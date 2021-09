In der Bundesliga kommt es am Samstag zum Duell Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund). Alles zur Übertragung live im TV und STREAM.

Der Samstagabend steht in der Bundesliga ganz im Zeichen des Top-Spiels, am 25. September werden sich Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund zur besten Sendezeit duellieren. Goal gibt die wichtigsten Informationen zur Übertragung live im TV und STREAM.

Auch am 6. Spieltag der Bundesliga-Saison 2021/22 erwartet die Fußballfans eine packende Partie am Samstagabend, wenn Borussia Mönchengladbach im heimischen Stadion auf Borussia Dortmund um Ex-Trainer Marco Rose trifft. Anpfiff im Borussia-Park ist um 18:30 Uhr.

Während der BVB immer besser in Fahrt kommt und Tormaschine Erling Haaland konstant abliefert, hat die Borussia aus Mönchengladbach noch mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Vier Punkte aus fünf Partien dürften den Ansprüchen der "Fohlen" nicht gerecht werden. In Borussia Dortmund gastiert nun einer der formstärksten Klubs der Bundesliga am Niederrhein und will seinerseits mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten.

In der vergangenen Bundesliga-Saison konnten die Gladbacher den Schwarz-Gelben zum Rückrundenauftakt dank eines 4:2-Erfolgs die Zähler abnehmen, im DFB-Pokal-Viertelfinale setzte es allerdings eine knappe 0:1-Pleite.

Die Elf von Trainer Adi Hütter dürfte also noch eine Rechnung begleichen wollen, zumal ein alter Bekannter in Dortmund an der Seitenlinie steht: der ehemalige BMG-Coach Rose. Behält der gebürtige Leipziger gegen seinen vorherigen Arbeitgeber die Oberhand oder geht der BVB leer aus? Diese Frage klärt sich in wenigen Tagen – Goal hat die wichtigsten Infos zur Übertragung im TV und im Live-Stream zusammengefasst.

Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund live am Samstag: Das Bundesliga-Spiel in der Übersicht

Wettbewerb : Bundesliga, 6. Spieltag

: Bundesliga, 6. Spieltag Begegnung : Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund

: Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund Anstoß : 25. September 2021, 18:30 Uhr

: 25. September 2021, 18:30 Uhr Ort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach vs. BVB: Läuft das Spiel heute live im Free-TV?

Spannung ist beim Duell dieser beiden Traditionsklubs vorprogrammiert, Bundesliga-Fans dürften bereits eine große Vorfreude verspüren. Beide Teams gehörten in den vergangenen Jahren zu den Top-Mannschaften im deutschen Oberhaus und kämpften regelmäßig um die internationalen Plätze.

Wer am Ende die besseren Karten hat, wird sich erst am Samstagabend zeigen. Doch wie können Fußballbegeisterte das Top-Spiel live verfolgen? Die Antworten auf diese Frage hat Goal nachfolgend zusammengefasst.

Live auf Sky:Borussia Mönchengladbach vs. BVB im Pay-TV schauen

Insgesamt werden bis zu 24.500 Zuschauer und Zuschauerinnen die Partie vor Ort im Borussia-Park verfolgen. Gute Stimmung ist also garantiert.

Für Bundesliga-Fans, die nicht in Mönchengladbach sein werden, das Spitzenspiel des 6. Spieltags aber trotzdem mitverfolgen wollen, ist ein Abo beim Bezahlsender Sky notwendig. Im Free-TV wird das Spiel, wie auch die meisten anderen Partien der höchsten deutschen Spielklasse, hingegen nicht übertragen.

Wie schon in den vergangenen Jahren liegen alle Rechte zur Live-Übertragung der Samstagspartien beim Sender aus dem Münchner Umland. Daher wird auch das Gastspiel des BVB bei der Borussia aus Mönchengladbach live und in voller Länge bei Sky zu sehen sein.

Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund im LIVE-STREAM bei Sky

Solltet Ihr am Samstagabend nicht zu Hause vor dem Fernseher sitzen, sondern unterwegs sein, stellt das auch kein Problem dar. Im Gegenteil, das Angebot von Sky bietet an dieser Stelle Lösungsansätze. Grundvoraussetzung ist natürlich eine stabile Internetverbindung, damit der LIVE-STREAM reibungslos läuft. Es gibt seitens Sky zwei Optionen.

Top-Spiel zwischen Gladbach und dem BVB im LIVE-STREAM via Sky Go und Sky Ticket verfolgen

Wenn ihr nicht an einer langfristigen Sky-Mitgliedschaft interessiert seid, könnt Ihr zunächst Sky Ticket ausprobieren. Ab 19,99 € pro Monat sichert Ihr Euch ohne langfristige Vertragsbindung Zugang zu einem großen Angebot an Live-Sport, das natürlich auch die Übertragung des Top-Spiels umfasst.

Ihr verfügt bereits über eine Mitgliedschaft bei Sky, seid am Samstagabend aber nicht in den eigenen vier Wänden und könnt nicht live vor dem Fernseher mitfiebern? Auch diese Hürde ist leicht zu überspringen, denn als Sky-Kunde seid Ihr automatisch bei Sky Go registriert.

Ladet Euch einfach die App auf Smartphone, Tablet oder Laptop, loggt Euch ein und wählt den entsprechenden LIVE-STREAM aus - schon kann der Fußballabend beginnen. Wenn Ihr kein Kunde bei Sky seid, dann kommt Sky Ticket als Übertragungssender in Frage.

Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach: Infos zur Live-Übertragung bei Sky in der Übersicht

Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD), linear im TV und analog im LIVE-STREAM

: Sky Sport Bundesliga 1 (HD), linear im TV und analog im LIVE-STREAM Begegnung : Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund

: Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund Vorberichte : 17:30 Uhr

: 17:30 Uhr Anstoß : 18:30 Uhr Kommentar: Wolff Fuss Moderation: Sebastian Hellmann Experte: Lothar Matthäus

: 18:30 Uhr

Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund: Die Highlight-Show auf DAZN

Solltet Ihr das Top-Spiel oder gar den kompletten Bundesliga-Samstag verpasst haben, legen wir Euch die Highlight-Show auf DAZN ans Herz. Ab 17:30 Uhr seht Ihr dort die Highlights der Spiele, die um 15:30 Uhr angepfiffen wurden.

Die Sendung wird stündlich wiederholt, sodass Ihr keine Bundesliga-Highlights verpasst. Ab 20:30 kommt dann auch die Kurzzusammenfassung von Borussia Mönchengladbach gegen den BVB hinzu.

Allerdings benötigt Ihr eine DAZN-Mitgliedschaft, um die Highlight-Show abzurufen. Für Neukunden ist der erste Monat gratis, danach kostet ein Jahresabo 149,99 €. Alternativ könnt Ihr auch 14,99 € pro Monat entrichten, das Abo ist monatlich kündbar.

Zusätzlich zu den Bundesliga-Highlights übertragt der Streamingdienst die Freitags- sowie Sonntagspartien der Bundesliga live, auch Champions League und viele weitere Sportarten sind abrufbar.

Borussia Mönchengladbach vs. BVB: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach: Sommer – Beyer, Ginter, Elvedi, Scally – Zakaria, Neuhaus – Hermann, Stindl, Wolf – Plea

Borussia Dortmund: Kobel – Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro – Witsel, Bellingham, Dahoud – Reus, Haaland, Malen

Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund im LIVE-TICKER bei Goal

Ihr verfügt über keinen Sky-Account, wollt aber trotzdem keine wichtigen Infos und Spielszenen des Top-Spiels verpassen? Dann klickt Euch in den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal! Dort erhaltet ihr nahezu in Echtzeit die relevantesten Updates und findet interessante Statistiken zur Begegnung.

Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

TV Sky LIVE-STREAM Sky Go, Sky Ticket LIVE-TICKER Goal