BVB, News und Gerüchte: Großkreutz bei RTL-Show, Leao als Haaland-Ersatz?

BVB: Kommt Rafael Leao als Ersatz für Erling Haaland?

DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund denkt offenbar über eine Verpflichtung des portugiesischen U21-Nationalstürmers Rafael Leao (Milan) nach. Dies berichtet die Gazzetta dello Sport.

Leao steht noch bis 2024 bei der AC Mailand unter Vertrag, wo man laut Gazzetta nicht unbedingt mit einem Verkauf des Angreifers plant. Dementsprechend müsste der BVB wohl tief in die Tasche greifen: Erst ab 25 Millionen Euro sollen die Rossoneri, die 2019 rund 30 Millionen Euro an Lille überwiesen, gesprächsbereit sein.

BVB: Thomas Delaney angeblich nicht unverkäuflich - Interesse aus England?

Bleibt Thomas Delaney bei Borussia Dortmund oder zieht es den dänischen Nationalspieler im Sommer zu einem anderen Klub?

Wie der kicker berichtet, sei Delaney nicht unverkäuflich, sollte ein Klub bereit sein, eine angemessene Ablöse für den Mittelfeldmann zu zahlen. Da Delaneys Vertrag im Sommer kommenden Jahres ausläuft und bislang keine Verlängerung in Aussicht ist, wäre dieser Sommer die letzte Möglichkeit, eine Ablöse zu generieren.

Interesse gibt es derweil offenbar aus England: Der FC Southampton soll ein Auge auf Delaney geworfen haben, der aktuell mit Dänemarks Auswahl bei der EM für Furore sorgt.

BVB: Ex-Prof Großkreutz Teilnehmer bei RTL-Event

2014er-Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz (32) gehört in der Sommerpause zu den namhaften Teilnehmern an der TV-Show "Die RTL Sommerspiele", bei der sich am 16. und 17. Juli über 30 Prominente in 14 olympischen Disziplinen messen. Die Olympischen Spiele in Tokio starten am 23. Juli.

Großkreutz hat bereits das Training für die unterschiedlichen Wettbewerbe aufgenommen. Bei Instagram präsentierte sich der langjährige Dortmunder, der zuletzt beim KFC Uerdingen spielte, beim Klettern und in einer Trampolinhalle.

Das TV-Event findet in Leipzig statt, neben Großkreutz treten unter anderem auch Gewichtheber-Olympiasieger Matthias Steiner und Ex-Bundesliga-Torwart Tim Wiese bei der Veranstaltung an.

Präsentiert wird das Event von Laura Papendick und Daniel Hartwich. Als Kommentatoren begleiten Elmar Paulke und Wolff-Christoph Fuss das Geschehen. Jana Azizi, Anna Fleischhauer und Kai Ebel sind als Reporter bei den Wettkämpfen hautnah dabei.