen. Anschließend haben die Schwarz-Gelben Medienberichten zufolge eine Kaufoption, die bei rund zwölf Millionen Euro liegen soll. Der Vertrag des kroatischen Nationalspielers beim VfL läuft noch bis 2024.

In der Defensive plagen die Dortmunder Verletzungsprobleme, zuletzt half unter anderem Mittelfeldspieler Axel Witsel in der Innenverteidigung aus. Ein Transfer für die Defensivzentrale galt daher in den vergangenen Tagen und Wochen stets als Möglichkeit.

BVB (Borussia Dortmund): Roman Bürki lehnte wohl Leihe zu Basel ab

Roman Bürki hat angeblich einen Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Basel kurz vor Schließung des Transferfensters abgelehnt. Das berichtet Sport 1 .

Der Schweizer ist beim BVB nur noch Torhüter Nummer drei. Dortmund wäre dem Bericht zufolge sogar bereit gewesen, bei der Leihe nach Basel große Teile von Bürkis Gehalt zu übernehmen.

Bürki steht in Dortmund noch bis 2023 unter Vertrag.

BVB, News heute: Chelsea blockiert Transfer von Hudson-Odoi

Der amtierende Champions-League-Sieger FC Chelsea wird einer etwaigen Leihe von Callum Hudson-Odoi nach Informationen von Goal und SPOX einen Riegel vorschieben . Der junge Engländer liebäugelte mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in die Bundesliga .

Unter Thomas Tuchel spielt Hudson-Odoi derzeit nur eine untergeordnete Rolle und kam in der kürzlich gestarteten Premier-League-Saison noch nicht zum Einsatz. Tuchel besteht jedoch auf einen breiten Kader und möchte das Eigengewächs daher in seinen Reihen halten.

Die Entscheidung der Blues ist auch der Tatsache geschuldet, dass die Verhandlungen mit den beiden Wunschspielern Jules Kounde (FC Sevilla) und Saul Niguez (Atletico Madrid) ins Stocken geraten sind.

