Offiziell: BVB verleiht Sergio Gomez erneut an Huesca

Bereits 2019/20 spielte Sergio Gomez auf Leihbasis bei SD Huesca. Nun hat der BVB den Spanier erneut an den LaLiga-Aufsteiger verliehen.

hat Sergio Gomez für die kommende Saison erneut an den spanischen Klub SD verliehen. Das gaben beide Klubs am Montag offiziell bekannt.

FICHAJE | Sergio Gómez seguirá siendo azulgrana una temporada más, tras ampliarse su cesión por parte del @BVB



💪✨¡Seguimos creciendo juntos, @sergiogm_10 ! #SergioNoRebla 🔵🔴 — SD Huesca (@SDHuesca) September 1, 2020

Bereits in der Vorsaison lief der 19-Jährige für Huesca auf und kam auf 36 Einsätze (1 Tor, 3 Vorlagen) in der zweiten Liga. Der Verein stieg als Tabellenerster in auf.

BVB: Huesca sichert sich Kaufoption für Sergio Gomez

Wie Huesca mitteilte, hat man sich zudem eine Kaufoption für den kommenden Sommer gesichert. Beim BVB konnte sich Gomez bislang nicht durchsetzen.

Gomez wechselte im Januar 2018 aus der Jugend des in die . In Dortmund kam er in der ersten Mannschaft nur zu zwei Kurzeinsätzen in der Liga und einem Kurzeinsatz in der .