BVB (Borussia Dortmund) heute: Meunier spricht über Formtief, Camavinga will bei Rennes verlängern - Alle News und Gerüchte

BVB-Verteidiger Thomas Meunier optimistisch: "Das Gefühl kommt zurück"

Borussia Dortmunds Rechtsverteidiger Thomas Meunier hat sich zu seinen jüngsten Formschwankungen geäußert. Der Belgier ist optimistisch, dass er in Kürze wieder konstante Leistungen auf den Platz bringen wird.

"Das Gefühl kommt zurück, ich habe mehr Selbstvertrauen, mehr Schärfe in meinen Aktionen", sagte der 29-Jährige im Gespräch mit den Ruhr Nachrichten, ergänzte jedoch: "Bei 100 Prozent bin ich immer noch nicht. Der Thomas Meunier, den alle erwarten, der muss ich erst wieder werden.“

"Seit Anfang des Jahres fühle ich mich besser. Ich glaube fest daran, dass ich mein vorheriges Niveau wieder erreiche", so der belgische Nationalspieler weiter.

BVB-News: Eduardo Camavinga will bei Stade Rennes verlängern

Der französische Jung-Nationalspieler Eduardo Camavinga strebt eine Vertragsverlängerung bei Stade Rennes an. Das stellte der Teenager am Donnerstag klar. Camavinga, der als eines der größten Talente der Welt gilt, ist heiß begehrt: Zahlreiche Klubs, darunter auch Borussia Dortmund, sollen großes Interesse an ihm zeigen.

Im Rahmen einer Pressekonferenz sagte Camavinga am Donnerstag: "Ob ich verlängern könnte? Ja. Ob ich das möchte? Ja. Warum es andauert? Das weiß ich nicht, aber die Verhandlungen laufen." Er ergänzte, es gebe viel Gerede um das Thema. Während sich sein Vater darum kümmere, sei er "zu 100 Prozent" auf seinen Verein konzentriert.

BVB: Ex-Trainer Lucien Favre wohl auf der Wunschliste von Olympique Marseille

Lucien Favre könnte nach seiner Entlassung bei Borussia Dortmund schon bald als Trainer in die Ligue 1 zurückkehren. Wie der TV-Sender Telefoot berichtet, denkt Olympique Marseille über den 63-Jährigen nach.

Bei OM steht derzeit noch Andre Villas-Boas an der Seitenlinie, doch der Vertrag des Portugiesen läuft zum Saisonende aus. Eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich, denn das Verhältnis zwischen Villas-Boas und den Klubverantwortlichen ist seit längerer Zeit angespannt.

BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund

Datum Gegner Wettbewerb Samstag, 30.01.2021, 15.30 Uhr FC Augsburg (H) Bundesliga, 19. Spieltag Dienstag, 02.02.2021, 20.45 Uhr SC Paderborn 07 (H) DFB-Pokal, Achtelfinale Samstag, 06.02.2021, 15.30 Uhr SC Freiburg (A) Bundesliga, 20. Spieltag