VfB Stuttgart: Top-Klubs jagen Gonzalez, kommt ein ehemaliger 42-Millionen-Angreifer? Alle News und Gerüchte zum VfB

Holt der VfB Stuttgart einen einstigen Top-Torjäger in die Bundesliga? Außerdem: Nicolas Gonzalez ist begehrt, Waldemar Anton und Gregor Kobel kommen.

Der bastelt nach dem Aufstieg in die am Kader für die kommende Saison.

Gelingt den Verantwortlichen ein Coup? Ein Ex-Atletico-Angreifer hat offenbar ein Angebot der Schwaben vorliegen.

Außerdem: Nicolas Gonzalez hat sich in den Fokus zahlreicher Top-Klubs gespielt.

Hier findet Ihr alle News und Gerüchte rund um den VfB Stuttgart vom Dienstag.

VfB Stuttgart: Was läuft da mit Ex-Atletico-Angreifer Jackson Martinez?

Lockt der VfB Stuttgart einen ehemaligen Angreifer von in die Bundesliga? Laut Berater Gustavo Gallo hat Jackson Martinez ein Angebot der Schwaben vorliegen. Der Kolumbianer liebäugelte zuletzt aufgrund zahlreicher Verletzungen mit dem Karriereende.

"Wir haben lange geredet und ich habe ihm gesagt, dass es eine Möglichkeit in Stuttgart, in , gibt. Das gefällt ihm und wenn es ihm gefällt, dann hat er noch nicht daran gedacht, seine Karriere zu beenden", so der Agent bei Gol Caracol.

Martinez wechselte 2016 für 42 Millionen Euro von Atletico zu in die CSL. Im vergangenen Winter ging er zu Portimonense nach , mit dem Klub folgte nun aber der Abstieg in die 2. Liga.

In Stuttgart wäre er der Ersatz für Mario Gomez, der seine Karriere beendet hat und zuletzt meist als Joker agierte. Mit dieser Rolle hätte Martinez wohl kein Problem. "Jackson kann wegen seines Knöchelproblems nicht so oft spielen. Er ist ehrlich und sagt den Klubs, dass er sich um sich kümmern und spezielles Training machen muss", so Gallo



VfB Stuttgart: Mehrere Top-Klubs jagen Nicolas Gonzalez

Angreifer Nicolas Gonzalez hat sich offenbar in den Fokus mehrerer Top-Klubs gespielt. Wie der kicker berichtet, haben Inter, Milan, , Lazio, Atalanta und die Interesse am Stuttgarter.

Auch der Premier-League-Aufsteiger denkt über den 22-Jährigen nach. Obwohl er noch einen Vertrag bis 2023 besitzt, rechnet man in Stuttgart wohl mit einem Abgang.

Als Ablöse steht eine Summe in Höhe von 20 Millionen Euro im Raum.



VfB Stuttgart: Transfers von Gregor Kobel und Waldemar Anton perfekt

Beim VfB Stuttgart gibt es zwei neue Spieler: Waldemar Anton kommt von , das gaben beide Klubs am Dienstag bekannt. Torhüter Gregor Kobel wird dem kicker zufolge nach seiner Leihe außerdem fest von verpflichtet.

Beide Spieler sollen rund vier Millionen Euro Ablöse kosten. Durch Bonuszahlungen können sich diese Summen wohl noch erhöhen.

