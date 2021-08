BVB, News und Gerüchte: Halstenberg vor Wechsel, was läuft da mit ManCity-Talent Edozie?

Marcel Halstenberg steht wohl vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund, außerdem scheint ManCity-Talent Edozie ein Thema. Die BVB-News.

Nach Freiburg ist vor Hoffenheim - Borussia Dortmund am heutigen Montag. Alle Neuigkeiten rund um den BVB gibt es hier.

BVB-News: Marcel Halstenberg vor Wechsel?

Marcel Halstenberg steht offenbar vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Das berichtet die Leipziger Volkszeitung am Montag in ihrer Printausgabe, ohne dabei konkrete Details zu nennen.

Der deutsche Nationalspieler wird seit geraumer Zeit mit dem BVB in Verbindung gebracht, sein Vertrag in Leipzig läuft in der kommenden Saison aus.

Im Weg stand einem möglichen Transfer aber bislang Nico Schulz, der den Kaderplatz für Halstenberg als linker Verteidiger eigentlich freimachen müsste. Dessen Abschied scheint aktuell aber noch kein Thema.

BVB-Gerücht: Interesse an ManCity-Talent Edozie?

Borussia Dortmund hat offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Samuel Edozie von Manchester City. Das berichtet Sky Italia in Person von Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano.

Dem Bericht zufolge sollen auch RB Leipzig und der FC Valencia ihre Fühler nach dem 18-jährigen Offensivspieler ausgestreckt haben.

Edozie, der sowohl zentral als auch als linker Flügelstürmer spielen kann, hat noch Vertrag bis 2023 bei den Skyblues.

Sportdirektor Muchael Zorc hatte bei Sport1 zuletzt nicht ausgeschlossen, dass der BVB noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv wird. "Wir bewerten die Situation immer wieder aufs Neue und schauen uns um. Aki Watzke hat klar gesagt, dass wir aus wirtschaftlichen Gründen nichts machen, wenn uns nicht noch ein Spieler verlässt. Aber natürlich schauen wir uns um. Wir haben noch ein paar Tage Zeit", erklärte er.

