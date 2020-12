BVB: Michael Rummenigge kritisiert Zeitpunkt der Favre-Entlassung, Jude Bellingham mit besonderem Geschenk - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Kurz durchschnaufen, ehe es in wenigen Tagen bereits weitergeht. Am 3. Januar wartet der auf den BVB.

Ex-Borusse Michael Rummenigge kritisiert unterdessen den Zeitpunkt der Favre-Entlassung und Jude Bellingham bereitet einem kleinen Birmingham-Fan eine große Freude.

Der BVB am Freitag: In diesem Artikel findet Ihr heute alle relevanten News und Gerüchte rund um .

Mitte Dezember musste Lucien Favre nach einer 1:5-Niederlage gegen den seinen Platz bei Borussia Dortmund räumen. Nach Ansicht des ehemaligen Profis Michael Rummenigge hätte der BVB wesentlich früher die Reißleine ziehen müssen.

"Sie kam für mich zu spät", betonte der 56-Jährige im Gespräch mit dem kicker mit Blick auf die Entlassung des Schweizers: "Ich habe schon Anfang 2020 angeregt, es mit Edin Terzic zu probieren."

Favres "Punkteschnitt ist aller Ehren wert, aber in Dortmund musst du Titel gewinnen."

Quelle: Getty Images

BVB-Mittelfeldspieler Jude Bellingham hat einem Fan seines Ex-Klubs Birmingham City eine große Freude bereitet. Im Alter von zwei Jahren wurde bei Bobby ein Hirntumor diagnostiziert.

Nachdem der kleine Junge im vergangenen Jahr seine letzte Chemotherapie absolviert hatte, wurde er von Birmingham auf das Gelände eingeladen. Bellingham, seinerzeit beim englischen Zweitligisten aktiv, und Bobby verbindet seither eine Freundschaft. Der Youngster und Bobbys Familie stehen in regelmäßigem Kontakt. Nun schickte der 17-Jährige seinem Kumpel zu Weihnachten ein Paket aus Dortmund mit drei Trikots für die Familie, jeweils mit der Nummer 22, Bellinghams Rückennummer bei den Westfalen, und "Bobby" beflockt. Auf die Vorderseite des Trikots schrieb der englische Nationalspieler: "Für Bobby. Bleib stark, sei weiterhin ein Held und höre nie auf zu lächeln. Immer viel Liebe. Dein Kumpel Jude."

Bobbys Vater Aaron zeigte sich auf Twitter überwältigt: "Ich kann nicht glauben, was gerade bei uns angekommen isz. Bobbys Weihnachten ist nun perfekt. Du bist ein besonderer Junge, Jude."

Tiny compared to what he deserves, hope he has the best Christmas!🖤💛💙#BH22 https://t.co/VT14PjwbOY