BVB, News und Gerüchte heute: Zorc plant mit Haaland, Dembele schwärmt von Tuchel - alles zu Borussia Dortmund

BVB - Michael Zorc stellt klar: Dortmund plant mit Erling Haaland

Sportdirektor Michael Zorc hat betont, dass Borussia Dortmund trotz der anhaltenden Wechselspekulationen um Erling Haaland für kommende Saison mit dem norwegischen Torjäger plant.

"Ich halte mich gerne daran, wie die vertragliche Grundlage aussieht und wie die direkten Gespräche geführt worden sind in der letzten Woche. Wir haben die ganz klare Planung, mit Erling in die neue Saison zu gehen", sagte Zorc in der ARD-Sportschau .

Haaland wird vor allem mit einem Wechsel zum FC Barcelona, zu Real Madrid oder Manchester City in Verbindung gebracht. Der Vertrag des 20-Jährigen beim BVB läuft noch bis 2024.

Ousmane Dembele spricht über Abschied vom BVB und schwärmt von Thomas Tuchel

Der französische Nationalspieler Ousmane Dembele hat verraten, dass die Personalie Thomas Tuchel ein nicht unerheblicher Grund für seine Entscheidung gewesen sei, den BVB in Richtung Barcelona zu verlassen . In einem Interview mit BeInSports zeigte sich Dembele begeistert vom heutigen Chelsea-Coach.

"Thomas Tuchel ist mein Lieblingstrainer. Unter ihm habe ich mehr auf der rechten Seite gespielt, bevor ich auf die Zehn oder in die Mitte versetzt wurde", begründet der Weltmeister von 2018 seine besondere Beziehung zum Deutschen.

Diese soll laut Dembeles Aussagen sogar so innig gewesen sein, dass Tuchels Weggang aus Dortmund eine entscheidende Rolle für seine Transferabsichten gespielt habe: "Wenn er geblieben wäre, wäre es sehr schwer gewesen, Dortmund zu verlassen. Ich hätte es wohl nicht getan."

BVB: Raiola will bei Haaland wohl magische Gehaltsgrenze durchbrechen

Star-Berater Mino Raiola will Erling Haaland angeblich zum bestbezahlten Fußballer der Welt machen und ist dafür bereit, absurde Forderungen zu stellen . Wie der englische Mirror berichtet, könnte Haaland bald ein Gehalt von einer Million Pfund pro Woche verdienen. Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc gibt sich derweil entspannt.

Die Zeichen für einen baldigen Abschied von Erling Haaland von Borussia Dortmund verdichten sich. Bereits in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass sein Berater Mino Raiola zusammen mit Haalands Vater Alf-Inge Gespräche mit Real Madrid und dem FC Barcelona führte.

Berichten zufolge sollen die gestellten Forderungen die beiden spanischen Klubs schockiert haben. Demnach habe Raiola ein Gehalt von rund 1 Million Pfund pro Woche - umgerechnet 1,15 Millionen Euro - für Erling Haaland gefordert. Zudem sollen Raiola und Alf-Inge Haaland bei Vertragsabschluss jeweils einen Bonus von 20 Millionen Pfund erhalten.

BVB News: Kehl mit Lob für Bellingham

Lizenzspielerchef Sebastian Kehl von Borussia Dortmund hat Mittelfeldspieler Jude Bellingham für dessen Entwicklung gelobt.

"Jude hat die richtige Einstellung, gibt immer alles, kniet sich voll rein für sein Team. Und er übernimmt schon Verantwortung", sagte Kehl dem kicker . "Wir sind somit sehr zufrieden mit seiner Entwicklung in seiner ersten Saison für Borussia Dortmund."

Der 17-jährige Engländer war vergangene Saison für 23 Millionen Euro von Birmingham City nach Dortmund gekommen. Bis dato hat Bellingham für den BVB 38 Pflichtspiele absolviert, beim 3:2 gegen Stuttgart am Samstag gelang ihm sein erstes Bundesliga-Tor.

