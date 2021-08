Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. TSG Hoffenheim live im TV und LIVE-STREAM?

Borussia Dortmund empfängt zum Auftakt des 3. Spieltags der Bundesliga die TSG Hoffenheim. Hier gibt es die Infos zur Übertragung.

Borussia Dortmund empfängt am 3. Spieltag der Bundesliga die TSG Hoffenheim. Anstoß im Signal Iduna Park ist am Freitag um 20.30 Uhr.

Die Euphorie nach der Gala gegen Eintracht Frankfurt ist beim BVB verflogen. Die Niederlagen im Supercup gegen die Bayern und vor allem in der Liga in Freiburg weckten böse Erinnerungen an die vergangene Saison, als sich starke Leistungen oft mit unerklärlichen Pleiten abwechselten.

Nun geht es für die Dortmunder darum, zu zeigen, dass Freiburg nur einer der bekannten Ausrutscher war und dass die Mannschaft direkt eine Reaktion zeigen kann. Die TSG Hoffenheim ist nach zwei Spielen allerdings noch ungeschlagen und bereitete dem BVB in der Vergangenheit schon des Öfteren Probleme.

BEGEGNUNG Borussia Dortmund vs. TSG Hoffenheim WETTBEWERB Bundesliga | 3. Spieltag ORT Signal Iduna Park | Dortmund ANSTOSS 27. August | 20.30 Uhr

Der 3. Spieltag der Bundesliga steht an und wird direkt mit einer vielversprechenden Paarung eröffnet. Nicht nur die rund 25.000 Zuschauer im Dortmunder Stadion können beste Unterhaltung erwarten, sondern auch die Fans vor dem Fernseher. Doch wer überträgt das Spiel eigentlich? Hier kommen die Infos zur Übertragung.

Mit Beginn der laufenden Saison trat auch eine neue Rechteperiode für die Übertragungen in Kraft. Vor allem für die Spiele am Sonntag mussten oder müssen sich die Fans umstellen.

Anstoßzeiten Übertragender Sender Freitag | 20.30 Uhr DAZN Samstag | 15.30 Uhr Sky (Einzelspiele + Konferenz) Samstag | 18.30 Uhr Sky Sonntag | 15.30 Uhr DAZN Sonntag | 17.30 Uhr DAZN Sonntag | 19.30 Uhr (zehnmal pro Saison) DAZN

An der Übertragung am Freitagabend hat sich im Vergleich zur Vorsaison jedoch nichts geändert. DAZN zeigt alle Spiele am Freitag und damit auch die Partie zwischen Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim live.

Im Zuge der Ausweitung der Übertragungsrechte an der Bundesliga hat DAZN auch die Quantität der Vorberichterstattungen ausgebaut. So sendet der Streaminganbieter bereits deutlich früher, an diesem Freitag bereits ab 19.30 Uhr. Alex Schlüter führt als Moderator durch die Sendung, Marco Hagemann wird die Partie kommentieren. Als Experte ist Ralph Gunesch mit dabei.

DAZN ist ein klassischer Streamingdienst, seit einiger Zeit bestehen jedoch auch die beiden linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2. Diese sind durch Kooperationen entweder über Vodafone oder Sky zu empfangen. Das heißt, um DAZN 1 und DAZN 2 zu Hause nutzen zu können, müsst Ihr einen bestehenden Vodafone- oder Sky-Vertrag haben. Bei Vodafone reicht zudem kein einfacher Internetvertrag, sondern DAZN ist nur in Verbindung mit GigaTV nutzbar. Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim läuft auch auf DAZN 1.

🎙 Marco #Rose zu #BVBTSG: "Bei Hoffenheim sind klare Abläufe zu erkennen. Gerade offensiv haben sie eine Menge Qualität. Wir müssen diese Mannschaft gut verteidigen und wollen im Gegenzug unsere Chancen dann auch nutzen - besser als in Freiburg." pic.twitter.com/qMDyRdWIns — Borussia Dortmund (@BVB) August 26, 2021

Im LIVE-STREAM steht DAZN natürlich unabhängig von externen Anbietern wie gewohnt für alle gängigen Geräte zur Verfügung. Entweder via Browser Eures Computers oder als App für Smart-TV, TV-Stick oder Konsole. Auch für die mobile Nutzung für unterwegs ist DAZN geeignet. Dazu müsst Ihr einfach die App auf Euer Smartphone oder Tablet installieren.

DAZN bietet zahlreichen nationalen und internationalen Spitzenfußball. Ab September bekommt Ihr auch die volle Ladung Champions League, 121 Spiele der Königsklasse pro Saison zeigt DAZN in den kommenden Jahren. Aber nicht nur Fußball steht in den kommenden Wochen und Monaten im Fokus. Die neue Saison der NFL steht vor der Tür und ist umfangreich bei DAZN zu sehen. Auch die weiteren US-Topligen wie NBA und NHL seht Ihr dort. Das reicht noch nicht? DAZN zeigt auch die wichtigsten TV-Turniere im Darts, ebenso Tennis, Boxen oder UFC.

Das komplette Angebot von DAZN könnt Ihr einen Monat lang kostenfrei testen! Mit dem bis Ende September buchbaren Gratismonat könnt Ihr Euch selbst überzeugen und anschließend entscheiden, ob Ihr an Bord bleiben wollt. Falls ja, habt Ihr die Wahl zwischen einem flexiblen Monatsabo und einem vergünstigten Jahresabo. Wenn Ihr die monatliche Kündbarkeit bevorzugt, zahlt Ihr 14,99 Euro im Monat. Das Jahresabo, also zwölf volle Monate, gibt es zum Preis von zehn Monaten, also 149,99 Euro.

„Gegen Haaland brauchen wir eine solide Abwehrkette und müssen konzentriert im Kollektiv verteidigen. Er ist heiß auf seine Tore, dann müssen wir eben noch heißer auf das Verteidigen sein.”



🗣️ Sebastian #Hoeneß #BVBTSG pic.twitter.com/7bnZtfTcHC — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) August 26, 2021

Bestens mit allen Infos aus Dortmund versorgt werdet Ihr im LIVE-TICKER von Goal. Hier seid Ihr hautnah dabei und verpasst keine wichtige Szene - auch ohne Bewegtbild.

