Der BVB (Borussia Dortmund) trifft in der Bundesliga heute auf den FC Augsburg. Goal hat alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Der 7. Spieltag in der Bundesliga steht an und Borussia Dortmund ist am Samstag im Einsatz. Der BVB trifft heute um 15.30 Uhr zuhause auf den FC Augsburg.

Dortmund ist nach der 0:1-Niederlage in Mönchengladbach vom vergangenen Wochenende unter Zugzwang. Will das Team von Trainer Marco Rose den Anschluss zu den Bayern nicht schon früh verlieren, muss heute gegen den FCA dringend ein Sieg her.

Die Augsburger reisen derweil nicht gerade mit großem Selbstvertrauen an. Mit fünf Punkten rangierten die Fuggerstädter vor dem Wochenende auf Platz 15, jüngst setzte es eine 0:3-Niederlage in Freiburg.

BVB (Borussia Dortmund) gegen den FC Augsburg : Wer zeigt das Spiel heute live im TV und im LIVE-STREAM? Goal verrät es Euch in diesem Artikel und gibt Euch auch einen guten LIVE-TICKER an die Hand.

BVB (Borussia Dortmund) - FC Augsburg heute live: Die Daten zur Bundesliga am Samstag

Wettbewerb Bundesliga, 7. Spieltag Begegnung Borussia Dortmund - FC Augsburg Anstoß Samstag, 2. Oktober 2021, 15.30 Uhr Stadion Signal-Iduna-Park (Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) - FC Augsburg heute live im TV sehen: Geht das?

Die Bundesliga läuft seit einigen Jahren zwar nicht mehr ausschließlich live bei Sky, sondern auch DAZN zeigt mittlerweile viele Partien exklusiv. Der Samstag ist allerdings weiterhin fest in der Hand des Pay-TV-Senders aus Unterföhring.

Das heißt also auch, dass BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Augsburg heute live und exklusiv im TV bei Sky zu sehen ist. Nur dort seht Ihr die vollen 90 Minuten der Partie aus dem Signal-Iduna-Park.

BVB (Borussia Dortmund) - FC Augsburg heute live im TV bei Sky sehen: Die Übertragung

Konferenz: Vorberichte ab 14 Uhr; Kanal: Sky Sport Bundesliga 1 HD

Vorberichte ab 14 Uhr; Kanal: Sky Sport Bundesliga 1 HD Moderation Konferenz: Britta Hofmann und Dietmar Hamann

Britta Hofmann und Dietmar Hamann Einzelspiel : Vorberichte ab 15.15 Uhr; Kanal: Sky Sport Bundesliga UHD / Sky Sport Bundesliga 2 HD

: Vorberichte ab 15.15 Uhr; Kanal: Sky Sport Bundesliga UHD / Sky Sport Bundesliga 2 HD Kommentator Einzelspiel: Marcus Lindemann

Wie immer gibt es dabei zwei Optionen: Entweder Ihr entscheidet Euch für die Konferenz, die auf Sky Sport Bundesliga 1 HD übertragen wird und bei der die Vorberichte bereits am Samstag um 14 Uhr beginnen. Moderatorin Britta Hofmann und Experte Dietmar Hamann stimmen Euch auf die insgesamt vier Bundesligaspiele am Samstagnachmittag ein. Sobald ab 15.30 Uhr der Ball rollt, wird zwischen den einzelnen Plätzen hin- und hergeschaltet, Ihr seht BVB gegen Augsburg dabei also nur in Ausschnitten.

Für alle, die keine Sekunde des Spiels verpassen wollen, zeigt Sky BVB vs. Augsburg aber auch in voller Länge. Das Einzelspiel könnt Ihr heute auf Sky Sport Bundesliga UHD oder Sky Sport Bundesliga 2 HD sehen. Um 15.15 Uhr, also rund eine Viertelstunde vor Anpfiff, startet dort die Übertragung, als Kommentator wird Marcus Lindemann fungieren.

Sky ist allerdings nicht kostenfrei empfangbar, da es sich um einen Pay-TV-Sender handelt. Stattdessen müsst Ihr ein Abonnement abschließen, alle Informationen zu den Preisen und unterschiedlichen Paketen erhaltet Ihr HIER.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Augsburg heute im LIVE-STREAM sehen

Genau wie im TV ist auch im LIVE-STREAM Sky die einzig richtige Adresse für alle, die BVB gegen Augsburg heute live sehen wollen.

Sky stellt dafür zwei Optionen bereit. Die erste Möglichkeit richtet sich an alle, die bereits ein Abonnement bei dem Sender abgeschlossen haben: Jeder Kunde erhält nämlich bei Abschluss des Abos seine persönlichen Login-Daten für Sky Go, die hauseigene Streamingplattform von Sky. Ohne weitere Zusatzkosten kann man dort dann auch jegliche Inhalte seines Sky-Pakets live im STREAM anschauen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Augsburg heute im LIVE-STREAM auf Sky Ticket schauen

Option Nummer zwei ist mit Sky Ticket etwas für Kurzentschlossene. Wer kein gewöhnliches Sky-Abonnement besitzt und auch keines abschließen möchte, kann sich noch kurz vor Anpfiff Zugang zu Borussia Dortmund vs. FC Augsburg im LIVE-STREAM sichern. Sky Ticket gibt es als Tages-, Monats- oder Jahresvariante, unter diesem Link gibt es alle wichtigen Informationen zu Preisen und Paketen.

Auch bei Sky Go oder Sky Ticket könnt Ihr BVB gegen Augsburg sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz schauen. Kanäle, Übertragungszeiten und Kommentatoren sind ebenfalls identisch zum TV. Hier geht es zum Sky Ticket!!!

BVB (Borussia Dortmund) - FC Augsburg heute live: Wo laufen die Highlights?

Wer die Live-Übertragung von BVB vs. Augsburg verpasst hat, für den eröffnen sich am Samstag gleich mehrere Möglichkeiten, die Highlights des Spiels zu sehen.

Sky zeigt zum Beispiel ab 17.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 HD alle Partien vom Samstagnachmittag - und damit auch Dortmund gegen Augsburg - in der Zusammenfassung. Ebenfalls ab 17.30 Uhr hat DAZN die Highlights aller 15.30-Uhr-Spiele im Programm. In der neuen Highlight-Show seht Ihr dann auch die besten Szenen von BVB vs. Augsburg, jedoch müsst Ihr dafür ein Abo bei DAZN abgeschlossen haben. Das kostet entweder 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro für ein ganzes Jahr.

Endlich wieder mehr Fans im schönsten Stadion der Welt! Wir freuen uns auf Euch! pic.twitter.com/P4eHngnpsZ — Borussia Dortmund (@BVB) September 30, 2021

Neben allen Highlights zeigt der Streamingsender auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga im LIVE-STREAM, die allermeisten davon exklusiv. HIER bekommt Ihr alle Infos zur Anmeldung bei DAZN.

Erste Bewegtbilder der Partie im Free-TV kann man dann in der ARD-Sportschau bestaunen, wo ab circa 18.45 Uhr die Highlights aller an diesem Wochenende bereits absolvierten Bundesligaspiele übertragen werden. Wer noch länger warten kann, sieht die Highlights von Dortmund gegen Augsburg auch am Samstag ab 23 Uhr im Aktuellen Sportstudio des ZDF .

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Augsburg: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Du bist am Samstagnachmittag unterwegs und kannst BVB vs. Augsburg nicht live im STREAM oder im TV verfolgen? Dann sei Dir der LIVE-TICKER von Goal ans Herz gelegt.

Damit verpasst du keine wichtige Szene aus Dortmund und wirst über Tore beinahe in Echtzeit informiert. Über diesen Link gelangst Du direkt zu unserem TICKER.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Augsburg heute live sehen: Die Aufstellung

Rund eine Stunde vor dem Anpfiff, also heute gegen 14.30 Uhr, könnt Ihr Euch an dieser Stelle über die Aufstellung von Dortmund und Augsburg informieren.

BVB (Borussia Dortmund) - FC Augsburg heute live im TV und STREAM sehen: Die Übertragung im Überblick