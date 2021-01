Borussia Dortmund heute: Schalke sticht den BVB bei Fenerbahce-Talent aus, Bürki mit lobenden Worten für Can - alle News und Gerüchte am Mittwoch

Borussia Dortmund muss auf dem Transfermarkt offenbar eine Niederlage einstecken und Roman Bürki findet lobende Worte für Emre Can. Alle BVB-News.

Nach dem 3:1 über ist am Samstag gegen gefordert. Auf der Doppelsechs wird wohl erneut Emre Can den verletzten Axel Witsel ersetzen. Für seine Leistung am vergangenen Wochenende erhielt der 27-Jährige ein großes Lob von Roman Bürki.

Zudem muss sich der BVB auf dem Transfermarkt angeblich gegen den Erzrivalen Schalke 04 geschlagen geben und Janni Serra, der vier Jahre für den Nachwuchs von Borussia Dortmund gespielt hat, wird im Sommer offenbar zu Arminia Bielefeld wechseln.

Der BVB (Borussia Dortmund) heute am Donnerstag : Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte rund um den Bundesligisten.

Bericht: Ex-BVB-Talent Janni Serra vor Wechsel nach Bielefeld

Mittelstürmer Janni Serra von , der bis 2018 in der Jugend von Borussia Dortmund gespielt hatte, hat offenbar einen neuen Verein gefunden. Wie der kicker berichtet, wird sich der 22-Jährige im Sommer Arminia Bielefeld anschließen.

Serras Vertrag in Kiel endet im Sommer. Der Verein hatte lange versucht, mit ihm zu verlängern, eine Einigung konnte jedoch nicht erzielt werden. Eine Ablöse für den Angreifer, der in 71 Spielen 24 Tore und zehn Vorlagen erzielt hat, wird somit nicht fällig.

BVB-Torhüter Roman Bürki lobt Emre Can: "Genau das brauchen wir"

Roman Bürki hat nach dem 3:1 von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig lobende Worte für Emre Can gefunden. "Emre hat nach seiner Einwechslung geackert, sich in die Zweikämpfe geworfen. Genau das brauchen wir", sagte der BVB-Torhüter dem kicker .

Can war am vergangenen Wochenende für den verletzten Axel Witsel (Achillessehnenriss) eingewechselt worden und hatte die Vorgaben des neuen Trainers Edin Terzic vorbildlich umgesetzt. In den kommenden Spielen könnte der 27-Jährige deshalb die Doppelsechs mit Thomas Delaney bilden.

Bericht: Schalke 04 sticht Borussia Dortmund bei -Talent aus

Schalke 04 ist auf der Suche nach Neuzugängen für die kommende Saison offenbar in der türkischen fündig geworden. Wie der TV-Journalist Ertan Süzgün am Mittwoch auf Twitter verkündete, wird Ömer Beyaz im Sommer ablösefrei nach Gelsenkirchen wechseln.

Ömer Faruk Beyaz, bir aksilik olmazsa Schalke’ye gidecek.



1 ay önce Schalke’nin oyuncuyla işi daha sezon başında bitirdiği yönünde haber almıştım.



Açıkcası çocuğu zorda bırakmamak için de bekledim.



Emre Belözoğlu açıkladığına göre paylaşayım. pic.twitter.com/6uLNMUJL58 — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) January 13, 2021

Im Rennen um das Talent von Fenerbahce hätte sich der abstiegsgefährdete Bundesligist damit gegen einen Erzrivalen durchgesetzt. Borussia Dortmund soll sich in den vergangenen Monaten ebenfalls um Beyaz bemüht haben.

Der 17-Jährige steht bei Fenerbahce lediglich bis zum Saisonende unter Vertrag. Trotz seines Debüts in der Süper Lig im Juli ist ihm der Durchbruch in der bislang vergönnt geblieben. Auf Schalke könnte Beyaz deshalb eine bessere Perspektive für sich sehen.

