BVB: Jude Bellingham mit kuriosem Bierbecher-Jubel bei Leverkusen-Sieg

Leverkusens Fans bewerfen die BVB-Stars mit Bierbechern - Jude Bellingham macht sich einen Spass draus. Doch das kommt nicht bei allen gut an.

Beim 4:3 (1:2)-Sieg der Dortmunder Borussia gegen Bayer Leverkusen hat BVB-Spieler Jude Bellingham mit einem kuriosen Jubel für Aufsehen gesorgt.

In der 77. Minute bekam Borussia Dortmund in Leverkusen nach einem Foul an BVB-Kapitän Marco Reus einen Elfmeter zugesprochen. Erling Haaland trat an und verwandelte zur 4:3-Führung.

Beim anschließenden Jubel sprintete Bellingham zusammen mit Torschütze Haaland in Richtung der Leverkusen-Fans, woraufhin ihnen Bierbecher aus dem Block entgegenflogen. Einen davon fing Bellingham kurzerhand aus der Luft, trank einen Schluck und spuckte den Inhalt unmittelbar danach wieder aus.

BVB: Kehl kritisiert Bellingham nach Bierbecher-Jubel

"Perfekter Tag für mein erstes Bier... Kein Fan davon", twitterte der 18-Jährige nach dem Spiel, der auch bei seiner Auswechslung auf sich aufmerksam gemacht hatte, als er seine Zunge in Richtung Tribüne herausstreckte.

Wenig begeistert über die Aktion zeigte sich der Dortmunder Lizenzspielleiter Sebastian Kehl. "Ich habe ihm gesagt, dass er das nicht tun soll. Das werde ich ihm auch gleich nochmal sagen", sagte Kehl bei Sky.

Überbewerten wollte Kehl die Szene aber nicht: "Die Jungs sind natürlich aufgeladen, es war eine hitzige Atmosphäre. Schön, dass überhaupt mal wieder Zuschauer da sind, aber es war sehr hitzig, es waren viele Entscheidungen auch gegen uns."