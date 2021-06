BVB löst Vertrag von Sergio Gomez auf und bestätigt Wechsel nach Anderlecht

Borussia Dortmund hat den Vertrag von Mittelfeldmann Sergio Gomez aufgelöst und einen Wechsel zum RSC Anderlecht bestätigt.

Borussia Dortmund hat den bis 2022 laufenden Vertrag von Mittelfeldspieler Sergio Gomez aufgelöst und gleichzeitig den Transfer des Spaniers nach Belgien zum RSC Anderlecht bekanntgegeben.

Der 20-Jährige kehrt dem BVB damit endgültig den Rücken, nachdem er in den vergangenen beiden Jahren in seine Heimat an SD Huesca ausgeliehen war.

Sergio Gomez mit nur acht Spielminuten für BVB

Gomez kam im Winter 2018 für drei Millionen Euro Ablöse aus Barcelonas berühmter La-Masia-Akademie, konnte bei den Schwarz-Gelben aber nie wirklich Fuß fassen.

🤝 Borussia Dortmund und der belgische Rekordmeister @rscanderlecht haben sich auf einen Transfer von @sergiogm_10 geeinigt.



Alles Gute, Sergio! 🍀 — Borussia Dortmund (@BVB) June 30, 2021

Insgesamt bestritt er für den BVB gerade mal drei Kurzeinsätze - zwei davon in der Bundesliga und einer in der Champions League. Dabei kam Gomez lediglich auf acht Spielminuten.