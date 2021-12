BVB, News und Gerüchte heute: Ex-Dortmund-Transferziel wechselt nach Florenz, Interesse an Ligue-1-Talent?

Borussia Dortmund in der Weihnachtspause der Bundesliga. Alle News rund um den BVB heute am Freitag (31. Dezember) gibt es hier an dieser Stelle.

Alles, was in den vergangenen Tagen bei den Schwarz-Gelben passiert ist, findet Ihr hier:

BVB, News heute - Jude Bellingham: Borussia Dortmund "der beste Klub für mich"

Mittelfeldspieler Jude Bellingham hat betont, welch enorme Bedeutung Borussia Dortmund für ihn hat.

"Der BVB ist der beste Klub für mich und meine Entwicklung", sagte der 18-jährige Engländer im Interview mit der offiziellen Vereins-Webseite. Er führte aus: "Ich würde sogar sagen: Für mich gibt es auf der ganzen Welt keinen besseren!"

Ein kecker Bursche, der auszog aus den Midlands und Westfalen als den perfekten Ort ausmachte, um sich weiterzubilden. @BellinghamJude kam und überzeugte in seinen ersten 18 Monaten in Schwarzgelb alle. 🔥



— Borussia Dortmund (@BVB) December 31, 2021

Bellingham war im Sommer 2020 vom englischen Zweitligisten Birmingham City gewechselt und etablierte sich sofort als wichtiger Spieler. In der laufenden Saison steht der englische Nationalspieler derzeit bei 24 Pflichtspieleinsätzen (drei Tore, neun Vorlagen).

BVB News: Ex-Dortmund-Transferziel Jonathan Ikone wechselt nach Florenz

Jonathan Ikone, in der Vergangenheit auch schon mehrmals als möglicher Neuzugang bei Borussia Dortmund gehandelt, verlässt den OSC Lille zum 1. Januar. Wie der französische Meister am Freitagvormittag offiziell mitteilte, wechselt der offensive Mittelfeldspieler zum AC Florenz.

✍️ Le LOSC confirme l'accord total avec l'@acffiorentina pour le transfert de Jonathan Ikoné, où l'international français signera dès l'ouverture du mercato italien.



— LOSC (@losclive) December 31, 2021

Laut Transfermarktinsider Fabrizio Romano überweist Florenz für Ikone 15 Millionen Euro nach Lille. Beim Champions-League-Teilnehmer hatte der 23-jährige Franzose noch bis 2023 unter Vertrag gestanden.

BVB (Borussia Dortmund) heute: Interesse an Ligue-1-Talent Mohamed Ali Cho?

Borussia Dortmund bekundet wohl Interesse an Sturmtalent Mohamed-Ali Cho vom französischen Erstligisten SCO Angers. Das berichtet die L'Equipe.

Demnach soll der BVB bereits Kontakt zur Spielerseite aufgenommen haben. Cho ist trotz seiner erst 17 Jahre schon Stammspieler bei Angers und kommt in der laufenden Saison bisher auf 18 Einsätze in der Ligue 1 (zwei Tore).

Auch der FC Chelsea und Atletico Madrid sollen den Mittelstürmer auf dem Zettel haben. Am konkretesten melden laut L'Equipe jedoch Vereine aus Deutschland ihr Interesse an.

