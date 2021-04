BVB, News und Gerüchte heute: Haaland-Berater Raiola mit gutem Verhältnis zu Dortmund, Götze will PSV Eindhoven im Sommer verlassen - alles zur Borussia

Mario Götze steht wohl vor einem Abschied aus Eindhoven und Haaland-Berater Mino Raiola spricht über ein gutes Verhältnis zu Dortmund. Alles zum BVB.

Borussia Dortmund am Dienstag. Hier findet Ihr alle Infos, News und Gerüchte zum BVB heute.

Die Entwicklungen der letzten Tage gibt es hier zum Nachlesen.

BVB, News - Haaland-Berater Mino Raiola: "Gibt keinen Krieg zwischen uns und dem BVB"

Nach seiner Sondierungstour bei mehreren europäischen Spitzenklubs hat Erling Haalands Berater Mino Raiola versucht, die Lage zu beruhigen.

"Ich kann bestätigen, dass ich in Dortmund zu Gesprächen war", sagte Raiola bei Sport1. "Es gibt keinen Krieg zwischen uns und dem BVB - absolut nicht! Die Beziehung zu Michael Zorc, Aki (Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, d.Red.) und Sebastian Kehl ist nach wie vor gut", erklärte er weiter.

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc habe ihm gegenüber "klar gemacht, dass der BVB Erling im Sommer nicht verkaufen will." Raiola führte aus, dass er diese Haltung respektiere, aber "nicht der gleichen Auffassung" sei. "Der BVB war sehr klar in seinen Ansichten. Das ist für uns okay", sagte der 53 Jahre alte Spielerberater.

Raiola hatte vor Ostern für Aufsehen gesorgt, als er mit Haalands Vater Alf-Inge unter anderem den FC Barcelona und Real Madrid sowie Spitzenklubs aus der englischen Premier League besuchte.

Quelle: SID

BVB offenbar raus aus Depay-Poker - FC Barcelona Favorit auf Transfer

Der BVB steigt offenbar aus dem Rennen um Lyon-Star Memphis Depay aus. Wie Sport1 berichtet, sollen das geforderte Gehalt sowie Unterschriftsprämien den Rahmen der Westfalen sprengen.

Der Vertrag des 27-Jährigen bei OL läuft im Sommer aus. Dem Bericht zufolge gilt weiterhin der FC Barcelona als Top-Favorit auf einen Transfer.

BVB, News: Ex-Dortmunder Mario Götze will PSV Eindhoven offenbar verlassen

Ex-BVB-Star Mario Götze steht offenbar vor einem Abschied von der PSV Eindhoven im Sommer. Wie Sky berichtet, soll der 28-Jährige, dessen Vertrag beim Eredivise-Klub noch bis 2022 datiert ist, in eine höherklassigere Liga wechseln wollen.

Weiter heißt es, dass sich der Rio-Weltmeister bereits von seiner Berateragentur getrennt und sich in der Folge der Agentur von Klopp-Berater Marc Kosicke angeschlossen habe.

Götze wechselte erst im Oktober letzten Jahres aus Dortmund nach Eindhoven. In bislang 22 Einsätzen kommt er auf sechs Tore und fünf Assists.

BVB, News - Zorc schwärmt von Bellingham: "Haben wir vorher gewusst"

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat von Youngster Jude Bellingham geschwärmt: "Jude wird immer besser, das haben wir vorher gewusst", sagte er den Ruhr Nachrichten. Obwohl der Engländer erst 17 Jahre alt ist, tue er der Borussia "durch seine Präsenz auf dem Platz jetzt schon unheimlich gut". Letztere sei "beeindruckend", erklärte Zorc weiter.

"Er macht schon sehr viel richtig. Zwischen den Strafräumen ist er überall zu finden, das zeichnet ihn aus." Zudem sei Bellingham laut Zorc "einfach ein guter Junge, der genau so Fußball spielt, wie wir es uns wünschen".

Besonders freute sich Zorc, dass Bellingham gegen den VfB Stuttgart endlich sein erstes Tor in der Bundesliga beisteuern konnte. Zuvor hatte er nur im DFB-Pokal in der ersten Runde gegen den MSV Duisburg getroffen. Bei der 1:2-Niederlage in Manchester City war ihm "vom Schiedsrichter noch eins ohne erkennbaren Sinn verwehrt worden".

Dennoch beeindruckte der Mittelfeldspieler insbesondere mit seinem Auftritt gegen die Cityzens auch die Journalisten in der Heimat. "Genialer Bellingham. Es ist fast schon lächerlich, wie gut er ist und furchteinflößend, wie gut er noch werden könnte", schrieb der Mirror. Im November des Vorjahres debütierte er für die Three Lions und bestritt in der WM-Qualifikation im März sein zweites Spiel.

BVB: Der Spielplan von Borussia Dortmund