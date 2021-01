BVB: Axel Witsel nach Achillessehnenriss erfolgreich operiert

Mittelfeld-Stratege Axel Witsel von ist nach seinem Achillessehnenriss am Montag erfolgreich operiert worden. Das teilte der 31-Jährige auf Twitter mit.

Thank you everyone for the messages of support 🙏🏽💛



Today I had a successful operation and now I will be working hard to recover day by day and aim to return stronger than before 💪🏽



With the support of my friends and family I will be back ❤️ pic.twitter.com/1WeFMsmtcE