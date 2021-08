Um Borussia Dortmunds Erling Haaland gibt es neue Gerüchte und Mats Hummels verspricht eine baldige Rückkehr. Die BVB-News am Montag.

DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund am Montag. Hier gibt es alle relevanten News und Gerüchte rund um den BVB.

In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über die Geschehnisse der vergangenen Tage informieren.

BVB: Mats Hummels verspricht Fan Rückkehr nach der Länderspielpause

Der derzeit verletzte Innenverteidiger Mats Hummels von Borussia Dortmund hat einem Teilnehmer des Managerspiels "Kickbase" eine Rückkehr nach der Länderspielpause versprochen.

Kickbase postete auf Twitter einen Chatverlauf des Fans mit Hummels. Der Fan fragte: "Bist du nach der Länderspielpause wieder dabei?" Ansonsten würde er einen Verkauf Hummels in Betracht ziehen und nach Alternativen suchen.

Daraufhin antwortete der BVB-Star: "Ich verspreche, es lohnt sich, mich zu halten. Ab Leverkusen [nächster Gegner von Borussia Dortmund; d. Red] gibt es 164 [Punkte] im Schnitt."

Der 32-Jährige hatte zuletzt immer wieder Probleme mit der Patellasehne und verpasste damit das vergangene Spiel gegen 1899 Hoffenheim (3:2).

PSG? BVB rechnet mit "wilden Gerüchten" um Erling Haaland bis Transferschluss

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat abermals die Position von Borussia Dortmund bekräftigt, dass Erling Haaland den Klub in diesem Sommer auf keinen Fall verlassen wird.

"Ich gehe davon aus, dass wir jetzt noch zwei Tage lang mit wilden Gerüchten konfrontiert werden", sagte Zorc dem kicker und der WAZ : "Unser Standpunkt ist klar, ich muss nicht ständig den Papageien spielen."

Zu dieser Stellungnahme sah sich Zorc genötigt, weil am Sonntag abermals Gerüchte aufkamen, Haaland könne den BVB möglicherweise doch noch vor Ablauf der Transferperiode am Dienstagabend verlassen.

Der Daily Telegraph und die Bild -Zeitung hatten berichtet, dass PSG bei Haaland-Berater Mino Raiola die Verfügbarkeit des Norwegers erfragt habe, sollte Kylian Mbappe den Klub noch gen Real Madrid verlassen.

Nach Informationen von Goal und SPOX haben die Königlichen PSG 170 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro an Boni für Mbappe geboten. Dessen Vertrag läuft 2022 aus, für PSG ist es also die letzte Möglichkeit, mit dem abwanderungswilligen Franzosen noch Kasse zu machen. Jene 170 Millionen Euro könnte PSG dann für einen Haaland-Transfer einplanen, hieß es laut Telegraph.

BVB, News: Terzic spricht über neue Aufgabe und Haaland-Gerüchte

Im Mai gewann Edin Terzic noch als Coach des BVB den DFB-Pokal. Als sein Nachfolger Marco Rose kam, nahm er nicht etwa ein Angebot eines anderen Klubs an, weiter in erster Reihe zu arbeiten, sondern fungiert seitdem als Technischer Direktor als Bindeglied zwischen der U23 und den Profis. "Ich habe ja immer gesagt, dass das mein Heimatverein ist. Mich nennen alle immer noch 'Edin'", sagte er im Rahmen einer Talkrunde des Zeltdachfestivals in Menden, seiner Heimatstadt.

"Ich habe den Verein zunächst als Fan kennengelernt. Dann war ich auf der Tribüne, das fand ich schon ganz gut. Dann durfte ich auch den Scoutingbereich kennelernen, die verschiedenen Abteilungen. Dann war ich Co-Trainer, dann Cheftrainer", listete er seine Tätigkeiten auf. "Im Endeffekt bin ich immer nur Edin und das fühlt sich einfach nur gut an."

Mit dem Pokalsieg und der Qualifikation für die Champions League schloss der BVB die Saison unter Terzic noch bestmöglich ab, dennoch sei Terzic "im Mai der gleiche Idiot, der gleiche Trainer wie im Februar" gewesen - "nur die Ergebnisse waren eben etwas besser. Es tat auf jeden Fall gut, dass wir gemeinsam so ein Happy End hatten."

Probleme mit Rose, mit dem er intensiv zusammenarbeitet, gebe es überhaupt keine. "Das Schöne ist: Wir arbeiten in die gleiche Richtung. Jetzt sieht es halt nur nicht jeder jeden Tag. Aber Marco und ich verstehen uns sehr gut. Es ist ein sehr enger und vertrauter Austausch zwischen uns. Er geht in die gleiche Richtung, damit der BVB erfolgreich ist."

Auch zu den Gerüchte um Erling Haaland, der mit einem spektakulären Wechsel zu PSG in Verbindung gebracht wird, wurde Terzic natürlich befragt. Zu einem möglichen Haaland-Beben sagte er: "Der Boden in Dortmund wackelt noch, aber nicht wegen dieser Nachricht", sondern wegen des Last-Minute-Sieges gegen Hoffenheim. "Ich bin mir sehr sicher: Selbst wenn sich Messi und Haaland begegnen sollten irgendwo in dieser Saison, werden sie nicht mit dem gleichen Trikot auflaufen."

BVB in der Bundesliga: Der Spielplan von Borussia Dortmund

Datum Wettbewerb Begegnung 11.09.2021 | 15.30 Uhr Bundesliga | 4. Spieltag Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund 15.09.2021 | 21 Uhr Champions League | 1. Spieltag Besiktas gegen Borussia Dortmund 19.09.2021 | 17.30 Uhr Bundesliga | 5. Spieltag Borussia Dortmund gegen Union Berlin 25.09.2021 | 18.30 Uhr Bundesliga | 6. Spieltag Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund

BVB im DFB-Pokal gegen Ingolstadt

Der BVB hat in der zweiten Runde des DFB-Pokals eine machbare Aufgabe erwischt. Für die Schwarzgelben geht es vor heimischer Kulisse gegen Zweitligaaufsteiger Ingolstadt.

Unser Gegner in der zweiten @DFBPokal -Runde sind die @Schanzer vom FC Ingolstadt 04!



Die Partie in Dortmund findet am 26. oder 27. Oktober statt. 🏆 #DFBPokal pic.twitter.com/ZabQMymPev — Borussia Dortmund (@BVB) August 29, 2021

Die 2. Pokalrunde findet am 26. und 27. Oktober statt, an welchem Termin der Titelverteidiger genau gefordert ist, steht derzeit noch nicht fest.