BVB: Watzke glaubt nicht an Wintertransfers, Ex-Trainer Tuchel bei PSG entlassen - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Watzke glaubt nicht an Wintertransfers und Borussia Dortmunds Ex-Trainer Thomas Tuchel muss bei PSG seinen Hut nehmen. Alles zum BVB an Weihnachten.

Mit einem 2:0-Arbeitssieg im DFB-Pokal gegen Eintracht Braunschweig geht das Fußballjahr 2020 für (BVB) zu Ende.

Allerdings bleibt nicht viel Zeit zum Durchschnaufen. Bereits am 3. Januar geht mit dem Heimspiel gegen den die wieder los.

Fehlen wird dann allerdings Thorgan Hazard, der erneut aufgrund einer Verletzung ausfallen wird.

Außerdem: Im Winter wird es wohl keine Transfers geben und Ex-Trainer Thomas Tuchel wurde bei PSG entlassen.

Der BVB am Donnerstag: In diesem Artikel findet Ihr heute alle relevanten News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke: "Transferwinter wird bei Borussia Dortmund kaum stattfinden"

BVB-Vorstandschef Hans-Joachim Watzke geht von einem Transferwinter ohne Dortmunder Beteiligung aus. Außerdem zieht der 61-Jährige Bilanz zur bisherigen Saison.

Zwar belegt der BVB zum Jahreswechsel nur Platz fünf der Bundesliga-Tabelle, dennoch geht Watzke von einem Winter-Transferfenster ohne Beteiligung des BVB aus. "Wir befinden uns inmitten der Corona-Pandemie mit den daraus resultierenden Einnahme-Ausfällen über einen langen Zeitraum hinweg. Der kommende Transferwinter wird als solcher bei uns vor diesem Hintergrund kaum stattfinden", sagte Watzke der Funke Mediengruppe .

In den vergangenen Wintern landete der BVB mit Transfers von Erling Haaland (2020), Emre Can (2020), Manuel Akanji (2018) oder Michy Batshuayi (2018) echte Coups. Diese bleiben 2021 aber wohl aus, obwohl der immer wieder mit dem BVB in Verbindung gebrachte Christian Eriksen von Inter Mailand nun offiziell auf die Transferliste gesetzt wurde.

Stattdessen müsse das Trainerteam um Interimscoach Edin Terzic den aktuellen Kader wieder in Form bringen. Diese "haben wir in den vergangenen Wochen leider verloren", meint Watzke. Der BVB-Boss nahm dabei auch die Mannschaft in die Pflicht, ohne Namen zu nennen: "Wir müssen daran arbeiten, dass einige Spieler in eine bessere Verfassung kommen."

Die wiederkehrende Mentalitätsdebatte will Watzke aber nicht führen: "Am fehlenden Willen der Mannschaft liegt es nicht."

BVB erwartet Hammer-Programm im Januar

Ganz nüchtern betrachtet ist Watzke aber gar nicht so unzufrieden mit der bisherigen Ausbeute der BVB-Mannschaft. Nur in der Liga habe die Borussia ihre Ziele verfehlt. "In der Bundesliga haben wir vier Punkte zu wenig für einen Zwei-Punkte-Schnitt, der schon unser Anspruch sein sollte."

Ansonsten ist Watzke aber zufrieden: "Im hatten wir noch nicht die schwierigsten Aufgaben, sind aber ungefährdet ins Achtelfinale gekommen. In Braunschweig hatte ich nie das Gefühl, dass wir ausscheiden könnten. In der sind 13 Punkte völlig in Ordnung."

Für Dortmund geht es im neuen Jahr direkt in wegweisende Wochen. Der BVB trifft in der Bundesliga allein im Januar unter anderem auf den VfL Wolfsburg (4.), (3.), (2.) und (8.).

PSG trennt sich von Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel - Nachfolger bereits fix?

Thomas Tuchel ist offenbar nicht mehr Trainer von . Goal und SPOX können Berichte von Bild und Sky bestätigen. Eine offizielle Bestätigung von Seiten des Klubs steht noch aus.

Am Mittwoch hatte seine Mannschaft noch mit 4:0 gegen gewonnen. Am Donnerstag soll Tuchel entlassen worden sein. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus.

Die französische Tageszeitung L'Equipe berichtet, dass Tuchel noch in der Nacht auf Heiligabend von seiner Entlassung erfuhr. Mehreren Berichten zufolge ist der ehemalige Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino der große Favorit auf die Tuchel-Nachfolge.

Tuchel stand von 2015 bis 2017 beim BVB an der Seitenlinie.

BVB: Das Saison-Zwischenzeugnis der Spieler von Borussia Dortmund

Nach 22 Pflichtspielen geht Borussia Dortmund angesichts der mageren Bilanz in der Bundesliga unzufrieden in die kurze Winterpause. 25 Spieler setzte der BVB seit Saisonbeginn ein. Goal vergibt ein Zwischenzeugnis für alle Akteure.

BVB: Thorgan Hazard fällt erneut mehrere Wochen aus

Der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund muss erneut mehrere Wochen ohne Thorgan Hazard auskommen. Wie der BVB einen Tag nach dem 2:0 im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals bei Eintracht Braunschweig mitteilte, hat der belgische Offensivspieler eine Muskelverletzung erlitten.

😔 @HazardThorgan8 hat sich erneut eine Muskelverletzung zugezogen und wird uns leider mehrere Wochen fehlen.



👉 https://t.co/g9cTmf5wVG — Borussia Dortmund (@BVB) December 23, 2020

Laut Klub war Hazard erst am Montag wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. In Braunschweig war der 27-Jährige in der 83. Spielminute eingewechselt worden.

Interesse von ? Ex-BVB-Coach Lucien Favre lehnt Rückkehr zu Ex-Klub wohl ab

Der französische Erstligist OGC Nizza hat offenbar Ex-BVB-Coach Lucien Favre kontaktiert. Das berichtet fussballtransfers.com .

Demnach soll der Verein bereits zum zweiten Mal beim 63-Jährigen angefragt haben, allerdings lehnt Favre eine Rückkehr zum Ligue-1-Klub ab. Der Schweizer stand bereits zwischen 2016 und 2018 an der Seitenlinie des aktuellen Tabellendreizehnten.

Im Zuge der sportlichen Talfahrt hatte Nizza zuletzt Favre-Nachfolger Patrick Vieira entlassen und Adrian Ursea als Interimslösung installiert.

