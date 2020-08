BVB (Borussia Dortmund): Reus steht als Kapitän nicht zur Debatte, Moukoko erhält eigene Rückennummer - alle News und Gerüchte

Marco Reus bleibt trotz seines langen Ausfalls BVB-Kapitän und Youssoufa Moukoko erhält seine eigene Rückennummer. Alles zu Borussia Dortmund.

startet langsam in die Vorbereitung auf die neue Saison, muss im Training jedoch zunächst auf Marco Reus verzichten. Wie der BVB bekanntgab, fällt der Nationalspieler "auf unbestimmte Zeit" aus. Dabei steht Reus trotz seines langen Ausfalls als Kapitän nicht zur Debatte.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB vom heutigen Samstag findet Ihr hier.

BVB: Marco Reus steht als Kapitän nicht zur Debatte

Trotz seiner langen Ausfallzeit wird Marco Reus als Kapitän bei Borussia Dortmund nicht in Frage gestellt. "Marco ist und bleibt unser Kapitän. Das ist für Borussia Dortmund selbstverständlich", betonte Sportdirektor Michael Zorc in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Aufgrund einer Sehnenverletzung an der bereits zuvor verletzten Adduktorenmuskulatur fällt Reus laut BVB-Angaben "auf unbestimmte Zeit aus". Der 31-Jährige fehlte den Westfalen bereits seit Februar und verpasste in der abgelaufenen Spielzeit aufgrund von Verletzungsproblemen 15 -Spiele.

BVB: Youssoufa Moukoko läuft mit Rückennummer 18 auf

Youssoufa Moukoko hat bei Borussia Dortmund seine eigene Rückennummer erhalten. Der 15-Jährige wird künftig mit der 18 auflaufen, die zuletzt der nach Marseille verliehene Leon Balerdi trug.

Moukoko gilt als großes Talent und könnte dank einer Regeländerung im November nach seinem 16. Geburtstag sein Profidebüt für die Westfalen feiern. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte der Stürmer 34 Tore in 20 Bundesliga-Einsätzen für die U19 des BVB.

Ehemaliger BVB-Trainer Peter Stöger hat neuen Job bei seinem Ex-Klub

Peter Stöger übernimmt für eine Saison wieder das Traineramt beim österreichischen Erstligisten Austria Wien. Wie der Hauptstadtklub am Freitag mitteilte, behält der ehemalige Coach des und von Borussia Dortmund sein Amt als Sportdirektor und fungiert in der kommenden Saison als "General Manager Sport" nach englischem Vorbild.

Nachdem Christian Ilzer seinen Vertrag als Trainer in Wien vor zwei Wochen überraschend aufgelöst hatte, entschied sich der 54-jährige Stöger nun, "in dieser schwierigen Phase diese Position für ein Jahr zu übernehmen". In die Entscheidungsfindung seien unter anderem die aktuelle budgetäre Situation, das unsichere Umfeld durch die Corona-Pandemie und die Vereinsstruktur eingeflossen, betonte Stöger.

Marco Reus fällt beim BVB weiter aus: Sorry, Michael Zorc

Reus fehlt auf unbestimmte Zeit. Ein Blick auf seine Ausfallzeiten macht das Dilemma sichtbar. Abschreiben sollte man den BVB-Kapitän jedoch nicht.

BVB: Memphis Depay angeblich als Sancho-Nachfolger im Gespräch

Borussia Dortmund soll sich offenbar mit Memphis Depay von als möglichem Nachfolger für Jadon Sancho befassen. Das berichtet die Bild-Zeitung ohne Quellenangabe. Der Angreifer werde beim BVB "ins Gespräch gebracht", so der Bericht.

Sancho wird bereits seit Wochen mit einem Transfer zu in Verbindung gebracht. Die Verantwortlichen des englischen Rekordmeisters sollen aber zunächst wohl ausloten wollen, ob der BVB an den geforderten 120 Millionen Euro Ablöse festhält.

Trotzdem soll der Bundesligist bereits den Markt nach einem potenziellen Ersatz sondieren und in diesem Rahmen auf Depay gestoßen sein. Der 26-Jährige kommt in der laufenden Saison auf 14 Tore und zwei Vorlagen in 18 Spielen und steht somit für große Torgefahr.

Für einen Transfer würde sprechen, dass Depay lediglich bis 2021 an Lyon gebunden ist und der französische Verein wohl gewillt ist, einen ablösefreien Abgang zu verhindern. Im Dezember hat sich der niederländische Nationalspieler jedoch einen Kreuzbandriss zugezogen und seitdem nicht mehr auf dem Platz gestanden.

