Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg - BVB (Borussia Dortmund) live? So wird die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM ausgestrahlt

Drei gegen Fünf: Uns erwartet ein Spitzenspiel! Der VfL Wolfsburg empfängt den BVB (Borussia Dortmund), Goal erklärt die Übertragung der Bundesliga.

Topspiel in der Bundesliga: Der VfL Wolfsburg empfängt im Duell um die Champions-League-Plätze den BVB (Borussia Dortmund). Anpfiff in der Volkswagen Arena ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Für beide Mannschaften wäre ein Sieg an diesem 31. Spieltag enorm wichtig: Der BVB (Borussia Dortmund) befindet sich aktuell mit 52 Punkten auf Rang fünf, auf der Drei befindet sich aktuell der VfL Wolfsburg (57 Punkte).

Ein BVB-Sieg am Samstag und die Schwarz-Gelben sind wieder auf zwei Punkte am VfL dran - sollte der VfL gewinnen, darf dieser beruhigt für die Königsklasse in der kommenden Saison planen.

Uns erwartet ein spannendes Duell in Wolfsburg, beide Teams werden in diesem Spiel alles geben. Goal erklärt, wer das Spiel der Bundesliga am Samstag LIVE im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Wer überträgt / zeigt VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Bundesligapartie in der Übersicht

Begegnung VfL Wolfsburg - BVB (Borussia Dortmund) Datum Samstag | 24.04.2021 Wettbewerb Bundesliga | 31. Spieltag | Rückrunde Anstoß 15.30 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Volkswagen Arena | Wolfsburg

Wer zeigt / überträgt VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV? Die Bundesliga im Fernsehen sehen

Dass uns am Samstag ein echter Leckerbissen erwartet, haben wir bereits erklärt - Dritter gegen Fünfter verspricht schon Spitzenfußball. Im Hinspiel konnte sich der BVB mit 2:0 durchsetzen, aber wie wird das Spiel an diesem Wochenende ausgehen?

Gerade der BVB gehört zu den Teams mit den meisten Anhänger:innen in Deutschland - und die wollen sich das Spiel sicher nicht entgehen lassen. Aber wird die Bundesliga am Samstag überhaupt LIVE im TV übertragen?

Wer überträgt / zeigt BVB (Borussia Dortmund) beim VfL Wolfsburg live im TV?

Gute Nachrichten für alle Fans, die sich das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem BVB (Borussia Dortmund) anschauen wollen: Die Begegnung der Bundesliga wird LIVE im TV zu sehen sein!

Fernsehsender Sky hat sich die Rechte an der Übertragung gesichert und wird diese daher übertragen. Dabei wird das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) zu sehen sein, alle weiteren Details findet ihr in dieser Aufzählung:

Wolfsburg vs. BVB: So läuft die Sky-Übertragung ab

Beginn der Übertragung : 15.15 Uhr

: 15.15 Uhr Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Kommentar : Oliver Seidler

: Oliver Seidler Sender : Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

:

Bundesliga im Pay-TV: So teuer ist VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund (BVB) auf Sky

Einen größeren Nachteil hat die Übertragung auf Sky allerdings - besonders, wenn man es mit dem Programm von Anbietern wie DAZN (kostenlose Registrierung), ARD oder ZDF (öffentlich-rechtlich) vergleicht: Es ist nicht kostenlos.

Um die Bundesliga auf Sky sehen zu können müsst ihr, wenig überraschend, das Bundesliga-Paket buchen und kaufen. Alles weitere zu den Sky-Angeboten findet ihr hier, wir haben euch zusätzlich eine Übersicht zu den Sky-Paket zusammengestellt.

Bundesliga, Champions League und Formel 1 LIVE im TV: Das sind die Sky-Pakete

Fußball Bundesliga Bundesliga 2. Bundesliga

Sport Champions League (nur noch diese Saison) DFB-Pokal Premier League Tennis, Handball, Golf Formel 1

Cinema

Entertainment

Entertainment Plus

Kids

Bundesliga LIVE im TV: Das ist die Sky-Konferenz

Ihr habt das Sky-Paket für die Bundesliga gebucht, nur das Einzelspiel zu sehen reicht euch aber nicht? Dann könnt ihr alternativ auch die Konferenz einschalten, wo alle vier zeitgleichen Begegnungen gezeigt werden!

Beginn der Übertragung : 15.15 Uhr

: 15.15 Uhr Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Moderation : Esther Sedlaczek

: Experten : Dietmar Hamann

: Gezeigte Spiele : 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 1. FC Union Berlin - Werder Bremen SC Freiburg - 1899 Hoffenheim

: Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

:

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) beim VfL Wolfsburg im LIVE-STREAM? So seht ihr die Bundesliga im Internet

Sky überträgt die Bundesliga am Samstag LIVE im TV - wer das noch nicht wusste, sollte sich aufmerksam die Abschnitte oberhalb durchlesen.

Allerdings gibt es immer mehr Zuschauer:innen, die keinen Fernseher im Haushalt stehen haben und daher auf einen LIVE-STREAM angewiesen sind - auch die müssen sich keine Sorgen machen: Mit Sky Go und dem Sky Ticket gibt es zwei mobile Alternativen!

Sky Go oder Sky Ticket? Die Bundesliga im LIVE-STREAM auf Sky verfolgen

Sky Go Keine Zusatzkosten

Für Fans, die schon Kunde bei Sky sind

Mit richtigen Login-Daten anmelden

Gewünschten LIVE-STREAM auswählen Sky Ticket Für Fans, die kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Zugang zu ausgewählten Inhalten

Registrieren und anmelden

Richtigen LIVE-STREAM auswählen - Fußball genießen

Wie laufen der BVB (Borussia Dortmund) und der VfL Wolfsburg auf? Die Aufstellungen der Bundesliga

Eine Stunde vor Anpfiff geben die Teams die Aufstellungen von Oliver Glasner und Edin Terzic bekannt, woraufhin wir diese hier eintragen. Schaut also rechtzeitig wieder in diesen Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) beim VfL Wolfsburg live? So wird die Bundesliga am Samstag übertragen