BVB, Gerücht: Rangnick soll Millionen-Bonus bei Haaland-Wechsel zu United bekommen

Ralf Rangnick, neuer Interimstrainer bei Manchester United, soll einen Bonus in Höhe von zehn Millionen Euro kassieren, falls es ihm gelingt, Erling Haaland von Borussia Dortmund zu den Red Devils zu locken. Das berichtet die Bild.

Rangnick und das Haaland-Camp kennen sich bereits aus den Verhandlungen in der Saison 2019/20, als die Berater des Norwegers auch mit RB Leipzig über einen Wechsel sprachen. Als Global Sports Director von Red Bull war dem Bericht zufolge auch der aktuelle United-Trainer mit am Tisch. Beide Seiten hätten sich gut verstanden, auch wenn es am Ende nichts mit einem Wechsel zu den Sachsen wurde. Stattdessen ging Haaland im Winter besagter Saison von Salzburg zum BVB.

Mit seinen Statistiken hat sich der Dortmunder Stürmer bei allen Top-Klubs auf den Zettel gespielt. Angeblich kann er die Schwarz-Gelben im Sommer verlassen, wenn ein Klub seine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro zieht. Beim Ballon d'Or, der in dieser Woche vergeben wurde, landete er auf dem 11. Platz.

BVB, Gerücht: Hinrunden-Aus für Youssoufa Moukoko

Youssoufa Moukoko fehlt dem BVB noch bis zum Jahresende. Einem Bericht der Ruhr Nachrichten zufolge hat sich der Stürmer erneut verletzt und verpasst mit einem weiteren Muskelfaserriss die restlichen Spiele der Hinrunde.

Bereits im Oktober hatte sich der 17-Jährige eine solche Muskelverletzung zugezogen, danach setzte ihn eine Augenentzündung außer Gefecht. Erst am letzten Wochenende hatte er in der 3. Liga in der zweiten BVB-Mannschaft sein Comeback gegen Kaiserslautern gefeiert.

In dieser Saison kommt Moukoko bei sechs Einsätzen in der Bundesliga nur auf insgesamt 97 Minuten.

BVB, News: Norbert Dickel kritisiert Bayerns Robert Lewandowski

Der ehemalige BVB-Stürmer und heutige Stadionsprecher Norbert Dickel hat im Podcast sprengerspricht #media&sports den Bayern-Star und ehemaligen Dortmunder Robert Lewandowski kritisiert: "Er ist mit der beste Stürmer, den es auf der Welt gibt. Aber ich finde, dass er sich nicht in allen Phasen des Spiels gut verhält“, meinte Dickel vor dem Klassiker am Samstag.

Der 60-Jährige erklärte weiter: "Warum das so ist, weiß ich nicht. Er hat es nicht nötig, sich fallen zu lassen, er hat es nicht nötig, so rumzumosern. Er ist so ein klasse Spieler, er sollte einfach das machen, was er kann: Fußball spielen und alles andere sein lassen."

BVB, Gerücht: Berater kündigt Dortmund-Gespräche wegen Agustin Alvarez an

Der BVB hat auf der Suche nach einem Nachfolger für Angreifer Erling Haaland offenbar Agustin Alvarez vom uruguayischen Klub Penarol ins Visier genommen. Edgardo Lasalvia, Berater des 20-Jährigen, kündigte FCInterNews zumindest Transfer-Gespräche mit Borussia Dortmund an.

Lasalvia wird sich zunächst auf den Weg nach Italien machen, um sich mit Inter sowie AC Mailand zu treffen, die beide Interesse an Alvarez bekundet haben. Danach geht die Reise weiter zum BVB.

