BVB, News - Markus Babbel: Manuel Akanji einer für Bayern

Manuel Akanji wird derzeit mit Lob überschüttet. Erst bot ihm Giorgio Chiellini seinen Platz in der Innenverteidigung bei Juventus Turin an, nun schwärmte auch noch Markus Babbel in den höchsten Tönen vom Schweizer.

"Ob Juve, Real, Barcelona oder Bayern - Akanji kann auswählen", sagte Babbel der Schweizer Zeitung Blick . Ein Raphael Varane von Manchester United etwa, meinte Babbel, "ist nicht besser als er". Der 26-Jährige sei das "Paradebeispiel des modernen Innenverteidigers: Schnell, zweikampfstark, toll in der Spieleröffnung", so der Europameister von 1996.

Lediglich die Leichtsinnsfehler müsse Akanji noch abstellen, erklärte Babbel und erinnerte an die 1:3-Niederlage des BVB im Supercup gegen den FC Bayern. "Im Supercup gegen Bayern war er 90 Minuten lang der beste Mann auf dem Feld. Und macht dann den entscheidenden Fehler. Das muss er verhindern, dann geht er zu einem Top-Klub", sagte Babbel.

Akanji wechselte 2018 vom FC Basel nach Dortmund, wo er noch bis 2023 unter Vertrag steht. In der vergangenen Saison absolvierte er 41 Pflichtspiele für den BVB und erzielte dabei zwei Tore.

BVB, Gerücht: Liverpool-Trainer Klopp erklärt Bellingham zur Chefsache

Jürgen Klopp hat die Verpflichtung von Jude Bellingham beim FC Liverpool angeblich zur Chefsache erklärt. Das berichtet der Daily Star . Demnach wolle der Reds-Coach den von zahlreichen Klubs umworbenen Dortmunder so schnell wie möglich und unter allen Umständen an die Anfield Road lotsen.

Angeblich wäre Liverpool bereit, rund 93 Millionen Euro für den 18-jährigen Mittelfeldspieler zu bezahlen. Damit würde Bellingham zum teuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte werden. Virgil van Dijk kostete die Reds knapp 85 Millionen Euro.

Bellingham, der 2020 von Birmingham City in den Ruhrpott wechselte, steht in Dortmund noch bis 2025 unter Vertrag. In der vergangenen Saison erzielte er in 44 Pflichtspielen vier Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.

BVB: Lazaro-Berater bestätigt Interesse vor Benfica-Transfer

Der Berater des österreichischen Nationalspielers Valentino Lazaro hat ein Interesse Borussia Dortmunds im vergangenen Transferfenster bestätigt . Gerüchte um einen Wechsel des Rechtsverteidigers zum BVB waren am Ende der Transferperiode aufgetaucht. Schließlich aber zog es Lazaro auf Leihbasis von Inter Mailand zu Portugals Rekordmeister Benfica.

Agent Max Hagmayer sagte dem Portal FCInterNews über den Transfer seines Schützlings nach Lissabon: "Es waren keine einfachen Verhandlungen. Viele Vereine waren an dem Spieler interessiert, darunter auch Borussia Dortmund. Am Ende mussten wir aber die beste Entscheidung für Tino treffen."

Diese Entscheidung sei eben der Wechsel zu Benfica gewesen: "Er wollte Einsatzzeiten und das am besten bei einem Klub, der in der Champions League antritt." Hagmayer stellte aber auch klar, dass Benfica, entgegen einiger Medienberichte, weder eine Kaufoption noch eine Kaufpflicht nach Ablauf der Leihe im Sommer 2022 habe.

