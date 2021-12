BVB, News und Gerüchte heute: Halstenberg spricht über geplatzten Wechsel nach Dortmund, großes Lob für Kobel

Borussia Dortmund in der Weihnachtspause der Bundesliga. Alle News rund um den BVB heute am Donnerstag (30. Dezember) gibt es hier an dieser Stelle.

Alles, was in den vergangenen Tagen bei den Schwarz-Gelben passiert ist, findet Ihr hier:

BVB, News heute: Torwarttrainer mit großem Lob für Gregor Kobel

Borussia Dortmunds Torwarttrainer Matthias Kleinsteiber hat sich sehr lobend über BVB-Keeper Gregor Kobel geäußert.

"Gregor war von Anfang an mein Wunschkandidat", sagte Kleinsteiber im BVB-Podcast der Ruhrnachrichten über den Schweizer, der vergangenen Sommer vom VfB Stuttgart nach Dortmund kam. "Er ist ein junger Kerl, das passt zur Borussia. Darüber definieren wir uns ja auch bei den Feldspielern."

Kleinsteiber erklärte auch, warum der BVB nach einer neuen Nummer eins suchte: "In Marwin Hitz und Roman (Bürki, d. Red) haben wir zwei erstklassige Torhüter, wollten aber etwas anderes machen. Das ist nicht immer einfach, aber alle sind hervorragend mit der Situation umgegangen. Bislang sind wir mit Gregor wirklich sehr, sehr zufrieden."

Kobel sei ein "Alleskönner", führte Kleinsteiber aus: "Man muss die vorhandene Qualität auch abrufen können. Klappt das, wenn man vor 80.000 Zuschauern spielt und wenn es drauf ankommt?" Sein Fazit: "Er hat noch sehr viel Luft nach oben, in allen Bereichen kann er sich verbessern."

BVB heute: Marcel Halstenberg erklärt geplatzten Wechsel nach Dortmund

Linksverteidiger Marcel Halstenberg wäre im vergangenen Sommer beinahe von RB Leipzig zu Borussia Dortmund gewechselt. Für den Nationalspieler wäre es eine Rückkehr gewesen, schließlich spielte er von 2011 bis 2013 für die Zweitvertretung des BVB.

Warum der Wechsel letztlich doch nicht zustande kam? "Das Dortmund-Thema kam auf, als ich mit dem Nationalteam in der EM-Vorbereitung war, und entwickelte dann eine Eigendynamik", so Halstenberg im kicker. "Der Wechsel kam aus mehreren Gründen nicht zustande, unter anderem, weil der Knöchelschmerz zurückkam und ich nicht fit war. Das kostete mich dann den Saisonstart und hat mich lange Zeit beeinträchtigt."

Halstenbergs Vertrag in Leipzig läuft am Saisonende aus, der 30-Jährige würde nun aber gerne bei RB verlängern: "Die ersten lockeren Gespräche hörten sich vielversprechend und nach Rückendeckung an. Das war schön zu hören. Klar wollen sie erst mal abwarten und schauen, welche Leistungen ich bringe. Wenn ich wieder auf dem Platz bin, werden richtige Gespräche folgen. Ich glaube, dass man dann eine Lösung finden wird und ich eine Zukunft in Leipzig haben kann."

BVB News heute: Felix Zwayer pfeift vorerst keine Spiele von Borussia Dortmund

Anfang Dezember hatte Felix Zwayer das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern geleitet und im Nachgang des Münchener 3:2-Sieges wegen einige seiner Entscheidungen für hitzige Diskussionen gesorgt.

Aufgrunddessen wird Zwayer nun vorerst keine Spiele des BVB mehr pfeifen. Das bestätigte Schiedsrichter-Chef Lutz-Michael Fröhlich dem kicker.

BVB, Termine: Der Spielplan von Borussia Dortmund