BVB: United mit erstem Angebot für Sancho, neues CL-Trikot geleakt - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Manchester United will Borussia Dortmund ein erstes Angebot für Jadon Sancho unterbreiten und das neue CL-Trikot wurde geleakt. Alle BVB-News.

ist nach einer guten Saison inklusive Vizemeisterschaft in der Sommerpause und sammelt Kräfte für die kommende Spielzeit.

Ob Jadon Sancho dann noch für den BVB spielt, ist weiterhin offen. will nun jedenfalls ein erstes Angebot für den Offensivspieler abgeben.

Ein Talent von der TSG Hoffenheim soll indes bei Dortmund auf dem Zettel stehen.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB vom heutigen Dienstag findet Ihr hier.

BVB: Manchester United bereitet 88-Millionen-Angebot für Jadon Sancho vor

Manchester United intensiviert seine Bemühungen um Borussia Dortmunds Offensivstar Jadon Sancho und bereitet nach Informationen von Goal und SPOX nun das erste offizielle Angebot für den 20-jährigen Engländer vor.

Dieses wird bei rund 88 Millionen Euro liegen, wobei sich die Summe durch Bonuszahlungen später noch erhöhen könnte. Der BVB ist grundsätzlich bereit, den noch bis Sommer 2022 gebundenen Sancho in diesem Sommer zu verkaufen, in den Verhandlungen müsste man United dann aber deutlich entgegen kommen. Die Bild hatte am Montag berichtet, dass United bereits mit einem Angebot über 98 Millionen Euro gescheitert sei.

BVB: U23 startet gegen Alemannia Aachen in die neue Saison

Die neue Saison in der Regionalliga West wird für die U23 von Borussia Dortmund mit einem Auswärtsspiel bei Alemannia Aachen beginnen. Das wurde am Montag bekanntgegeben.

ℹ️ Der Westdeutsche Fußballverband hat den Rahmenspielplan der Regionalliga West für die Saison 2020/21 veröffentlicht. Die #BVBU23 tritt am ersten Spieltag bei Alemannia Aachen an.



👉 https://t.co/yWps3bgPUK — Borussia Dortmund (@BVB) July 27, 2020

Die Partie gegen Aachen wird am 5. September stattfinden.

BVB: So soll das neue Champions-League-Trikot von Borussia Dortmund aussehen

Bundesligist Borussia Dortmund tritt in der kommenden Champions-League- und DFB-Pokal-Saison offenbar in einem dezenten Dress an. Die für gewöhnlich gut informierte Plattform footyheadlines präsentierte erste Bilder der neuen Spielkleidung der Schwarz-Gelben.

Demnach kommen die neuen Trikots in Gelb daher. Ergänzt wird das Ganze durch graue und gepunktete quadratische Printmuster. Auf dem Trikot ist zudem der Sponsor Evonik zu sehen, mit dem Dortmund in der Königsklasse sowie im aufläuft. In der setzt der Vizemeister auf den neuen Sponsor 1&1.

BVB angeblich an Hoffenheim-Juwel Bogarde dran

Borussia Dortmund ist angeblich an einer Verpflichtung von Melayro Bogarde, einem 18-jährigen Innenverteidiger von der TSG Hoffenheim, interessiert. Dies berichtet die Bild.

Neben dem BVB sollen allerdings auch und Amsterdam ein Auge auf den Niederländer geworfen haben.

BVB plant mit 15000 Fans unter Corona-Beschränkungen

Bei den Heimspielen in der neuen Saison werden nach aktuellem Stand nur 15000 Fans im Signal Iduna Park anwesend sein können. "Aufgrund der Abstandsregelung, die zwingend einzuhalten ist, planen wir nach derzeitigem Stand mit 12000 bis 15000 Zuschauern", sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer dem Tagesspiegel.

In der vergangenen Saison fehlten dem BVB pro Heimspiel ohne Zuschauer Einnahmen in Höhe von rund vier Millionen Euro.