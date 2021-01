VfB Stuttgart, News und Gerüchte: Zwei Top-Klubs scharf auf Nicolas Gonzalez, RB Leipzig mit Interesse an Orel Mangala - alles zum VfB heute am Montag

Die starke Saison vom VfB weckt Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen: Nicolas Gonzalez und Orel Mangala sind ins Visier von Top-Klubs geraten.

Nach dem 4:1-Erfolg beim FC Augsburg ist der mit 17 Punkten aus acht Partien derzeit gemeinsam mit das auswärtsstärkste Team der Liga.

Die starken Leistungen des -Aufsteigers scheinen auch der Konkurrenz nicht verborgen geblieben zu sein. So zeigen zwei europäische Spitzenvereine offenbar Interesse an Angreifer Nicolas Gonzalez und Orel Mangala steht wohl im Fokus von .

Außerdem: Sportdirektor Sven Mislintat spricht über den andauernden Machtkampf zwischen Claus Vogt und Thomas Hitzlsperger.

Alle News zum VfB Stuttgart heute am Montag gibt es hier in diesem Artikel.

VfB Stuttgart: und offenbar an Angreifer Nicolas Gonzalez interessiert

Die beiden Top-Klubs Juventus Turin und Tottenham Hotspur haben offenbar Interesse an Stuttgart-Stürmer Nicolas Gonzalez bekundet. Das berichtet The Athletic.

Demnach gab es bereits vorläufige Gespräche mit den beiden Vereinen mit Blick auf einen Transfer zur kommenden Saison. Der VfB soll für die Dienste des Argentiniers angeblich 30 Millionen Euro Ablöse verlangen.

Bereits im vergangenen Sommer gab es Gerüchte um einen Abschied des Torjägers. Im November vergangenen Jahres verlängerte der Linksfuß allerdings sein Arbeitspapier beim Bundesliga-Aufsteiger bis 2024.

Präsidentschaftskampf beim VfB Stuttgart - Sportdirektor Sven Mislintat: "Thomas Hitzlsperger weiß, was ihn erwartet"

Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat hat sich zum Machtkampf zwischen Claus Vogt und Thomas Hitzlsperger um das Amt des VfB-Präsidenten geäußert. "Um ehrlich zu sein, ich arbeite in einem Verein, in dem schon eine große Unruhe war, als ich begonnen habe", erklärte der 48-Jährige am Sky-Mikrofon: "In diesem Sinne könnte man sagen: nichts Neues."

Negative Auswirkungen auf die Mannschaft befürchtet er hingegen nicht: "Natürlich betrifft uns das Thema am Rande. Aber nicht auf dem Spielfeld."

Vorstandsboss Hitzlsperger und der amtierende Präsident Vogt tauschten sich zuletzt aus, nachdem die beiden sich mehrfach öffentlich attackiert hatten. Mislintat zeigte sich überzeugt, dass der frühere Profi Hitzlsperger "Dinge nicht unbedacht tut", sondern wisse, was ihn erwarte.

VfB Stuttgart: RB Leipzig buhlt angeblich um Mittelfeldspieler Orel Mangala

Stuttgarts Mittelfeldspieler Orel Mangala hat nach Informationen der Stuttgarter Nachrichten das Interesse von Ligakonkurrent RB Leipzig geweckt.

Der Belgier, der beim VfB einen Vertrag bis 2023 besitzt, zählt in der laufenden Spielzeit zu den Säulen des Aufsteigers und kommt bislang auf 16 Pflichtspiele (ein Tor, zwei Assists).



