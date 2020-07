BVB (Borussia Dortmund): Interesse an Stuttgarts Gonzalez, Reus fällt weiter aus - alle News und Gerüchte

Alle BVB-News am Donnerstag: Borussia Dortmund hat wohl Interesse an einem Stuttgart-Angreifer und Marco Reus fehlt weiter im Training.

Der BVB ( ) startet langsam in die Vorbereitung auf die neue Saison - jedoch weiterhin ohne Marco Reus. Wie die Dortmunder bekanntgaben, fällt der Nationalspieler "auf unbestimmte Zeit" aus.

Holen die Schwarz-Gelben doch noch einen Backup für Erling Haaland? Stuttgarts Nicolas Gonzalez soll ein Thema sein - doch die Konkurrenz ist groß.

Außerdem: Könnte Mario Götze in der landen?

Mehr Teams

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB vom heutigen Donnerstag findet Ihr hier.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

BVB und offenbar an Nicolas Gonzalez vom interessiert

Nicolas Gonzalez (22) hat offenbar das Interesse von Borussia Dortmund und Hertha BSC auf sich gezogen. Über die Zukunft des Stürmers entscheidet jedoch der VfB Stuttgart.

Laut den Stuttgarter Nachrichten erwägen der BVB und Hertha einen Transfer von Gonzalez. Am Mittwoch hatte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat bestätigt, dass es auch Interesse "von einem Klub aus " gebe.

Gonzalez hat beim VfB Stuttgart noch einen Vertrag bis 2023, weshalb das Heft des Handelns beim -Aufsteiger liegt. Der Argentinier äußerte jedoch Mitte Juli deutlich seinen Wechselwunsch und ließ im Interview mit tuttomercatoweb.com durchklingen, dass der VfB diesem nachkommen könnte: "Es war eine schöne Zeit in Deutschland, aber nun habe ich mich entschieden: Ich möchte gehen, brauche eine Luftveränderung. Ich möchte Stuttgart verlassen", wurde Gonzalez zitiert. Der VfB ist offenbar bereits informiert: "Ich habe schon mit dem Klub gesprochen und ich bin bereit für ein neues Kapitel in meiner Karriere. Ich werde Stuttgart verlassen."

Zuvor hatte Mislintat verkündet, den Argentinier nicht abgeben zu wollen. Möglicherweise hat sich das angesichts der vielen Interessenten aber geändert. Neben dem BVB und der Hertha sollen auch Inter Mailand, der AC Milan, die AS Rom, Lazio Rom, Atalanta Bergamo, die SSC Neapel, Leeds United und Sampdoria Genua beim VfB wegen Gonzalez nachgefragt haben. "Ich sehe sowohl aus als auch aus ernsthaftes Interesse kommen", bestätigte Mislintat am Mittwoch.

Gonzalez war mit seinen 14 Ligatoren maßgeblich an der Bundesliga-Rückkehr der Stuttgarter beteiligt. Zudem bereitete er drei Treffer vor. Mitte Oktober 2019 feierte er sein Nationalmannschaftsdebüt für . Unter Lionel Scaloni kam der 22-Jährige bereits dreimal zum Einsatz.

BVB: Bekommt Lucien Favre einen Backup-Stürmer?

Beim VfB Stuttgart kam Gonzalez in dieser Saison sowohl als Mittelstürmer als auch auf beiden Außenstürmerpositionen zum Einsatz. Im Saisonendspurt setzte ihn Trainer Pellegrino Matarazzo auf der linken Außenbahn ein.

Beim BVB wäre Gonzalez der perfekte Rollenspieler für die dynamische Dortmunder Offensive. So hätte Trainer Lucien Favre auch einen echten Neuner-Backup für Erling Haaland (20). Neben dem Norweger ist der erst 15-Jährige Youssoufa Moukoko der einzige gelernte Mittelstürmer im Kader der Borussia. Er dürfte aber erst nach seinem 16. Geburtstag im November für die Profis auflaufen.

Bei der Hertha könnte Gonzalez Matheus Cunha (21) ersetzen, sollte dieser den Verein tatsächlich verlassen. Angeblich ist der französische Meister am Brasilianer interessiert. Eric Maxim Choupo-Moting (31) und Edinson Cavani (33) verlassen PSG in diesem Sommer.

Bild: Uwe Anspach/Pool via Getty Images

BVB: Marco Reus fällt auf unbestimmte Zeit aus

Vizemeister Borussia Dortmund muss weiter auf Kapitän Marco Reus verzichten. Der 31-Jährige hat Probleme mit einer Sehnenentzündung an der bereits zuvor verletzten Adduktorenmuskulatur und fällt laut BVB-Angaben "auf unbestimmte Zeit aus". Der Nationalspieler hatte sich Anfang Februar beim Pokal-Aus bei einen Sehnenanriss im Oberschenkel zugezogen.

Marco #Reus hat in den vergangenen Monaten intensiv gearbeitet und Fortschritte gemacht.



Der Kapitän hat jedoch Probleme mit einer Sehnenentzündung an der bereits zuvor verletzten Adduktorenmuskulatur und fällt auf unbestimmte Zeit aus.



Gute Besserung, Marco! 🙏 pic.twitter.com/OzjrL2mqbc — Borussia Dortmund (@BVB) July 30, 2020

Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, habe Reus "bei einigen Bewegungen nach wie vor Probleme". Bei der Behandlung der Verletzung wird ein konservativer Therapieansatz verfolgt.

Quelle: SID

Bild: Getty Images

LA-Galaxy-Direktor über Mario Götze: "Interessant für viele MLS-Teams"

Jovan Kirovski, ehemaliger BVB-Profi und derzeit Technischer Direktor von Los Angeles Galaxy, hat sich zur Zukunft von Mario Götze geäußert und erklärt, dass der Rio-Weltmeister für viele MLS-Klubs eine Option ist - unter einer Bedingung.

"Mario Götze wäre für viele Teams interessant, aber da müsste er sicherlich auf Gehalt verzichten", so Kirovski gegenüber dem kicker.

Götzes Vertrag bei Borussia Dortmund lief mit Ablauf der vergangenen Saison aus und wurde nicht verlängert. Die Bild berichtete zuletzt, dass es den 28-Jährigen ins Ausland zieht.

Bild: Getty Images

BVB (Borussia Dortmund): Neuzugang Thomas Meunier absolviert erste Einheit

👋 Willkommen, @ThomMills!



Der erste Spieler wurde bereits negativ auf Corona getestet und konnte schon ins Individualtraining einsteigen. pic.twitter.com/n8sG2lYUKl — Borussia Dortmund (@BVB) July 28, 2020

BVB (Borussia Dortmund) - Erling Haaland: Das beeindruckt mich am

Erling Haaland hat in einem Interview mit der Sport Bild über seine Ambitionen mit dem BVB gesprochen und dabei verraten, was ihn am FC Bayern beeindruckt. "Wir haben auch die Qualität, um Meister zu werden, aber reden allein genügt nicht. An den Bayern beeindruckt ihre enorme Konstanz. Wir müssen unsere insgesamt gute Entwicklung der Rückrunde fortsetzen und wollen nächstes Jahr noch erfolgreicher spielen", sagte Haaland.

Generell sei das Ziel aber auf jeden Fall, mit Dortmund Titel zu holen. "Ich habe hier einen langfristigen Vertrag bis 2024. Es ist jedenfalls mein großes Ziel, mit dem BVB Titel zu gewinnen und zusammen mit unseren Fans fantastische Erfolge zu feiern", fügte er an.

Zudem erklärte Haaland, dass Favre und er sich vom Charakter her ziemlich ähnlich seien. "Wir sind uns ähnlich, weil wir beide eher ruhige Typen, aber voll fokussiert auf die Dinge sind, die unsere Mannschaft besser machen können", sagte der Norweger.

Quelle: Imago Images